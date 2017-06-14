Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Обзор евроинтеграции Украины

Безвизовый режим между Украиной и ЕС наконец-то заработал. В честь этого президент Пётр Порошенко не только распорядился устроить музыкальное шоу на Европейской (ну, а где же ещё?) площади, но и даже позволил себе процитировать двух российских поэтов — Александра Пушкина и Дмитрия Минаева. Именно последний, как считает ряд современных исследователей, является автором приписываемого Михаилу Лермонтову стихотворения «Прощай, немытая Россия». Впрочем, цитировать стихотворение о немытости в сегодняшнем Киеве несколько самокритично: в 7 из 10 районов города вот уже около месяца нет горячей воды. Ах, право, что за пустяки, помыться и в Европе можно.

«Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу», — заявил Порошенко с праздничной сцены. Уже через несколько часов наиболее въедливые из украинских СМИ подсчитали стоимость этого мини-безвиз-набора: примерно 9,6 тыс. грн (21,33 тыс. руб), т. е. вполне себе среднемесячная зарплата в Киеве и полуторамесячная в регионах. Венская опера — развлечение не из дешёвых. Что же до количества таких украинцев, то их примерно 5% населения, судя по данным о средней зарплате и доходах. Хотя количество оформивших биометрический паспорт (необходим для безвизового въезда) как минимум вдвое больше. В пресс-службе Государственной миграционной службы сообщают, что по состоянию на утро 11 июня оформлено уже 3,7 млн таких паспортов, однако очереди за ними пока не уменьшаются.

Только вот штука: паспорта оформляют, в очередях давки, скандалы и переклички — а ехать пока не спешат. Ещё накануне начала действия безвиза Порошенко ожидал, что украинцы буквально десятками тысяч попрут через границы: прогнозировали 120 тыс. человек в сутки. По факту же количество пересечений границы выросло всего лишь на 7%, до 53,5 тыс. человек — таковы данные Государственной фискальной службы за 11 июня. Плюс ещё какое-то количество отправились в Европу самолётами, однако до 120 тыс. всё равно далеко. Не говоря уж о том, что лишь часть из них — туристы.

Ещё до введения «безвиза» некоторые жители Украины пользовалась этим статусом — жители приграничной 30-километровой зоны, которые имели право посещать Польшу без визы и превратили это право в челночный заработок: в Польшу алкоголь и сигареты, обратно — молоко‑ и мясопродукты, бакалею. Теперь такую возможность имеет любой украинец, просто не для всех это экономически оправдано. Но толпы на пунктах пересечения границы, которые показали украинские телеканалы, — это в большинстве своём как раз такие «туристы с тележками», едущие обозревать красоты ближайшего польского супермаркета.

Польская погранслужба предупредила, что станет чаще отказывать украинцам во въезде из-за безвиза: «…Мы предполагаем, что в результате отмены визового режима на границе появится больше путешественников, которые в нынешних условиях не получили визы, поэтому увеличится количество отказов въезда на территорию Польши», — такую оценку приводит «Укринформ».

На фоне этой чехарды с безвизом практически незамеченным осталось подписание Нидерландами Соглашения об Ассоциации. Сенат Нидерландов проголосовал за это решение в последний день мая, а через несколько дней король Нидерландов Виллем-Александр подписал принятый сенатом закон. По факту это уже мало что меняет, поскольку все бонусы в виде квот Европа предоставила Украине авансом, не дожидаясь, пока страны ЕС закончат процедуру ратификации Соглашения. Формально же СА заработает только с 1 сентября, поскольку после подписания последней страной есть ещё период ратификации ЕС в целом.

«То, что с осени заработает Соглашение об ассоциации с ЕС, для нас особо ничего не значит, — утверждает в комментарии «Голос.UA» политолог Александра Решмедилова. — Давайте посмотрим на товарооборот и квоты — они мизерные. По вопросам рынка и торговли ЕС не сможет нам заместить рынок, который мы имели с Россией. ЕС не будет для нас «оазисом», где мы сможем напиться и наесться. ЕС сейчас находится в кризисном для себя состоянии. Сейчас нужно наблюдать, они «пробуксуют», но выйдут из этого кризиса, или ЕС не выйдет из процесса разрушения. Существует большое количество скептиков, которые сомневаются, что ЕС вообще продержится на плаву и не развалится… Поэтому сейчас Европа уже будет занята своими электоральными вопросами. Очевидно, что Украина не будет для Евросоюза ТОП-темой, как бы это ни было для нас важно».

Экономика и экспорт

Увеличение квот для украинского экспорта в ЕС грозит вылиться в такую же тягомотину, как и безвиз.

«В сентябре прошлого года расширение торговых квот для Украины утвердила Еврокомиссия. Несколько недель назад — профильный комитет Европарламента. Теперь необходимо, чтоб определился Совет ЕС, после чего мы перейдем к диалогу. Еврокомиссия утвердила объем новых квот, однако в Европарламенте решили сократить его, убрав квоты на томаты и пшеницу. В этой ситуации позиция Совета ЕС решающая — она может привести как к возвращению этих позиций в список преференций, так и к дополнительному его сокращению», — комментирует ситуацию чиновник из Еврокомиссии, слова которого приводит издание «Экономическая правда». Напомним, эпопея с безвизом начиналась ещё при Ющенко и заняла в общей сложности около 10 лет. Но если ради безвиза можно было и потерпеть, то бизнес не может годами ждать увеличения квоты — продавать и производить ему нужно сегодня, уже сейчас.

В результате в начале июня ЕП и ЕК достигли компромисса. Квоты были увеличены на 6 групп товаров: мёд (с 5 до 8 тыс. тонн), кукурузу (с 400 до 1050 тыс. тонн), ячмень (с 250 до 600 тыс. тонн), овёс (с 4 до 8 тыс. тонн), крупы и обработанное зерно (с 6,6 до 14,4 тыс. тонн), виноградный сок (с 6 до 6,5 тыс. тонн). Квоты на пшеницу (на начало июня квота выбрана полностью), обработанные томаты и мочевину остались на прежнем уровне. Квота на кукурузу также была выбрана к началу июня, но теперь экспортёры получили второе дыхание.

При этом глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли довольно цинично посоветовал украинцам меньше думать о квотах. «Скорейшее внедрение норм и стандартов ЕС в соответствии с положениями о создании Зоны свободной торговли для Украины наиболее перспективный путь увеличения экспорта в страны ЕС, чем одна только борьба за расширение тарифных квот… Давайте не будем акцентировать внимание исключительно на квотах, которые касаются только узкой группы сельскохозяйственных продуктов, а вместо этого ускорим работу по открытию значительно больших рынков ЕС, приняв стандарты ЕС», — заявил он в интервью «Интерфакс-Украина».

Напомним, ещё в 2013 году правительством Николая Азарова была проведена приблизительная оценка вложений в соответствие нормам и стандартам. Получилось около 200 млрд евро, т. е. примерно в 13 раз больше, чем Украина зарабатывает от экспорта в ЕС за год. Украинский бизнес — бизнес «с сегодня на завтра». Возможно, это плохо, неправильно, однако быть другим он не может объективно, и причин для этого в избытке. Если Мингарелли, находясь на Украине уже около года, до сих пор не разобрался в местной специфике, то чем он занят?

Тем временем в Минагрополитики ожидают, что увеличение квот принесёт Украине дополнительных 200 млн долл.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своём Facebook похвалился ростом экспорта в ЕС: в I квартале украинские бизнесмены наторговали на 24,5% (+0,782 млрд долл., до 4,5 млрд долл.) больше, чем за аналогичный период 2016 года. Следует отметить, что за январь — февраль показатели были скромнее (+16%), кроме того, данные Гройсмана несколько выше, чем у Госстата Украины (+20,9%). Теперь, после увеличения квот беспошлинной торговли, этот рост будет сохраняться ещё некоторое время, до их исчерпания.

Одними из соавторов этого роста стали производители сливочного масла. Ассоциация производителей молока сообщает, что Украина заняла пятое место в мире среди его экспортёров с результатом 3,47 тыс. тонн за январь — апрель (+205,8% к аппг), и основная доля этого прироста пришлась на страны ЕС, куда ещё год назад украинские молочники с трудом продавали свою продукцию. В целом же аграрный экспорт ЕС в I квартале достиг почти 1,3 млрд долл., т. е. примерно ⅓ от всего экспорта.

Замминистра экономического развития Максим Нефёдов приводит контрпример: «…Наш партнер номер один в ЕС — это Германия. Наш номер один на экспорт в Германию — это не агро, а автокомпоненты. Сейчас формируется мощный автомобильный кластер», — заявил он в интервью «5 каналу». Это правда, хотя следует уточнить, что под автокомпонентами понимаются прежде всего провода, т. е. компоненты компонентов, продукция с небольшой прибавочной стоимостью.

Впрочем, и Украина сама использует квоты. 8 июня Верховная рада продлила на два года действие повышенных экспортных пошлин (30 евро/тонна) на металлолом, чем вызвала неудовольствие ЕС. «Надеемся, что депутаты Верховной рады будут уважать международные обязательства и не пойдут на еще один двусторонний торговый спор с ЕС», — заявили в ответ на это в украинском представительстве ЕС. Недовольство несложно понять — такое решение лишает ЕС дешёвого сырья.

Впрочем, Европе не стоит слишком переживать. Мораторий на экспорт древесины также по-прежнему действует. Что не мешает гнать в ЕС целые эшелоны кругляка, иногда даже не распиленные для приличия на чурки.

Трудовая миграция

Financial Times, ссылаясь на данные польского министерства семьи, труда и социальной политики, приводит данные о динамике трудовой миграции украинцев в Польшу. Как известно, в 2016 году около 1,3 млн украинцев временно работали в Польше, более 650 тыс. получили трудовые визы, 116 тыс. — вид на жительство. В 2013 году эти цифры были меньше в шесть раз, т. е. только в 2016 году последствия Евромайдана вытолкнули за пределы Украины более 1 млн трудовых мигрантов. Разумеется, украинцы работали в Европе и раньше. Однако такая работа имеет и свои недостатки. Поэтому прежде на её условия соглашались преимущественно те, кто не видел для себя иного выхода. Многие же оставались работать за меньшие деньги, предпочитая сохранять стаж, здоровье, семьи, социальные связи, самоуважение, в конце концов. Динамика показывает, что всего за три года ценность всего перечисленного уменьшилась прямо пропорционально стоимости национальной валюты Украины. Также издание приводит данные местной социологии, согласно которым около 40% компаний, которые ещё не нанимали на работу украинцев, планируют сделать это в ближайшее время. Поток мигрантов обваливает цены на рынке труда, замедляя рост средней зарплаты и запуская самоподдерживающийся процесс: ниже зарплаты => выше миграция самих поляков => больше вакансий => больше трудовых мигрантов с Украины => ниже зарплаты.

Это чем-то напоминает отношения «город — деревня» в плане вытягивания рабочей силы из деревни в город, только в больших масштабах и с большим количеством ступеней. Сами поляки в данном случае едут в ещё больший «город». Хотя, как мы сообщали ранее, выход Британии из ЕС грозит обвалить эту пирамиду миграции.

И это украинцев ещё пока не допускают во все сегменты рынка труда. Скажем, несмотря на недостаток медсестёр и спасателей скорой помощи, украинским представителям этих профессию доступ на работу закрыт, и попытки его ввести наталкиваются на протесты поляков.

Но даже легальность работы не всегда спасает от проблем. В Гданьске толпа поляков атаковала дом, в котором проживали трудовые мигранты с Украины. Все 24 украинца были трудоустроены легально, тем не менее толпа праворадикалов расколотила им окна и намяла бока владельцу компании, который пробовал им помешать.

Стал известен размер платы, которую с января 2018 года будут взимать с украинцев, подающих документы на получение рабочей визы, — 30 злотых (8 долл.) в год. Исходя из динамики 2016 года, это позволит Польше заработать на украинцах 5,2 млн долл.

Данные украинской статистики также любопытны:

— около 2 млн украинцев, постоянно проживающих за границей;

— 6−8 млн трудовых мигрантов, находящихся за границей более трех месяцев в году;

— в 2009—2016 мигранты перечислили на Украину 52 млрд долл., что в 1,5 раза превышает объём прямых иностранных инвестиций за тот же период.

— динамика вклада мигрантов в ВВП за 20 последних лет выросла с 0,01% до 6,5% ВВП.

Конечно, Украине далеко до экономической модели Таджикистана, которая, по сути, основана на денежных переводах мигрантов и их обмене на китайский импорт. Однако Украина идёт по тому же пути.

В Минсоцполитики в очередной раз поднимают вопрос уплаты ЕСВ трудовыми мигрантами. Причём, не надеясь на их добросовестность, министерство пытается заставить власти европейских стран тщательнее соблюдать порядок трудоустройства украинцев, после чего ЕСВ за работников-украинцев будут платить сами работодатели напрямую в ПФ Украины.

Гранты, проекты, целевое финансирование

В угаре празднования безвиза украинцам не слишком хотелось обращать внимание на досадные мелочи. Зато руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль не смолчал. По его словам, ЕС выделял грант на модернизацию пунктов пропуска «Ужгород — Вишне Немецкое» на украинско-словацкой границе и «Лужники — Берегшурань» на украинско-венгерской границе. Однако средства использованы неэффективно: подрядчики, которым их выделили для выполнения работ, попросту скрылись. Конкретную сумму Москаль не приводит, но отмечает, что таким образом пропало 30% от выделенных средств. Остаётся только надеяться, что подрядчики прокутят эти деньги на европейских курортах и они хотя бы так вернутся щедрым европейцам.

Европу подобные случаи очень беспокоят. Поэтому они решили дать Украине денег, чтобы такое больше не повторялось.

«Мы официально открываем инициативу Евросоюза по борьбе с коррупцией, предоставляя значительные программы поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией. Я благодарен, что Датское агентство по международному развитию уже начало реализацию программы. Консультативная миссия ЕС также начинает привлечение международных экспертов на эту программу. И это говорит о комплексном подходе в этой работе», — заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан во время презентации антикоррупционной программы. Её суммарный бюджет — 16,34 млн евро, которые предполагается потратить на совершенствование работы уже существующих многочисленных антикоррупционных органов, небольшие гранты для СМИ и общественных организаций, а также поддержку работы Комитета ВР по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (на совершенствование подготовки законопроектов).

Также Хан упомянул, что ЕС в настоящее время рассматривает программу предоставления Украине ещё 50 млн евро помощи. Правда, он не уточнил, на какие цели планируется предоставить эти средства.

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