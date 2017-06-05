С начала недели в Центральном федеральном округе одно за другим возбуждаются уголовные дела о коррупции госслужащих. В Курской, Владимирской и Тульской областях разразились самые громкие скандалы: там во взяточничестве подозревают высокопоставленных чиновников.

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В Курской области продолжают обсуждать уголовное дело в отношении вице-губернатора Курской области Василия Зубкова. Как уже сообщало ИА REGNUM, следователи полагают, что в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимости, стоимость которой составляла более миллиона рублей. За это он помог строительной компании получить заключения, необходимые для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. Кроме вице-губернатора, фигурантами дела стали его предполагаемые соучастники — бывший подчиненный Зубкова Андрей Занин (по данным региональных СМИ, он ранее фигурировал в делах о взяточничестве), а также Александр Филимонов и Наталья Кретова.

Лаконичное сообщение СКР, небогатая на «разоблачения» трудовая биография генерала Василия Зубкова и отсутствие комментариев со стороны его непосредственного начальства подогревают интерес общественности к этому делу. Эксперты-политологи начали выдвигать версии, насколько эта коррупционная история может повредить политическому имиджу губернатора Александра Михайлова.

По мнению доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, произошедшие сразу в нескольких регионах аресты высокопоставленных чиновников являются сигналами для губернаторов, что они и выстроенные ими политические схемы в регионах не являются неприкосновенными для федеральной власти.

Adm.rkursk.ru Василий Зубков

При этом самого Василия Зубкова называли чуть ли не следующим кандидатом в губернаторы — хотя, по мнению Слатинова, он скорее был «пенсионером на статусной должности», нежели серьезной политической фигурой.

Напомним, в конце 2016 года, когда над губернаторами нависла угроза оказаться в списке «неэффективных» руководителей и стать кандидатами на выбывание, политологи положительно охарактеризовали политическую обстановку в Курской области.

В том, что арест Зубкова неблагоприятно скажется на имидже Михайлова или нанесет его положению реальный ущерб, политолог сомневается:

«Да, неприятно и имиджево нехорошо. Да, руководитель несет частичную ответственность за своих замов. Но зам заму рознь. Возможно, со мной поспорят, но Зубкова нельзя считать «михайловским». Да, в период, когда курское МЧС считалось одним из лучших в стране, областная власть подчеркивала особое расположение и отношения, что было естественно. Но при этом (во всяком случае, мне всегда казалось именно так) обязательно сохранялась некоторая дистанция… Так что его задержание на основе подготовленных оперативных материалов скорее просто элемент общей линии на демонстрацию региональным руководителям «антикоррупционной руки» Кремля, чем «сжимание кольца» вокруг конкретно курского руководства», — считает Владимир Слатинов.

При этом он отмечает, что во Владимирской области по аналогичному подозрению был задержан куда более «статусный» политик — заместитель губернатора Елена Мазанько. Напомним, следствие полагает, что она получила от предпринимателей не менее 3 млн рублей. За эти деньги она якобы помогала заключить госконтракты при ремонте здания в областной администрации. При этом она стала уже не первым владимирским вице-губернатором, связанным с коррупционным скандалом, — другой заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов обвиняется в получении четырех взяток на общую сумму 16 млн рублей. Их он получил от строительных фирм за различную помощь, считает следствие. Так что в случае с Владимирской областью как раз можно говорить о том, что тучи сгущаются вокруг губернатора Светланы Орловой. Тем более что оба дела она прокомментировала довольно категорично, назвав аресты своих заместителей «провокациями». Александр Михайлов арест Зубкова никак не комментирует, продолжая работу в штатном режиме.

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Впрочем, пока Владимир Слатинов предлагает анализировать дело Зубкова «в общем русле федеральных трендов», а не воспринимать его как знак недовольства федеральных властей администрацией Курской области, появляются и иные мнения. Например, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью «Ленте.ру» назвал Михайлова «средненьким губернатором», не входящим в группу риска, но и не демонстрирующим при этом особых успехов. По мнению Мухина, у губернатора могут возникнуть проблемы, но только в случае, если выяснится его причастность или хотя бы осведомленность о коррупционной схеме подчиненного.

Александр Михайлов возглавляет администрацию Курской области с 2000 года. В 2005 году его кандидатура на пост губернатора была представлена президентом и утверждена депутатами регионального парламента, а в 2014 году Михайлов досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в губернаторских выборах — и одержал победу. На протяжении всего этого периода в СМИ регулярно появлялись слухи об отставке Михайлова, из-за которых начали рождаться политические шутки (как и в Белгородской области, где СМИ регулярно сообщают об отставке политического «долгожителя» Евгения Савченко).

Напомним, пошатнуть рейтинг курского губернатора могли и скандалы вокруг выборов 2017 года: область была названа в числе 13 регионов, где, по мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, возможно, было «ненадлежащее применение административного ресурса». Элла Памфилова даже предложила секретарю избиркома Курской области Сергею Мальцеву покинуть свой пост — из-за жалоб на нарушения, допущенные при приеме документов от кандидатов в депутаты областной думы от партии «Патриоты России». В областной администрации в ответ на обвинения ЦИК заявили, что власти, как и в предыдущие 15 лет, примут все меры для обеспечения законности при проведении выборов, «включая недопущение вмешательства в какой-либо форме в деятельность областной и территориальных избирательных комиссий».

sajinka2 Коррупция

Но курские власти вовремя и грамотно пошли на компромисс, который нивелировал возможные негативные последствия для Михайлова — в этом еще раз проявилась его политическая гибкость.

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При этом, глядя на статистику, стоит отметить, что удельный вес экономических преступлений в регионе растет год от года. По данным регионального управления МВД, в 2015 году в рамках защиты финансовых средств, выделяемых на развитие экономики, борьбы с коррупцией и нарушениями законных прав субъектов экономической деятельности было выявлено на 5% больше преступлений экономической направленности — их количество возросло с 518 (2014 год) до 543. В общей «картине» уголовно наказуемых деяний экономические преступления составили 83%. Каждое четвертое из этих преступлений имело коррупционную направленность — 148 случаев коррупции. Преступлений, связанных со взяточничеством, было 117. Говоря об итогах 2016 года, полицейские были более лаконичны: выявлено 636 преступлений экономической направленности. То есть их количество по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 17%.