Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 21:21 — REGNUM

Дороги

Глава компании «Укравтодор» Славомир Новак в интервью изданию ЛИГА-Бизнес жалуется на недостаток средств на ремонт дорог. «Если не учитывать период подготовки к Евро-2012, в 2016 году мы отремонтировали наибольшую протяженность дорог — 950 км. Для сравнения, в 2013-м было отремонтировано 626 км, в 2014 — всего 102 км, в 2015 — 313 км. Но все равно это очень мало. Нужно открыто сказать: такими темпами мы никогда не отремонтируем дороги. Чтобы просто поддерживать состояние дорог на сегодняшнем уровне, нужно ежегодно тратить 14 млрд грн. А у нас реально есть 4,8 млрд грн. Если дорожный фонд заработает в полном объеме и мы сможем тратить на дороги каждый год по 30 млрд грн, то к 2020-му у нас останется всего 2% плохих дорог».

При этом, по оценкам экспертов, даже такие темпы недостаточны: при существующем состоянии дорожного покрытия на Украине следует ежегодно ремонтировать 17 тыс. км дорог, т. е. 10% их общей протяженности. Славомир Новак отметил, что в текущем году новых дорог на Украине строить не будут: «Новые дороги будут строиться только за деньги международных финансовых организаций (МФО). Это задача на 2018 год». Также он упомянул, что Дорожный фонд, механизм которого так рекламировал премьер-министр Владимир Гройсман в конце прошлого года, заработает на полную ещё не скоро: с 2018 года туда будет направляться 25% с акциза на нефтепродукты и далее +25% каждый год. Т. е. 100% наполнение следует ожидать не ранее 2021 года.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом пригласил греческие компании строить дороги на Украине: «Мы отдельно отметили возможности усиления сотрудничества, в том числе в вопросах дорожного строительства с участием греческих компаний. Мы заинтересованы в том, чтобы повышать конкуренцию и ускорять строительство дорог, повышать их качество», — заявил президент в ходе совместного брифинга с Ципрасом. Заявление в общем дежурное: Порошенко во время любой встречи с представителем иностранного государства либо приглашает бизнес принять участие в приватизации на Украине, либо говорит о желательности совместных проектов — как вот строительство дорог. Правда, затем выясняется, что Дорожный фонд, за счёт которого будет финансировать строительство новых дорог, начнёт работать в полную силу не ранее чем через 4 года.

Что касается концессионных дорог, то всё в том же интервью Славомир Новак крайне неуверенно заявил, что в 2018 году «Укравтодор» попробует начать строительство такой дороги между Львовом и Краковцем (Польша). Хотя, по его же словам, в Европе только подготовка подобных проектов занимает не менее трёх лет. Иными словами, подобные заявления президента — свидетельство того, что на Украине научились имитировать не только политический процесс, но и бизнес-процессы. Лишнее подтверждение этому — один из тезисов Порошенко во время недавнего выступления в Киеве: «Мы должны построить более 2 тысяч километров дорог только в 2017 году» (смотрим выше, что сказал по поводу строительства дорог в 2017 году глава «Укравтодора»).

Тем временем, в правительстве Украины ухитрились найти ещё один механизм финансирования дорожного строительства и ремонта. Владимир Гройсман предложил направлять на эти цели средства, сэкономленные в ходе реструктуризации ОВГЗ. Глава правительства заявляет, что оптимизация обслуживания госдолга Нацбанком и Минфином сэкономит в этом году до 15 млрд грн, которые и пустят на дорожное строительство: «Ориентировочная сумма, с учётом ресурса от репрофайлинга [реструктуризация — Ред], составит около 35 млрд грн. Это ощутимый объём для страны».

На неделе из-за погодных условий сообщение в ряде областей Украины оказалось прерванным: «Нет дороги! Я уехал первым рейсом, съехал с трассы — машина застряла. Я развернулся и поехал обратно По сёлам вообще катастрофа. Есть ночные рейсы, которые поехали сегодня и обратно не вернулись», — рассказал водитель автобуса Григорий Моргун журналистам телеканала ТСН. Юрий Ящук, председатель поселкового совета одного из сёл Житомирской области, подтверждает его слова: «Величина снега — в рост человека. Жизнеобеспечение — только вертолет может добраться, дороги нет». Пострадали из-за этого и грузоперевозчики — движение грузовых автомобилей через Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области (т.е. по большинству транспортных коридоров) было ограничено на несколько дней.

Украинская полиция сообщает о возрождении промысла 90-х годов. Преступники обратили своё внимание на грузовые фуры. С одних требуют деньги за проезд, других грабят. Отдельная группа риска — автомобили на иностранных номерах, у водителей которых преступники вымогают деньги. Полиция советует таким водителям на ночевать в «карманах» (съезды с трасс для долговременных стоянок) и доезжать до населённых пунктов. Проще говоря, безопасность водителей во время передвижения по Украине вне городов обеспечивать некому.

Железная дорога

«Сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов», — внезапно заявил глава «Укрзализници» Войцех Балчун. Напомним, ранее в планах компании было повышение грузовых и пассажирских тарифов на 25−30% в самое ближайшее время. Глава компании не уточнил, повлияет ли это на ранее озвученные планы по индексации заработной платы сотрудникам «Укрзализници».

Продолжается железнодорожная блокада Донбасса, частично прервавшая сообщение между республиками, территориями Донецкой области, контролируемыми Украиной и остальной территорией Украины. Как сообщают украинские СМИ, на данный момент боевиками добробатов и экс-бойцами «АТО» перекрыты уже 3 железнодорожные ветки. Основная проблема в том, что Украина таким образом лишилась донбасского угля и рискует уже в марте получить существенные проблемы в энергетике: вплоть до масштабных веерных отключений света.

Согласно последним данным, депутаты фракции Блок Петра Порошенко инициируют заседание Совета национальной безопасности и обороны, темой которого станет сложившаяся ситуация: «Речь идет о том, чтобы пригласить на заседание СНБО как профильных министров, глав военно-гражданских администраций и других местных руководителей, депутатов-мажоритарщиков от Донецкой и Луганской областей, так и представителей блокирующих групп. При этом действия последних в письме характеризуются как подрыв национальной безопасности и экономики, на который, кстати, органы власти толком не реагируют», — рассказал изданию «Страна.ua» народный депутат Максим Ефимов. Известно также, что решается вопрос о введении в украинской энергетике чрезвычайного положения: «Мы подготовили распоряжение о временном введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, и мы в ближайшие часы внесем их на заседание правительства», — такое заявление сделал министр энергетики Украины Игорь Насалик в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом является преступлением, и совершается внутренними врагами Украины ради политического пиара, — заявил экс-глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута во время посещения Мариуполя.

«Депутаты, которые сегодня блокируют, хотят получить себе пиар, пиар ценой того, что будут остановлены заводы, в том числе пострадает Мариуполь, и начнутся веерные отключения по всей Украине», — сказал Тарута. Он утверждает, что инициаторы блокады железнодорожного сообщения обманывают украинцев, поскольку заявляют, что блокадой препятствуют контрабанде, однако контрабанда, по словам Таруты, не перемещается железной дорогой.

Между тем в правительстве Украины сделали неожиданное открытие. Оказывается, блокада этого участка железной дороги выгодна… России. Такое заявление сделал советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак в эфире телеканала 112. Украина: «Они [российские СМИ — Ред.] распространяют новости, видео. И для них это праздник, потому что это внутренний конфликт в Украине. Это первое. Во-вторых, экономически они выигрывают из этого. Если не будет хватать угля, у нас есть несколько вариантов. Первое — это покупать за рубежом. Имеется в виду Россия, Польша или ЮАР. Затем если не будет хватать угля, есть вариант отключения газа. Газ мы сегодня берем весь, который можно брать, на Западе. И снова возвращаемся в Россию и проигрываем Стокгольмский арбитраж, и снова будем покупать фактически в России. И это тоже цель, она просматривается невооруженным глазом». К сожалению, советник не пояснил, почему все эти палаточные городки и самозванные блок-посты на железнодорожных путях не были разогнаны ещё 25 января, в первый день блокады. А также почему этого не произошло до сих пор, спустя почти 20 дней. Уж не Россия ли мешает украинским силовикам исполнять закон на своей же территории?

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко также утверждает, что блокирование поставок угля с Донбасса выгодно, прежде всего, России.

«Россия хочет, чтобы Украина закупала российский уголь… Но блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, которые работают на временно оккупированной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Это вообще угроза потери территорий — потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависят от этих промышленных предприятий», — отметил вице-премьер. Таким образом, по его мнению, Россия «частично использует» украинских патриотов-участников блокады в своих «стратегических политических целях».

В августе 2016 года украинские СМИ сообщали о планах компании «Укрзализниця» принять участие в строительстве железной дороги в Иране. Согласно последней информации, стороны завершают согласование контракта. Украинские специалисты и строительная техника будут вести работы на 164-километровом участке Керманшах — Малаер. В дальнейшем, возможно, их привлекут к 240-километровому участку Тебриз — Мияне. Всего же, согласно подписанному меморандуму, «Укрзализниця» может принять участие в постройке и ремонте 1 тыс. км железнодорожной инфраструктуры Ирана (укладка путевой решётки, укладка бесстыкового пути, монтаж стрелочных переводов и т.п. работы).

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью изданию «Европейская правда» упомянул, что «Укрзализниця» собирается запустить поезда в страны ЕС: «…запустили поезд Киев-Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнение поезда, кстати, отличное, насколько мне известно. И это только начало: уже пошел процесс по запуску маршрутов с Волыни на Хелм, из Мукачево — в Будапешт, из Ужгорода — в Кошице».

Аэропорты

Максим Соколюк рассказал также о планах в отношении ужгородского аэропорта: «…сейчас есть разные идеи, как задействовать аэропорт в Ужгороде. Этот аэропорт расположен прямо на границе. Сейчас он не работает. И обсуждается идея — на самом деле очень классная — сделать аэропорт с выходом на два государства. То есть два выхода из терминала, в одну сторону — Словакия, в другую — Украина. Даже если это и не будет реализовано — сам факт обсуждения говорит о многом». Что мешает реализации? Глава ГМС упомянул аэропорт, отвечая на вопрос о судьбе безвизового статуса, который Украине обещают уже более 6 лет и всё никак. Поэтому вполне вероятно, что будет или не будет реализован такой проект — напрямую зависит от безвиза.

Вице-президент компании МАУ Сергей Фоменко в комментарии изданию «Апостроф» пояснил рост количества пассажиров, пользующихся услугами авиакомпаний:

«Приходится признавать, основная проблема рынка — низкая покупательская способность населения, которому не по карману летать, — осталась. Ну, а относительно хорошая статистика по внутренним рейсам поясняется скорее развитием транзита. Мы подвозим из региональных аэропортов пассажиров к рейсам из Борисполя». Скажем, по данным издания, на рейсе Черновцы-Киев до 70% пассажиров могут быть транзитными. Руководитель киевского офиса авиакомпании «Мотор-Сич» Александр Бурмистров подтверждает этот вывод: «Для нашей страны сейчас корректна модель, где из каждого регионального аэропорта можно попасть в другой региональный аэропорт с пересадкой в столице. Пока, увы, нет достаточного потока на рейс Львов-Одесса, открыть который нас просят уже несколько лет. И по цепочкам Запорожье-Киев-Одесса, Львов-Киев-Одесса мы видим, что число «внутренних транзитников» около 10%, в пиковые «курортные» даты достигает 20%».

Т.е. ситуация в чём-то парадоксальна. С одной стороны, на прямые рейсы между областными центрами не набирается достаточного количества пассажиров и авиакомпании пускают их только сезонно (лето, новогодние праздники). С другой стороны пассажиры всё равно летают и даже вынуждены делать это с пересадками. Аэропорты Киева в этом смысле выступают своего рода «обогатительной фабрикой», позволяя, условно говоря, полететь в Одессу жителям Львова (механизм такси вскладчину).

Порты

Консультант компании ЦТС-Консалтинг Андрей Исаев, анализируя причины падения объёмов перевалки в украинских портах, продолжающейся четвёртый год подряд, говорит о следующих факторах: «…встаёт вопрос о стоимости судозахода в украинские порты, которая выше в 3−5 раз, чем в порты наших конкурентов — Австралии и Бразилии [речь о конкуренции в отношении перевалки железорудного сырья — Ред.]. Значительное влияние на стоимость доставки также оказывает размер судовой партии, которая в украинских портах ограничена глубиной». А поскольку экспорт и транзит ЖРС составляет более трети всего объёма перевалки, то её снижение не может компенсировать даже рост экспорта зерновых.

Любопытная ситуация: начальник Одесского порта Игорь Ткачук в интервью изданию «Правительственный курьер» жалуется на состояние дел в порту: «Ситуация уникальная не только для нашей страны, но и для всего мира. Одесский порт — единственный в Украине, который не занимается перевалкой грузов. Всё находится в аренде. Поэтому перевалкой занимаются исключительно частные стивидорные компании. Но государственное предприятие, которое также является стивидорной компанией, но не занимается именно перевалкой грузов, — это какой-то нонсенс».

Скорее всего, ситуация сложилась ещё до его вступления в должность и он лишь описывает наследство, которое ему досталось от предшественников. Однако судя по тону жалобы, изменить в этом директор порта не может ничего, несмотря на свою должность. Впрочем, динамика в порту пока неплохая. В январе 2017 года объём обработанных грузов вырос на 20,4% (почти до 2 млн тонн), в основном за счёт насыпных (+50%) грузов и перевалки контейнеров. (+22,4%).

К слову, на фоне общего падения грузооборота в портах, перевалка контейнеров растёт второй год, выручая портовиков. В январе этого года она в целом на 30,5% превысила показатели прошлого года — 48,91 тыс TEU. Почти 70% этого количества (33,76 тыс TEU) приходится на Одесский порт.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, наученный конфликтом с Войцехом Балчуном, сразу решил поставить нового главу Администрации морпортов Украины Райвиса Вецкаганса в жёсткие рамки. «На разработку четкого плана действий и стратегии я дал ему месяц. После завершения этого срока буду сурово спрашивать за каждый шаг. Среди задач, которые я поставил перед ним, — стратегия и реформа АМПУ, оптимизация персонала и зарплат», — публикует слова министра издание «Южный курьер». Напомним, что в отношении «Укрзализници» указанного документа не существует до сих пор, спустя без малого год после смены руководства на украинской железной дороге.

Также министр высказался за демонополизацию лоцманских услуг: «Я считаю, что монополия «Дельта-лоцмана» [компания-монополист на рынке лоцманских услуг — Ред.] — это неправильно. Я считаю, что если мы идем путем уменьшения портовых тарифов и сборов — абсолютно логичным будет сделать соответствующий шаг в отношении к лоцмании. Если мы говорим о создании свободного рынка путем создания нового закона о железнодорожном транспорте, то же самое должно быть с «Дельта-лоцманом». По видимому, это тоже тоже станет задачей нового главы АМПУ, поскольку компания, о которой говорил министр — структурное подразделение АМПУ.

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