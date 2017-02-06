Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 12:49 — REGNUM

Дороги

Эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий в эфире радиостанции «Голос Столицы» утверждает, что ряд киевских дорог доведены до такого состояния, что по-хорошему их следовало бы полностью закрыть. «Дороги настолько старые, что реально большие объёмы ям образуются. И тогда нужно просто закрыть эти направления и маршруты, согласно всех принципов и правил организации движения, безопасности движения. Просто нужно закрыть эти маршруты. И тут тогда нужно выбрать между двумя вариантами. То ли вложить какие-то деньги и сделать хоть какой-то проезд, либо просто закрыть эти дороги, улицы, проспекты», — отмечает специалист.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в интервью информагентству УНИАН сообщил о довольно курьёзном факте, касающемся нового главы компании «Укравтодор» (государственная служба, занимающаяся автомобильными дорогами Украины), поляка Славомира Новака. Его назначение состоялось ещё в октябре прошлого года. Между тем, главе госслужбы до сих пор… не платят зарплату: «Премьер-министр обещает решить этот вопрос третий месяц. Мне очень неудобно, а Новаку — очень неприятно».

Экс-первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер в эфире радиостанции «Голос Столицы» согласился с тем, что создание дорожного фонда позволит правительству аккумулировать средства для ремонта автодорог. Осталось главное — наладить контроль этого процесса: «..каждый год те деньги, которые собираются от импорта нефтепродуктов с акциза, большая часть будет направляться на ремонт дорог, и это большой плюс по сравнению с тем, что было до того. Но вопрос в том, как эти деньги будут использоваться… на Украине — один из самых высоких уровней стоимости ремонта дорог, тот же самый, например, ямочный ремонт пресловутый, он колеблется в больших диапазонах — от 200 до 500 гривен за 1 кв м, и это тоже одна из лазеек, через которую утекают государственные деньги».

Его слова иллюстрируются отчётной статистикой. Пресс-служба ГАК «Автомобильные дороги Украины» сообщила о том, что в 2016 году было выявлено нарушений на сумму 185 млн грн.

Железная дорога

С 25 января продолжается блокада железнодорожных путей в Донецкой области. Один из организаторов акции — Анатолий Виногродский — в эфире телеканала «112.Украина» рассказал о планах: «Я говорю о Донецкой области, которая у нас стоит в первоочередных планах, потому что основной грузопоток идет именно там. Более того, я хочу сказать, что все зависит от того, какую поддержку народа мы получим. Вообще у нас в планах заблокировать Харьковскую и Сумскую область [в смысле отрезать их от Донецкой — Ред.]. На сегодняшний день у нас подтягивается личный состав ветеранов войны, приезжают волонтеры. Мы собрали оборудование еще на два блокпоста и, скорее всего, сегодня — завтра мы будем блокировать новые точки». План-максимум организаторов акции — полностью прервать ж/д сообщение Донетчины с Украиной.

Причина происходящего безобразия — поставки угля антрацита с территорий республик Донбасса на ТЭС Украины. Неслучайно после начала блокады как минимум два чиновника высшего ранга в очередной раз публично признали их безальтернативность. Между тем, «блокадники» завели себе представительство в Facebook, через которое собирают помощь, распространяют заявления и видеоролики, созывают подмогу.

Конфликт министра инфраструктуры Омеляна и главы «Укрзализници» Войцеха Балчуна продолжается и вышел уже за рамки правительства. В ответ на переподчинение компании министерству экономического развития Омелян обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой разобраться в конфликте и рассмотреть ситуацию в компании на заседании Совета нацбезопасности, а также передал собранные им документы в Национальное антикоррупционное бюро. В интервью УНИАН министр отметил, что вопрос сейчас стоит следующим образом: либо правительство снимает Балчуна, либо он (Омелян) подаёт в отставку. Заодно он указал, что объем средств, вовлеченных в коррупционные потоки в ПАО «Укрзализныця» в последние годы составлял примерно 500 млн долл. в год, а в «лучшие времена» речь могла идти о теневых потоках объемом в 1−2 млрд долл. в год. «Ты получаешь вагон вовремя, но дорого, или позже, но дешевле, или не получаешь вообще. При этом такая услуга коррупционна на всех уровнях, начиная от руководства, раздающего указания, и заканчивая начальниками станций, обеспечивающими техническую подачу этих вагонов вовремя и по графику. Мы знаем, что в 2016-м «черная» касса, благодаря повышенной тарификации, выросла в разы. У нас появились огромные вопросы по транзиту. Компании-прокладки, которым фактически достаточно было иметь три стула и один стол, зарабатывали огромные суммы на грузовых перевозках», — откровенничает представитель правительства.

Его оппонент, польский менеджер, дал понять, что в отставку уходить пока не готов. «Я выполняю свою работу, не вступаю в личные отношения, не включаюсь в конфликт. И хотел бы подчеркнуть, что мне действительно не хотелось бы комментировать все те сообщения, которые так массово распространялись в последние недели», — заявил он на пресс-конференции. На прямой вопрос, планирует ли он уходить, глава железной дороги ответил: «Зачем? В моем случае есть два варианта: меня всегда могут уволить, даже во время действия контракта, или я могут разорвать этот контракт. Контракт у меня до мая». Однако Балчун добавил, что ему работается на Украине «очень сложно» и «каждая неделя на должности главы компании — это небольшой успех».

Аэропорты

Компания «Укрпочта», международный аэропорт «Борисполь» и Международные авиалинии Украины подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве. В частности, документ направлен на развитие грузовых авиаперевозок. «Мы существенно наращиваем объемы перевозок почтовых грузов на всех международных направлениях. Я верю, что это будет хорошим шагом для того, чтобы мы говорили не только о росте пассажирских перевозок, который составил более 30% в 2016 году, но и серьезно говорили о развитии карго-авиации на Украине. Мы видим, что одного грузового самолета МАУ не хватает, поэтому я надеюсь, что в бизнес-плане последующих лет будет предусмотрено не только обновление пассажирского флота, а и увеличение карго-авиации тоже», — цитирует пресс-служба Мининфраструктуры слова Владимира Омеляна, сказанные после подписания документа. Напомним, развитием карго-авиации в «Борисполе» вплотную заинтересовались ещё в прошлом году и даже начали разработку проекта строительства грузового хаба с привлечением одного из крупных международных перевозчиков (DHL, Fedex).

Одесский ресурс dumskaya.net со ссылкой на свои источники в региональном СБУ пишет о случаях недолива топлива самолётам в аэропорту Одессы. Указывается, что случаи носили систематический характер, т. е. налицо отлаженная схема хищений, а не случайная ошибка. На недолив пожаловалась польская LOT, согласно словам представителей компании в 2016 году ей недолили около 15 тонн топлива (примерно 330 тыс. грн). О претензиях других авиакомпаний пока не сообщается. В аэропорту не опровергли обвинения, но указали, что не имеют отношения к заправке самолётов. «Вопросы поставки и заправки авиационным топливом находятся в сфере отношений между потребителями топлива (авиакомпаниями) и аккредитованными топливными агентами, имеющими соответствующие сертификаты Госавиаслужбы Украины», — сообщило руководство через пресс-службу аэропорта.

Эксперты обратили внимание на то, что аэропорты Украины организовали монополию на хендлинговые (наземные) услуги, что негативно отражается на стоимости авиабилетов: «За годы независимости Украины ответственный за сферу авиации регулятор — Государственная авиационная служба — так и не смог урегулировать этот вопрос, что привело не только к абсолютному правовому вакууму, но и к дискриминационному подходу в доступе к рынку хендлинговых услуг в аэропортах», заявил представитель Украинской авиатранспортной ассоциации Николай Щербина на пресс-конференции, посвящённой проблеме. В настоящее время Госавиаслужба разработала новый документ, регламентирующий деятельность наземных служб, однако по мнению Щербины и его коллег, он не полностью решает проблему. Основная же проблема, по мнению экспертов, состоит в том, что наземные услуги на Украине предоставляются подразделениями аэропорта, тогда как в Европе, как правило, для аэропортов с пассажиропотоком свыше 2 млн пассажиров в год такие услуги предоставляются только сторонними компаниями.

В конце января Владимир Омелян анонсировал приход на Украину очередного турецкого перевозчика. Оба этом он заявил во время встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (EBA). Название компании министр пока держит в тайне, видимо переговоры пока носят предварительный характер. Известно лишь то, что если они будут успешными, перевозчик заведёт на Украину 5−7 самолётов. В настоящее время на украинском рынке авиаперевозок уже работают 4 турецкие авиакомпании (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Onur Air и Atlasglobal).

Из одесского аэропорта теперь можно будет улететь в Израиль. С 26 июня 2017 года израильская авиакомпания Sund'Or открывает прямой рейс Одесса-Тель-Авив.

Порты

Один из крупнейших портовых операторов в мире Hutchinson Ports, как ожидается, начнёт работу на Украине с середины 2017 года. МТП «Черноморск» (Одесская область) в июне-июле собирается провести конкурс на аренду части мощности порта. Владимир Омелян уже сейчас выразил надежду на то, что Hutchinson Ports будет победителем в этом конкурсе. Проще говоря, конкурс проводится специально под компанию, приход которой на украинский рынок был согласован в министерстве ещё в декабре прошлого года. Теперь главное, чтобы конфликтного министра не уволили раньше даты конкурса: новый глава министерства, скорее всего, будет иметь своё видение того, кого допускать к работе в украинских портах.

Тем более, что борьба за порты и, одновременно, против министра, уже ведётся. В конце января Омелян лишился своего зама — Дмитрия Роменского, причём распоряжение об увольнении инициировал лично премьер-министр Владимир Гройсман. Как утверждают украинские СМИ, «вина» экс-зама Омеляна была в том, что он лоббировал назначения на посты руководителей портов Украины менеджеров, лояльных олигарху Ринату Ахметову. Речь, к примеру, о назначении директором МТП «Южный» Виталия Жуковского — Ахметов не первый год мечтает получить «Южный» под свой контроль.

Согласно оперативной информации Администрации морских портов Украины, грузооборот в морских портах по итогам января 2017 года составил 10 млн тонн (+14,6% к аналогичному периоду 2016 года). Рост достигнут за счёт экспорта — 8,094 млн тонн (+30,3%) и контейнеров — 48,911 тыс TEU (+30.5%)/ Тогда как импорт и транзит снизились: импорт — до 1,423 млн тонн (-9%), транзит — до 0,475 млн тонн (-50%).

Выправить ситуацию хотя бы с транзитом, вероятно, сможет новая инициатива министерства инфраструктуры. Во время встречи с представителями EBA Омелян заявил о том, что до апреля текущего года будет принято решение о снижении портовых сборов: «Я ожидаю, что, скорее всего, мы пойдем на снижение сборов в два этапа: 30%, затем еще 30%. Я думаю, что оно точно будет принято до апреля — с четким пониманием этапности этого снижения: или мы это делаем однократно, или мы это делаем в два этапа. Но до апреля это решение будет принято стопроцентно».

Согласно подсчётам ИАЦ BlackSeaTrans, мощности терминалов по обработке хлебных грузов в украинских морских портах к концу 2016 года достигли 66 млн тонн в год, Т. е. теоретически их хватит на то, чтобы вывезти весь урожай 2016 года — если поставить такую цель. При этом, как отмечает президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, большая часть этих мощностей (50 млн тонн) введена в строй за последние 10 лет, а 9 млн тонн — за прошлый год.

Указанная цифра более чем на треть превышает экспортные возможности Украины (40 млн тонн в 2015/2016 м.г.), однако компании совсем не собираются останавливаться на достигнутом. Более того, Украина переживает бум строительства зерновых терминалов в портах. Согласно данным портала fakty.ictv.ua, к 2020 году мощности зерновых терминалов вырастут ещё на 32,5 млн тонн. Из их 14 млн тонн в МТП «Черноморск», куда так стремится зайти Hutchinson Ports (и теперь понятно, почему), 12,5 млн тонн — в МТП «Южный» (и теперь понятно, почему премьер-министр Украины так огорчается, когда назначение директора этого порта не согласовывают с ним), 6 млн тонн — МТП Одессы. Таким образом, общая мощность зерновых терминалов на Украине через 4 года вплотную приблизится к 100 млн тонн.

Такая динамика даёт пищу для размышлений. В частности, взятые темпы свидетельствуют, что земельная реформа на Украине всё-таки будет проведена в ближайшие 2 года — нет смысла наращивать портовые мощности такими темпами, если их не планируется использовать. И использовать их в таком количестве можно только радикально увеличив урожайность — как минимум до 100 млн тонн зерновых в год, из которых 80 пойдёт на экспорт. Однако для этого земля должна стать товаром, чтобы агрохолдинги получили возможность привлекать под неё кредиты и интенсифицировать производство зерна. Разговоры об этом ведутся на Украине последние лет 15, однако именно строительство портовых терминалов говорит о том, что от слов наконец решили переходить к делу. «Украина — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, но она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», — сказал на тот момент посол США на Украине Джеффри Пайетт год назад во время церемонии подписания соглашения об инвестировании компанией Cargill 100 миллионов долларов в зерновой терминал в порту «Южный». Похоже, посол тогда ничуть не шутил.

Интервью с экс-чиновником

Интернет-издание LIGA.net опубликовало большое и довольно скандальное интервью с экс-замминистра инфраструктуры Владимиром Шульмейстером, в котором тот рассказывает, что ему известно о работе министерства в 2015—2016 гг. Приводим ряд наиболее интересных моментов.

»…Очень сильное влияние на работу министерства оказывала Администрация президента. МИУ [Мининфраструктуры Украины — Ред.] курировал советник главы АП Бориса Ложкина Михаил Бейлин (владелец сети элитных киевских ресторанов)». — это стиль руководства Порошенко — подбирать для вертикали власти людей из бизнеса. Собственно и сам Борис Ложкин (теперь уже экс-глава АП) ранее был владельцем информационного холдинга»

По словам Шульмейстера, нынешний глава министерства был поддержан весной прошлого года партией «Народный фронт» и лично Арсеном Аваковым (министр внутренних дел Украины)

»…Кто лоббировал назначение Балчуна, я не знаю. Но знаю точно, что накануне заседания Кабмина по его назначению он проходил согласование у главы транспортного комитета ВР Ярослава Дубневича [бизнесмен, народный депутат от Блока Петра Порошенко]. Назначение произошло только после того, как Сергей Михальчук, член правления, представляющий интересы Дубневича в УЗ, получил гарантию неприкосновенности [Балчун сменил весь состав Набсовета после прихода на должность, однако не тронул Михальчука — Ред.]. Сегодня в УЗ сосредоточены многовекторные интересы. Но интересы Дубневича в данный момент представлены наиболее мощно. Уверен, что ситуация в УЗ в первую очередь выгодна новому олигарху, появившемуся за игральным столом под названием Украина, — Ярославу Дубневичу». Эта оценка не совсем верна, Дубневич отнюдь не новичок за «игральным столом», просто после евромайдана и смены элит он сумел встроиться в новую обойму и получил новые возможности для роста. Во время выборов 2014 года он представлял интересы Порошенко во Львовской области. И если раньше он имел возможность иметь теневые заработки на железной дороге только в пределах области, то теперь получил доступ к «Укрзализнице» в целом.

»…У СКМ есть свои люди во всех министерствах. Также их люди сидят в крупных госпредприятиях. Например, в УЗ есть целые подразделения, подконтрольные СКМ. В начале 2015 года руководитель департамента морского и речного транспорта МИУ прямо говорил, что его сотрудники получают доплату от СКМ. Зачем это Ахметову? Он готовил почву для получения контроля над портом Южный через концессию».

Следует отметить, что в последнее время данный экс-чиновник значительно повысил свою медиа-активность: даёт интервью, ходит на радиоэфиры, пишет материалы для СМИ. Вполне вероятно, что на волне конфликта между министром инфраструктуры и главой «Укрзализници» он рассчитывает попробовать сменить Войцеха Балчуна (год назад он участвовал в конкурсе на замещение этой должности, однако предпочтение было отдано не ему). Впрочем, как ещё узнавать истинное устройство политики, если не из интриг бывших и нынешних госслужащих?

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