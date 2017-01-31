Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 12:34 — REGNUM

Безвизовый режим и ассоциация Украины с ЕС

«На Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», — заявил президент Украины Пётр Порошенко на Ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине. В этой короткой фразе заключён общий смысл украинской внешней политики последних лет: ЕС — не прагматичный выбор и никогда им не был, поэтому его, наверное, даже бессмысленно сравнивать с рынками, которые Украина теряет на Востоке. ЕС для украинского правящего класса — символ веры.

Это подтверждает и народный депутат Украины Владимир Арьев. «Я очень надеюсь, что у нас когда-то будет безвизовый режим, поэтому, честно говоря, уже как-то говорить, что, вот, так сказали в ЕС и так и будет, через два месяца, к сожалению, уже мы так не можем. Мы просто должны верить, что переговоры, как говорил еврокомиссар, с Европарламентом и в середине ЕС закончатся успешно», — не то утешил, не то пообещал он журналисту телеканала «112,Украина».

"Я ожидаю, что Нидерланды подпишут Соглашение об ассоциации, и что необходимое решение будет в первой половине этого года», — так ответил Европейский комиссар по вопросам переговоров о расширении и Европейской политике соседства Йоганнес Хан на вопрос журналиста информагентства УНИАН. «Я уверен, что в следующие 2−3 месяца решение [о безвизовом статусе — Ред.] будет для обеих стран [Украины и Грузии]», — добавил он, выступая на зимней сессии ПАСЕ. Слова о «2−3 месяцах» для еврокомиссара Хана в принципе норма, он повторяет это с прошлого года. Однако тут есть нюанс. Возможно, решение по ассоциации Украины хотят отложить до завершения выборов в Нидерландах (назначены на 15 марта 2017 года), — чтобы не делать украинский вопрос темой выборов и не подставлять действующее правительство.

Тем более что прецеденты и без того есть. Один из инициаторов референдума по ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах — глава платформы «Форум за демократию» Тьерри Боде — подал в суд на своё правительство. Он утверждает, что после того, как граждане Нидерландов однозначно высказали своё решение на референдуме (и чему скоро минует год) правительство должно, наконец, определиться с решением и перестать тянуть. Суд должен вынести решение 12 апреля. И если верить пресс-службе президента Украины, основания для этого у Тьерри Боде есть: «Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины», — такое заявление Марк Рютте, якобы сделал во время встречи с Петром Порошенко в Давосе.

Тем временем украинской ассоциации начинают угрожать выборы не только в Нидерландах. «Я думаю, что ЕС поторопился с подписанием Соглашения об ассоциации с Украиной. Что же касается тех, кто делал безответственные заявления о необходимости расширения НАТО (за счет Украины), то мы подали ложные надежды, и пришло время это признать», — заявил кандидат в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон во время выступления с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра. Напомним, Фийон в конце прошлого года во время праймериз обошёл Николя Саркози. До конца января 2017 года он был фаворитом предвыборной гонки, однако затем ему спутал карты коррупционный скандал с фиктивной работой его супруги. Впрочем, у него остаётся ещё около 3 месяцев, чтобы выправить ситуацию.

Однако выясняется, что не только потенциальный лидер Франции, но и её нынешнее руководство тормозят предоставление безвиза Украине. Такое заявление сделала депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, сославшись при этом на свои источники в МИД Германии.

Один из богатейших людей Украины, олигарх Виктор Пинчук обеспечил себе внимание прессы на новогодние праздники и постновогодний период. В конце декабря 2016 года в Wall Street Journal вышла его статья, отдельные тезисы которой вызвали довольно бурные споры на Украине. «Сегодня большая часть членов Евросоюза не только не хочет видеть Украину в ЕС, но даже не готова обозначить для нас такую перспективу на будущее. Настаивая сейчас на перспективе членства, мы только ослабляем позиции наших друзей в Европейском союзе. А заодно создаем внутри него очередную линию раскола», — отмечает он. В этом тезисе виден прозрачный намёк на позицию Нидерландов, чьё правительство в качестве условия ратификации Соглашения об ассоциации выдвигало подписание дополнительного протокола, в котором в частности и говорилось о том, что СА не будет шагом к вступлению Украины в ЕС. Чтобы снять эти неудобства Пинчук предлагает Украине добровольно принять на себя обязательство: временный отказ от членства в ЕС как от заявленной цели на ближайшее будущее. «Не настаивая сейчас на членстве, «облегчая жизнь» Евросоюза и идя с ним на компромисс, в обмен на это мы должны добиваться от ЕС конкретных вещей: более существенной финансовой помощи и серьезной поддержки экономики Украины; более решительных шагов по сближению Украины с Европейским союзом (например, в этом случае «безвиза» у нас уже давно был бы, ратификация Соглашения об ассоциации шла бы гораздо проще и быстрее и так далее); более проукраинскую позицию ЕС во всех возможных форматах обсуждения мирного урегулирования; абсолютной принципиальности в вопросе продления санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе».

Нужно отметить, что в патриотическом сегменте СМИ и соцсетей Пинчука немедленно объявили агентом Путина и ругали вплоть до Старого Нового года. Хотя предложенный им план — пожалуй, лучшее, что правительство может выжать из ситуации. «Отказаться» от перспективы членства в ближайшее время (которой в природе не существует), а взамен попробовать вытребовать безвизовый статус, увеличение квот на экспорт, кредиты и пр. уступки и послабления.

Экономика и экспорт

Согласно отчёту ассоциации УКАГ (Украинский клуб аграрного бизнеса), в минувшем году Украина полностью выбрала европейские квоты по 11 группам товаров (в 2015 — по 8 группам, в 2014-м — по 6-ти): мёд, сахар, крупы и мука, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеница, овёс, кукуруза и ячмень, основную квоту по мясу птицы. В 2017 году по состоянию на вторую половину января уже полностью выбрана квота на мёд, на виноградный и яблочный соки выбрана на 78%, на сахар — 66%, на пшеницу — 59%, на мясо — 25%.

Следует отметить, что в 2016 году Украине снова не удалось превзойти результат 2014 года, когда на ЕС приходилось 28,5% аграрного экспорта Украины. Согласно предварительным оценкам (январь-октябрь) доля ЕС составила 27,3%. Напомним, что в 2014 году соглашение о ЗСТ с ЕС ещё не вступило в силу.

Министерству аграрной политики удалось добиться от ЕС возобновления экспорта в Европу мяса птицы, несмотря на вирус птичьего гриппа, обнаруженный в 3 областях Украины в декабре прошлого года. «Вопрос регионализации был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской Комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украина и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинского птицы в страны Евросоюза восстановлен», — прокомментировал результаты переговоров с еврокомиссаром Витянисом Андрюкайтисом глава МинАПК Тарас Кутовой во время пресс-конференции в Киеве. Упомянутый принцип заключается в том, что в случае обнаружения вируса прекращается экспорт не из всей страны, а лишь из регионов, где вирус зафиксирован.

Украина активно наращивает экспорт в ЕС макаронной продукции. В январе-ноябре 2016 года в Европу было отправлено продукции на сумму 17,6 млн долл. Об этом также сообщает УКАБ. В ассоциации уточнили, что свыше 88% украинских макарон приходится на лапшу быстрого приготовления. Среди покупателей лидируют Германия (13,6%), Великобритания (12,6%), Испания (12,3%). На долю ЕС приходится 69% макаронного экспорта Украины.

«Уже 14 украинских производителей молочной продукции получили разрешение на экспорт своей продукции на рынок ЕС. Получение европейских сертификатов качества подтвердило соответствие украинской молочной продукции международным нормам и стандартам, благодаря чему нам удалось войти на рынок ЕС и тем самым расширить экспортный потенциал украинского агросектора», — сообщает пресс-служба МинАПК. Для Украины — довольно серьёзное достижение, если вспомнить, что ещё в начале прошлого года таких компаний не существовало вовсе, а также учитывая строгость требований к молочной продукции и конкуренцию на рынке ЕС.

Увеличили продажи и производители органической продукции. Однако такого результат удалось достичь за счёт снижения её стоимости. Если в стоимостном выражении экспорт органической продукции вырос вдвое (с 21 млн евро в 2016 году до 40 млн евро в 2016), то по весовым характеристикам — в 2,46 раза (с 67 до 165 тыс тонн).

В целом же доля ЕС в украинском экспорте достигла 37,5% (12,2 млрд долл по итогам января-ноября 2016 года). По группам товаров экспортные доходы распределились следующим образом: продукция АПК (3,6 млрд долл), металлургия (2,8 млрд долл), машиностроение (ок. 2 млрд долл), минеральные удобрения (1,2 млрд долл), древесина и продукты ее переработки (0,816 млрд долл.), продукция легкой промышленности (0,734 млрд долл), продукция химпрома (0,427 млрд долл). Учитывая динамику, экспорт в ЕС за 2016 год в лучшем случае повторит результат 2015 года (13 млрд долл). В 2011—2014 году, без режима ЗСТ Украина ежегодно экспортировала в ЕС продукции на 17−18 млрд долл. Впрочем, ЕС уже вторично становится основным торговым партнёром Украины (за счёт падения экспорта в РФ), и этот факт примиряет правительство Украины с действительностью.

Мораторий на экспорт леса

К слову, об этом моратории. В Европе продолжают требовать от Украины его отмены, тем более что с января 2017 года он распространяется в т.ч. на сосну (в 2016 году — единственный вид необработанной древесины, легально разрешённый к экспорту). Однако если осенью 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман клятвенно заверял европейцев, что решит вопрос, то уже в декабре изменил позицию.

«Мы исходим из национальных интересов. Мы считаем, что Украина должна развивать национального производителя, и мы считаем, что Украина должна выполнять свои международные обязательства. — сказал глава правительства. — В то же время, нам нужно отойти от сырьевого типа экономики. Украина — не лесопилка. Это страна, где должен создаваться конкурентный продукт, который должен завоевывать международные рынки», — заявил глава правительства во время выступления в Верховной Раде.

Между тем мораторий, кроме поддержки украинской деревообработки, имеет и оборотную сторону: контрабанду. И то, как резко глава правительства поменял своё мнение всего за 2 месяца, не может не наводить на размышления: «Мы видим продолжение вырубки лесов, мы видим продолжение контрабандного вывоза этого леса-кругляка за границу. Мы видим увеличение каких-то странных категорий товаров на экспорт, например, поддержек для шахт. Я только не знаю, в каких странах ЕС у нас сейчас шахты так активно строятся, что у нас такой вал этих стоек для шахт идет, то есть под видом этих стоек для шахт вывозится, по сути, лес-кругляк», — комментирует итоги моратория вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью «5 каналу». И это, действительно, так. Согласно статистике, результат экспорта древесины в минувшем году на 15% превышает результат 2015 года.

Программы, гранты, целевое финансирование

Австрия через Программу развития ООН (ПРООН) начинает в 2017 году новый проект в Одесской и Черновицкой областях, направленный на поддержку наиболее уязвимых жителей небольших населённых пунктов. Инициаторы (Агентство развития Австрии) намерены охватить не менее 150 тыс. человек, для реализации выделяется 500 тыс евро. Проект предусматривает два направления: развитие малого бизнеса (развитие малых предприятий, ферм, кооперативов); второе направление — укрепление местных общин, стимулирование участия населения в местном самоуправлении.

Спикер представительства ЕС на Украине Юргис Вилчинскас согласен с тем, что малый бизнес требует повышенного внимания. «На Украине малый и средний бизнес создает в три раза меньше ВВП, чем в ЕС. Если полностью раскрыть его потенциал, то это был бы серьезный толчок для развития экономики», — заявил он во время выступления на семинаре в госкомпании «Укроборонпром».

Поддержать малый бизнес решили и в правительстве Украины (почему бы и нет, если спонсирует это ЕС): «На заседании правительства одобрен для направления в Верховную раду Украины проект закона о ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС «Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014−2020)», к которой Украина официально присоединилась в мае 2016-го года», — сказано в сообщении Кабмина. COSME имеет общий бюджет в размере 2,3 млрд евро. В рамках программы участник может либо получить грант прямого финансирования, либо профессиональную консультацию, которая поможет предпринимателю выйти на рынок ЕС.

На работу в Польшу

2016 год стал своего рода рекордом — Польша выдала 1,3 млн разрешений на работу и около 94% из них получили граждане Украины. На днях министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что даже эти меры не могут удовлетворить спрос на рабочую силу. Из этого можно сделать вывод о том, что в этом году Польша будет продолжать создавать украинским гастарбайтерам режим наибольшего благоприятствования (в рамках понятия «гастарбайтер», разумеется). Можно ожидать очередного облегчения процедуры получения визы (меньше документов, больше срок — польский эксперт Кшиштоф Ингльот в эфире «Польского радио» говорил о 3−4-летних разрешениях и т.п.). К тому же, в конце прошлого года в Польше был принят закон, который обязывает работодателей платить трудовым мигрантам не меньше минимальной зарплаты, законодательно установленной для граждан Польши (336 евро после уплаты налогов, примерно ⅔ этой суммы уйдут на аренду жилья и коммунальные услуги).

Также в 2016 году граждане Украины получили в Польше более 100 тыс. разрешений на постоянное проживание.

Демографический портрет гастарбайтера в Польше меняется. Согласно утверждениями «Польского радио», прежде это были преимущественно женщины (67%), а их средний возраст составлял 43 года. Теперь же мигрант «помолодел» на 10 лет, а 58% составляют мужчины, для которых это не только единственный способ заработка, но и средство избежать призыва в ряды ВСУ. Кроме того, в последнее время чаще стали выезжать сразу семьями (муж+жена), что также связано с упрощением оформления документов и устойчивом спросе на рабочие руки.

Национальный банк Польши приводит следующую статистику: фирмы-посредники, занимающиеся подбором персонала, получили в 2016 году 1,1 млн заявок о вакансиях, что на 44% больше, чем в 2015 году. Таким образом, Польша постепенно снимает проблему «безвиза»: трудовым мигрантам он уже не нужен.