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Петербургу необходим спецрежим для визовых туристов

Политика
Смольный считает развитие туризма стратегической задачей города

Санкт-Петербург, 14 февраля 2017, 11:21 — REGNUM  Развитие туризма в Санкт-Петербурге станет одной из ключевых задач городского правительства в рамках Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Об этом 14 февраля сообщила председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Санкт-Петербург может стать одним из крупнейших туристических центров Центральной и Восточной Европы», — сказала Елена Ульянова на заседании городского правительства.

Для этого необходимо создавать и развивать туристическую инфраструктуру, увеличивать количество прямых рейсов в Петербург из регионов России и зарубежных стран, предоставлять туристам специальные визовые режимы.

Географическое положение города позволяет развивать морской и речной туризм, подчеркнула чиновница, а также индивидуальный яхтенный туризм. «Необходимо также преодолевать сезонную зависимость туризма и повышать качество и конкурентоспособность туристических услуг», — добавила она.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обращался к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести кратковременный безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в Петербург на самолетах через аэропорт «Пулково». Сейчас этот вопрос прорабатывают в министерстве иностранных дел и в Совете безопасности.

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В настоящее время безвизовое пребывание в РФ в течение 72 часов разрешено только для пассажиров морских и круизных судов. По мнению властей Петербурга, введение аналогичного режима для организованных групп, прибывающих самолетами, позволит городу развивать конгрессный и деловой туризм, увеличить общий турпоток в город.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток в Санкт-Петербург в 2016 году составил 6,9 млн человек, увеличившись на 400 тыс. человек по сравнению с 2015 годом. Из числа посетивших город 2,84 млн человек составили иностранные туристы, прибывшие через пункты пропуска Северо-Западного федерального округа.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург просит о трехдневном безвизовом въезде для групп авиатуристов

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