Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Мост, который частично рухнул в Киеве в конце февраля, будет реконструировать китайская China Road and Bridge Corporation. Об этом договорился первый вице-премьер украинского правительства Степан Кубив во время рабочего визита в КНР. Реконструкцию китайская компания, скорее всего, получила в довесок, поскольку основная причина обращения к китайским специалистам — необходимость строительства моста возле города Кременчуг (Полтавская область). Возведение нового моста и ремонт старого влетят Киеву в копеечку: предварительная смета двух проектов — 400 млн долл. Для сравнения: во столько же обошёлся Франции виадук Мийо — самый высокий в мире транспортный мост длиной почти 2,5 километра. Впрочем, ¾ суммы Украина всё равно собирается просить у Китая в долг.

Однако, как оказалось, Степан Кубив поспешил с подписанием бумаг. Вскоре после его возвращения на Украине обрушился ещё один мост — в этот раз через Северский Донец (Харьковская обл). Рухнул не весь, только пешеходная часть — аналогичный случай в конце марта произошёл во Львовской области. Так что 2017 год на Украине по праву можно называть годом падающих мостов: три громких случая менее чем за полгода.

В Госпогранслужбе ожидают заторов на западной границе Украины начиная с 11 июля — даты, когда, предположительно, начнёт действовать режим безвизового сообщения между Украиной и ЕС. «Что касается наших прогнозов и ожиданий 11 июня, то мы изучили опыт наших молдавских и грузинских коллег. Он, конечно, разный, ведь у Грузии нет автомобильных пунктов пропуска с ЕС, плюс у наших стран разное количество населения. Но в целом, с учетом возможностей пунктов пропуска и с учетом летнего периода, мы ожидаем, что пассажиропоток в первый день может увеличиться процентов на 30, а в дальнейшем — на 10−15%», — такую оценку главы погранведомства Украины Виктора Назаренко приводит издание «Сегодня». Конечно же, не все поедут в Европу автотранспортом, однако именно автотранспорт (автобус) — наиболее бюджетный способ попасть в Европу.

Поедут, кстати, по новой дороге. ТСН сообщает о том, что на трассе Киев — Чоп во Львовской области появился отрезок действительно идеального качества. Секрет прост. Во-первых, это экспериментальное строительство. Во-вторых, компания, которая будет в течение 7 лет следить за дорогой, получит за это 39 млн евро от ЕБРР (отдавать их потом будет Украина). В-третьих, за строительством и обслуживанием в течение эксплуатации будет наблюдать специальная мониторинговая система. «Если, например, на участке дороги есть яма, выбоина, то, согласно нашим критериям выполнения, мы ее должны устранить в течение четырех-семи часов», — рассказывает телеканалу ТСН главный инженер иностранной подрядной компании Эмра Баяпан. В ближайшее время ещё 434 км трассы (т.е. 634 из 814 км) может быть реконструировано и взято на обслуживание таким же образом. Раньше на Украине была расхожая шутка: в стране есть только одна дорога европейского уровня: трасса на аэропорт «Борисполь». «Безвиз» с ЕС прибавил к ней ещё и трассу на Чоп.

Рост экспорта по итогам января — апреля 2017 года стал приятной неожиданностью прежде всего для дорожников. Для них это означает, что у таможни перевыполнение плана по поступлениям. А, как известно, на Украине сейчас половина от сверхплановых таможенных платежей поступает в Дорожный фонд. В связи с чем премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже успел анонсировать, что в текущем году «Укравтодор» и его региональные подразделения получат не 30 млрд долл., как было обещано в прошлом году, а даже больше. Однако на сколько именно больше, можно будет точно сказать только по итогам года.

Дополнительным источником средств для «Укравтодора» станет продажа неликвидов через электронную систему госзакупок Prozorro. «В настоящее время ГАК подготовил около 100 предложений имущества, которое не используется в деятельности наших облавтодоров. В ближайшее время Укравтодор создаст комиссию, которая подробно рассмотрит каждый объект и примет решение — продавать его или нет», — говорится в сообщении госкомпании. Вырученные средства планируется потратить на дорожную технику и закупку европейских технологий строительства и содержания дорог.

Украина теперь блокирует не только ДНР и ЛНР, но и Приднестровье. В руководстве ПМР сообщили о том, что получили от украинской стороны письмо, которое содержит предупреждение о запрете транзита товаров в республику.

Железная дорога

«Укрзализниця» расширила перечень транспортных компаний, оборот вагонов которых на Украине запрещён (перевозки, транзит; разрешён возврат порожних вагонов в РФ). В этот раз под санкции попали АО «Сбербанк Лизинг», «СГ-транс», «НефтеТрансСервис», «Первая Грузовая Компания», «Федеральная грузовая компания», «Промтрансинвест», «Первая Грузовая Компания в Украине» «Рейл 1520 Сервис», «Агрокомплекс», «Астон Продукты Питания Ингредиенты», филиалы «СГ-транс». Напомним, ранее часть этих компаний уже попадали под похожие санкции: осенью 2016 года вводился запрет на оборот железнодорожных цистерн «Сбербанк-лизинг», «Астон» и прочих.

Для самой Украины это окажется выстрелом в ногу. Так, одна только «Федеральная грузовая компания» выведет с Украины 6 тыс. вагонов. Вагонный парк самой «Укрзализници» довольно внушителен — более 104 тыс. грузовых вагонов и полувагонов. Однако 33 тыс. из них используются с продлённым сроком службы (в РФ это запрещено с декабря 2015 года), а ещё 33 тыс. выработали даже продлённый срок. Таким образом, это только по внутриукраинским оценкам «Укрзализниця» имеет 104 тыс. вагонов, по российским — всего 38 тыс.

Для перевозок по Украине это не имеет особого значения, однако рост украинского экспорта в РФ на 50% в I квартале текущего года предполагает и рост грузоперевозок, в том числе по ж/д. И если прежде грузы могли отправляться в РФ в вагонах российских транспортных компаний, то теперь Украине придётся маневрировать этими самыми 38 тысячами вагонов, поскольку остальной «металлолом на колёсах» попросту не пустят на российские железные дороги.

the3cats Перевозка

Зато Украина, похоже, нашла способ частично решить проблему острого дефицита локомотивов. Китай предлагает модернизировать существующие электровозы.

«В чём проблема проекта? В том, что у них есть производство в СНГ, в Казахстане, и нам сложно было бы конкурировать. Они готовы нам их продавать, и теоретически мы, может, готовы были бы их покупать, но политика премьера и правительства в том, что нужно максимально локализовать производство. Такой же путь мы предлагаем и китайцам — создать проектную команду на месте в Киеве, отработать вопросы. Есть поддержка с нашей стороны, со стороны УЗ, заводы все уже видели, нужно взять и сделать», — рассказал заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань во время пресс-конференции. В данное время стороны обсуждают глубину локализации (10−60%).

Как заявил Виктор Довгань порталу ЦТС, первый китайский электровоз в июне должен прибыть на тестирование, после чего будет приниматься решение о целесообразности модернизации. Ранее предполагалось, что Украина будет тестировать электровоз китайской компании CRRC, после чего, возможно, обновит ими свой локомотивный парк. Однако новая схема явно более выгодна «Укрзализнице» ввиду её хронического безденежья.

Безденежье, впрочем, не мешает украинскому Мининфраструктуры генерировать разные вздорные идеи — вроде намерения перешивки украинской ж/д колеи под европейский стандарт (ширина 1435 мм). Сегодня на Украине, как и во всех государствах, возникших в процессе распада Российской империи, а затем и СССР, используется «русская колея» (1524 мм). Её переделка — это не только годы работы, локальные транспортные проблемы, переучивание тысяч специалистов, освоение новой номенклатуры изделий, но и колоссальные деньги: переложить колею, поменять колёсные пары у десятков тысяч вагонов и локомотивов. Впрочем, деньги, как водится, не проблема: в рабочей группе, где обсуждается инициатива, надеются, что деньги даст ЕС, в частности Франция. Только вот зачем это всё? Чтобы «быть ближе к Европе»?

Не только. Пожалуй, это последняя отчаянная попытка убедить китайцев включить Украину в маршрут «Нового Шёлкового пути» — ж/д пути в КНР также используют европейский стандарт колеи. Хотя особого смысла в этой переделке нет, поскольку после выезда поезда НШП из КНР ему всё равно меняют колёсные пары для проезда по территории Казахстана, РФ, Белоруссии. И (если мы вдруг представим, что НШП проложили по территории Украины) нет особой разницы, где их менять обратно: на восточной или западной границе. В любом случае менять придётся дважды.

Заместитель генерального директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк в ходе выездной конференц-сессии привёл неутешительную статистику: с 2011 по 2016 год объём грузоперевозок на Украине упал на 27%, до 292 млн тонн. При этом падение 2016/2015 составило 1,7%, то есть, несмотря на все оптимистичные заявления, украинской промышленности ещё далеко до восстановления. В структуре грузоперевозок сильнее всего просели удобрения, уголь, нефть и нефтепродукты (-47−42%), кокс и чёрные металлы (-32−33%), выросла только перевозка зерна (+92%).

Крым, возможно, частично возобновит ж/д сообщение с Украиной. Завод «Титановые инвестиции», (Дмитрий Фирташ, Украина) собирается строить ж/д ветку взамен той, что в 2015 году была перекрыта и заблокирована националистами. «На сегодняшний день, с учетом тех чрезвычайных событий и той ситуации, в которой оказался завод, нам удалось договориться с Крымской железной дорогой. Они выдали упрощенное техусловие по примыканию, непосредственно перед границей с Украиной. Таким образом мы сокращаем путь и удешевляем это строительство», — заявил министр промполитики Крыма Андрей Васюта журналистам крымских СМИ. Непонятно только, удалось ли руководству и владельцам завода договориться с украинской стороной, поскольку перекрыть новую ветку — вообще не проблема: ещё с середины марта киевские «специалисты-блокировщики» сидят без работы. А строительство всё же не копеечное — 250 млн рублей.

В «Укрзализнице» — очередной польский десант. Первым заместителем начальника департамента аудита и контроля ПАО «Укрзализныця» назначен поляк с необычным для этой страны именем Вахтанг Джакели. Назначение вызвало локальный скандал: новый замначальника департамента до сих пор не подал декларации о доходах и имуществе — сегодня это обязательное требование, и его нарушение тянет за собой уголовную ответственность. Не исключено, что вскоре придётся писать о новом аудиторе.

Аэропорты

Ремонт взлётно-посадочной полосы в аэропорту Запорожья, возможно, придётся делать заново. Один из первых рейсов сел на незастывший бетон. О повреждениях ВПП не сообщается, однако борт не смог вернуться в Киев: «…Бетонный раствор попал на стойки шасси и нижнюю часть фюзеляжа, турбины двигателей и крылья. Степень возможных повреждений самолета будет определена специально созданной комиссией по расследованию данного случая», — говорится по этому поводу в заявлении пресс-службы авиакомпании МАУ.

»…У министра есть план создания национального лоукост-перевозчика, но не имею права разглашать того, что мне известно. Мы готовы работать со всеми, кто готов к нормальным здоровым рыночным условиям», — такую сенсационную новость выдал директор а/п «Борисполь» Павел Рябикин в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Впрочем, речь может идти как о реальных планах, так и о способе давления на Ryanair — окончательное согласование условий входа перевозчика на рынок ещё ведётся. Впрочем, судя по последним заявлениям Ryanair, оно близко к завершению: в компании заявили, что переносят начало полётов с конца октября на начало сентября. К такому решению их подтолкнул ажиотажный спрос на билеты.

Порты

Порт «Черноморск» (бывший «Ильичёвск») и вправду близок к передаче в концессию — обострившаяся вокруг него ситуация говорит сама за себя. На днях в Одессе зверски убили бухгалтера порта и её родных. Возможно, это совпадение, но в это же время аудиторы Мининфраструктуры проводят проверки в порту «Черноморск».

Согласно оперативным данным, в январе — апреле 2017 года морские порты Украины минимально (+1,2%) нарастили перевалку — до 43,588 млн тонн. Следует отметить, что украинские порты работают очень неравномерно. Так, порты в Азовском море (МТП Мариуполя и МТП Бердянска) снизили перевалку на 12,3% (-38,7% по Бердянску и +1,6% по Мариуполю), 2,32 млн тонн составляет суммарный объём перевалки двух портов, причём если по экспорту наблюдается достаточно небольшое снижение — — 10,8%, то импорт обвалился более чем на 86%. В абсолютных цифрах фокус, конечно, смещается: на экспорте порты потеряли свыше 200 тыс. тонн, тогда как на импорте — чуть более 53 тыс. тонн.

Однако динамика тут также имеет значение. Учитывая, что и год назад они не блистали показателями (2,6 млн тонн), можно сделать простой вывод: порты Азовского моря откровенно стагнируют.

Russianname Грузовые краны Одесского порта

А рост на 1,2% — исключительно за счёт бассейна Чёрного моря. Так, оборот в порту «Ольвия» (бывший «Октябрьск») за 4 месяца текущего года увеличился сразу на 48%, до 2,466 млн тонн. Т. е. даже больше, чем во всём Азовском бассейне. А ведь «Ольвия» на фоне Большой Одессы — откровенно небольшой порт.

Руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс призывает не паниковать. «Действительно, в последние годы значительно сократился транзит. Но я бы не ориентировался на транзитные грузопотоки. Будь то транзит с востока на запад или с запада на восток, или Шелковый путь, или развитие железнодорожного сообщения с Балтийского моря до Черного. Я бы больше ориентировался как раз на те направления, связанные с экспортом-импортом, которые создают добавочную стоимость в самой Украине. Так можно достигнуть не самого большого, но стабильного прироста, который при этом будет зависеть от развития реформ в отрасли инвестиционного климата, то есть от внутренних факторов, а не внешних», — заявил он в интервью изданию «Новое время».

Наибольшими же портами по грузообороту в январе — апреле стали «Южный», Одесский МТП и Николаевский МТП. Из суммарного грузооборота в 44,058 млн тонн на три этих порта пришлось 31,95 млн (72,5%).

Одесский порт вскоре может покинуть эту тройку. У порта стремительно падает чистая прибыль (со 101 млн грн в январе и до 23 млн грн в марте). А это значит, что уже в апреле порт может стать убыточным, хотя перевалка в I квартале выросла на 4%. Объяснение этому простое. Ещё в прошлом году была анонсирована программа сдачи портом в аренду своих буксиров. По некоторым данным, буксиры обеспечивали порту до 80% прибыли, теперь же эти финансовые потоки перешли в частные карманы. О такой ситуации эксперты предупреждали ещё в октябре — ноябре прошлого года.

Александр Васильевич Федоров . Рожь.1870

Не только на ж/д транспорте растёт доля зерновых. За 4 месяца она увеличилась на 13,3%, до 13,591, млн тонн. По номенклатуре грузов в портах общие тенденции (с поправкой на профиль порта, конечно же) примерно таковы: растёт доля грузов агросектора, падает — у промышленности (руда, металл, кокс, минеральные удобрения).

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