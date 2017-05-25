Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обзор евроинтеграции Украины

Многолетнюю эпопею с безвизовым режимом для Украины, в принципе, можно считать завершённой. 17 мая председатель Европейского парламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали итоговый документ о предоставлении гражданам Украины права въезжать на территорию стран Шенгенского соглашения без предварительного получения виз. 22 мая этот документ был опубликован в официальном вестнике ЕС, после чего стартовал финальный отсчёт — время, по истечении которого документ вступит в силу. Правда, украинские чиновники в радостных сообщениях никак не могут определиться, когда именно завершится этот отсчёт: то ли в ночь на 11-е, то ли в ночь на 12-е июня. Впрочем, это уже не так важно.

В Европе напоминают, что отсутствие виз не означает отсутствия контроля, и уже предупредили, что будут проверять каждого въезжающего. Для бизнес-визитов следует быть готовым подтвердить бизнес-контакты (приглашение и любые другие документы, подтверждающие совместный бизнес). У туристов могут попросить показать бронирование отеля (или приглашение от друзей), уточнить маршрут поездки. Главное же, к чему следует быть готовым, — финансовые требования, т. е. наличие определённой суммы на период пребывания. Эти требования разнятся у каждой из стран — от 3 евро/сутки в Венгрии до 91 евро/сутки в Швейцарии.

Несмотря на царящий оптимизм, аналитик общественной организации «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая во время публичных дебатов в информагентстве «Укринформ» предупредила, что отказы во въезде обязательно будут, и немало.

«Сегодня мы считаем одним из очень больших рисков — отказы во въезде для украинских граждан, потому что, к сожалению, уровень их осведомленности о правилах пользования безвизовым режимом не очень высок… Мы ожидаем, что к некоторым лицам, к сожалению, не дойдёт информация о правилах пользования безвизовым режимом, они не возьмут с собой в поездку биометрический паспорт, соответствующие сопроводительные документы, которые подтверждают цель поездки и условия пребывания за рубежом, в случае вопросов пограничников не смогут этого объяснить, и им будет отказано во въезде», — прогнозирует она.

В Нидерландах, наконец-то, отошли от выборов и определились с датой окончательного голосования по вопросу соглашения об ассоциации Украины. Напомним, Нидерланды — последняя страна ЕС, которая до сих пор не ратифицировала это соглашение, поскольку совещательный референдум в апреле 2016 года не одобрил такое решение (из-за чего нидерландские политики почти год разрывались между невозможностью игнорировать диктат Брюсселя и достаточно чётко высказанное мнение своих избирателей). Голосование назначено на 30 мая, и решить судьбу соглашения предстоит Сенату. Однако вряд ли тут стоит ожидать повторения референдума, т. е. повторения отрицательного результата. Во-первых, основные противники СА с Украиной — депутаты нижней палаты. Во-вторых, выборы в Нидерландах прошли совсем недавно, и до следующих мало кто вспомнит, что сенаторы фактически своим голосованием игнорируют волю граждан Нидерландов.

Экономика и экспорт

Комитет Европарламента по международной торговле в начале мая отказался поддержать увеличение экспортных квот для Украины.

«ЕС должен предложить дальнейшие торговые преференции Украине, но некоторые сельскохозяйственные продукты (в заключении комитета речь идёт о томатах, пшенице, мочевине — Ред) не нуждаются в дополнительной поддержке», — заявили в комитете по итогам обсуждения вопроса. В то же время в комитете согласны расширять перечень и размер квот на те товары, которые Украина в ЕС в принципе не поставляет.

stux Кукуруза

Совет ЕС по иностранным делам, который рассматривал тот же вопрос неделей позже, пришёл к аналогичному заключению. Вопрос по увеличению квот на мёд, виноградный сок, кукурузу, кукурузную муку и гранулы, ячменную крупу и муку, овёс, ячмень, ячменную муку и гранулы ещё на стадии рассмотрения.

Как утверждает министр аграрной политики Тарас Кутовой, еврочиновники должны окончательно определиться с решением к концу мая. На Украине очень надеются, что повышенные квоты принесут агробизнесу до 200 млн долл. выручки. Напомним, украинская сторона добивается увеличения квот как минимум с лета прошлого года, в конце сентября для изучения вопроса на месте в Киев даже приезжала комиссар Европейского союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

Согласно актуальной информации Минагрополитики, к началу мая Украина полностью использовала квоты на 9 групп товаров: мёд, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, яблочный сок, виноградный сок, кукуруза, мясо птицы и сливочное масло. Три из них (мясо птицы, яблочный сок, сливочное масло) были исчерпаны в апреле.

В рамках 0,5-миллиардного рынка ЕС поставка, скажем, дополнительных 500 тонн виноградного сока, о которых просила Украина, — даже не мелочь. Есть ли причина этому упорству? Как утверждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в комментарии для TheKievTimes.ua, всё дело в неоправдавшихся ожиданиях:

«Борьба за сельскохозяйственные квоты — одна из самых острейших баталий в ЕС, поэтому сам факт того, что Украине эти квоты вообще в своё время выделили, был серьёзным политическим шагом. Экономического смысла в этом не было никакого, зато таким образом Брюссель поддержал геополитических противников России. Это был действительно важный шаг, ибо, несмотря на то, что украинские товары дешёвые, и, допускаю, что вполне качественные, выделить квоты Украине — значит, в чём-то недодать своим… Но Европа не представляла себе уровень деградации потребительского рынка Украины. Так что сегодня экономический интерес ЕС к Украине невысок, Брюсселю, повторюсь, не нужны партнеры, ему нужны покупатели».

Т. е. Украина может рассчитывать на увеличенные квоты, однако для этого ей придётся увеличить импорт. Причём с учётом того, что и их текущий уровень дан с большим авансом. Только так это работает.

Впрочем, темпы экспорта Украина пока наращивает, даже несмотря на несговорчивость ЕС. Если в январе — феврале экспорт показал +16,2% к аналогичному периоду 2016 года, то официальный результат первого квартала уже +24,5%. Итого за три месяца Украина сумела продать в страны ЕС продукции на 3,99 млрд долл., что составило 38,4% от всего её экспорта.

Пресс-служба Госпродпотребслужбы в связи с этим уточняет, что «…право экспорта своей продукции на территорию Европейского союза имеют 280 украинских предприятий. Из этого количества 100 предприятий — производители продукции для потребления человеком».

Хорошие результаты демонстрируют экспортёры молочной продукции. Ещё год назад они лишь частично использовали квоты, предоставляемые ЕС, — из-за невысокого качества украинской «молочки». Сегодня экспорт в этом сегменте растёт с опережением (+37% к I кварталу 2016 года) — 25,7 тыс. тонн. Основной рост показали производители сыворотки (+4 тыс. тонн) и сливочного масла (+2,33 тыс. тонн).

Science.mju.ac.th Масло

В середине мая в ЕС практически полностью сняли запрет на поставки украинской курятины в страны Европы (вводился в середине марта из-за птичьего гриппа) — под запретом остаётся только продукция из Одесской, Херсонской и Черновицкой областей. Собственно, в этих областях его и выявили, однако до прояснения ситуации страдали все украинские производители — даже несмотря на то, что ещё по итогам предыдущего запрета (вводился 6 декабря 2016 года на 2 месяца) Украина и ЕС вроде бы договорились о принципе регионализации, т. е. запрете импорта из регионов заболевания, а не всей страны.

В целом аграрный экспорт Украины за I квартал вырос до 4,6 млрд долл (+38,6%), однако на страны ЕС приходится только 28,6% этого экспорта (1,31 млрд долл). Лидером по закупкам украинского продовольствия остаются страны Азии — 2,04 млрд долл.

Трудовая миграция

Украинские трудовые мигранты в последние месяцы существенно изменили рынок денежных переводов, это отмечают банкиры. «Объёмы перечислений в евро росли плавно, ощутимо это стало в последние полгода. Если раньше в среднем на эквивалент 10 тыс. выплачиваемых долларовых переводов приходилась только 1 тыс. в евро, то сейчас доходит до 6 тыс. евро. А вот рублевые переводы почти пропали. В 2013 году мы выплачивали до 5 млн в день, уже в 2016-м — лишь 500 тыс.», сообщает директор департамента банкнотного банкинга АБ «Экспресс-банк» Андрей Львов в комментарии изданию «Сегодня».

Рублёвые переводы тут не показатель, поскольку даже из РФ многие переводили в валюте (не каждый украинский банк выдавал переводы в рублях), зато ситуация с евро показательна. А после введения «безвиза» появится и мощный механизм обратной выкачки этих средств: украинцы становятся потребителями на европейском рынке, а гастарбайтеры обеспечивают им для этого приток евровалюты.

Согласно данным заместителя председателя Государственной службы занятости Сергея Кравченко, только 1% украинцев устраиваются работать за рубежом с соблюдением всех формальностей.

«Они не имеют пенсионных накоплений, других социальных гарантий. Нам бы хотелось также поднять и урегулировать этот вопрос, поскольку миграция всегда была, есть и будет, этот процесс постоянный, и он будет продолжаться», — заявил чиновник во время публичных дебатов на тему: «Украинская вынужденная и трудовая миграция в страны ЕС — текущая ситуация и потенциал».

Любопытно, что в развитие межгосударственных отношений, скажем, Украины и Израиля, вкладывается гораздо меньше сил и средств, однако там процент легально работающих мигрантов с Украины заведомо выше — их трудоустройством изначально занимаются организации, находящиеся на контакте с госструктурами. А те, в свою очередь, сообщают, какие ниши на рынке труда в данный момент пустуют. Так, совсем недавно по итогам визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль было подписано соглашение о трудоустройстве украинских строителей.

Высокий уровень нелегально занятых среди трудовых мигрантов подтверждает и вышеупомянутый Кравченко: «Тема с привлечением трудовых мигрантов с Украины в Польше, Чехии, Венгрии составила такое предложение на рынке труда нашей страны, что даже те агентства, которые занимались ранее туристическим бизнесом, сегодня начали заниматься трудоустройством. Польша приняла меры, и на границе с этой страной, если работодатель не может подтвердить, что вы едете именно к нему, то вам отказывают в визе», — приводит его слова портал АСН.

А поскольку с 11 июня процедура отказа в визе перестанет работать, то с 2018 года поляки собираются ужесточить условия краткосрочного трудоустройства иностранцев. Так, рабочая виза станет платной: компания, желающая трудоустроить украинца, заплатит государству 30 злотых, которые, затем, разумеется, удержит из зарплаты работника.

Этот шаг показывает, что в Польше риски безвиза понимают правильно, в отличие от посла Франции на Украине Изабель Дюмон. На вопрос журналистов, не пугает ли Европу перспектива возможного массового наплыва украинцев, она ответила так: «Это, знаете, не нам бояться, а украинской власти. Я знаю, что они смотрят на это серьезно, поскольку если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема в первую очередь для Украины».

Andrew J.Kurbiko Изабель Дюмон

Госпожа посол не понимает, что власти в Киеве ничуть этого не опасаются. Украина — на дне рейтингов привлекательности для инвесторов. Даже с выездом нескольких миллионов украинцев на заработки безработица составляет около 10%. Между тем, с точки зрения властей, каждый трудовой мигрант — ежемесячный поставщик 200−300 евро, чем поддерживается внутренний производитель, частично компенсируется падение экспорта в 2014—2016 гг. Чем больше удастся «сплавить» народу на работу — тем лучше. Не говоря уж о том, что государство на этом ещё и заработает: центры выдачи загранпаспортов работают на износ и всё равно не могут справиться с ажиотажным спросом — посетители занимают очередь с ночи (въезд в ЕС без визы возможен только при наличии биометрического загранпаспорта; их выдают уже несколько лет, однако до последнего времени они не пользовались популярностью и мало у кого есть).

Двойное гражданство

К слову, именно большое количество гастарбайтеров крайне недовольно решением президента Украины Петра Порошенко лишать украинского паспорта за наличие двойного гражданства. Пока что механизм, реализованный в соответствующем указе президента, применялся избирательно, против политических соперников Порошенко — Михаила Саакашвили, народного депутата Андрея Артёменко. Однако само наличие возможности у представителей власти лишать кого-то гражданства создаёт довольно серьёзное общественное напряжение.

Вторая линия разлома пролегает между украинцами, у которых нет второго паспорта (и которые лишение гражданства поддерживают), и счастливыми обладателями второй «корочки». «Если надо будет, поедем в Киев отстаивать свои права на Майдане. Пусть обеспечат достойную жизнь с высокими зарплатами и пенсиями в Украине, посадят всех коррупционеров, а тогда никто уже не захочет второго паспорта», — заявил изданию «Страна.ua» один из закарпатских бипатридов Роберт Шиян.

По его словам, много кто на Западной Украине готов к решительным протестам. Фраза «паспортный майдан» уже прозвучала.

Прозвучало и прямо противоположное предложение. Лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко (в прошлом глава СБУ) предложил перенимать практику ближайших соседей Украины и предоставлять гражданство зарубежным украинцам.

Исполнительный партнёр Lavrynovych & Partners Law Firm Станислав Скрипник в своём юридическом комментарии для портала «Дело» уточняет, что наличие второго гражданства по текущему законодательству не является препятствием для выдачи биометрического загранпаспорта. А значит, бипатриды, как и обычные граждане Украины, смогут воспользоваться безвизовым статусом.

В Государственной миграционной службе подтверждают, что препятствий никаких нет. Дело в том, что накануне голосования по вопросу безвизового статуса в украинских СМИ заинтересовались вопросом: смогут ли воспользоваться этим режимом жители неконтролируемых территорий Донбасса, а также жители Крыма, сохранившие гражданство Украины.

«Независимо от того, какую прописку имеет человек или какие он разделяет взгляды, если у него есть определенный пакет документов, необходимый для оформления биометрических паспортов, то мы не можем отказать в этом праве», — говорит пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в комментарии телеканалу ICTV. По некоторым данным, на внезапном интересе уже начали зарабатывать крымские турфирмы, предлагающие помощь в оформлении биометрических паспортов.

Пресс-атташе представительства Евросоюза на Украине Давид Стулик на уточняющий запрос ICTV отметил, что украинские власти в силе ограничивать поездки в ЕС жителей Крыма и республик Донбасса, однако для этого им придётся сигнализировать соответствующим органам ЕС в каждом конкретном случае. (для сигнала, разумеется, должно быть основание — например, выдвинутые обвинения и зарегистрированное судебное производство). Только в таких случаях пограничники сопредельных с Украиной стран ЕС смогут отказывать во въезде крымчанам, дончанам и луганчанам.

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