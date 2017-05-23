Новосибирск может оказаться под внешним финансовым управлением. Причина тому — внутренний долг муниципалитета, который приближается к 90% от собственных доходов. Пока это лишь теория, реальной ситуация станет, если министерство финансов России введет такую планируемую норму при достижении муниципалитетами 100% внутреннего долга по отношению к собственным доходам. Об этом сегодня, 22 мая, на комиссии горсовета по градостроительству сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэрия Новосибирска

«Сейчас этот вопрос дискутируется. Вносятся в первом чтении поправки от министерства финансов в Бюджетный кодекс. Там нет понятия «банкротство», но есть понятие «внешнее управление». Предполагается, что все муниципалитеты будут разбиты на три группы в зависимости от величины внутреннего долга, и там, где уровень долга достигает 100% (от собственных доходов), должно вводиться внешнее финансовое управление. Не знаю, со стороны федерации или региона, но такая новация предусматривается», — цитирует «НДН.инфо» Веселкова.

Заявление Веселкова о возможной угрозе столице Сибири на уникальность не претендует, муниципальные власти давно и настойчиво говорят о нехватке денег даже на самые необходимые статьи. Одной из причин нехватки средств в городском бюджете депутаты горсовета и мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже неоднократно называли то, что в 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов по НДФЛ между региональным и муниципальным бюджетами. Норматив снизил отчисления по НДФЛ Новосибирску с 40 до 30%. Бюджет города Новосибирска потерял от этого 3,5 млрд рублей.

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Губернатор региона Владимир Городецкий в ответ на это также неоднократно просил не «спекулировать» на этой теме.

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Депутаты же считают, что текущая экономическая ситуация показывает — без кардинальных перемен внутренний долг муниципалитета скоро будет и 100% от собственных доходов. И при такой ситуации городу грозит введение внешнего управления.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец, город к этому шел все последнее время.

«Сказался и экономический кризис в стране, здесь же недополучение городом доходов по своим статьям. Видимо, тут и межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты сказались, в том числе изъятие части доходов по НДФЛ. И вот сейчас я слышал, что первый квартал 2017 года город закончил с дефицитом в 1,5 млрд рублей, а область закончила с профицитом. По-моему, ситуация просто уже анекдотичная. У нас забирают большую часть доходов вышестоящие бюджеты, и сейчас, когда такая ситуация, когда мы оказываемся под угрозой внешнего управления, понятно, что ситуация плоха. Мы постоянно слышим одну и ту же фразу от муниципалитета, про то, что денег нет, денег не хватает, не закрыта кредиторская задолженность. В целом межбюджетные отношения таковы, что городу мало что достается. Наверное, сейчас пришло то время, когда нужно пересматривать эти межбюджетные отношения, потому что, действительно, ситуация с бюджетом города близка к катастрофической», — отметил Прибаловец.

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На вопрос, чем грозит внешнее управление рядовым горожанам, депутат ответить затруднился. Говорит, что даже в России не припомнит такой практики.

«Я знаю, что ряд городов стоит на пороге банкротства. Но я не знаю, вводилась ли такая процедура в России. Знаю, что в Америке ряд городов банкроты и вводилось там внешнее управление. Поэтому сложно сказать, чем это нам грозит. Я так понимаю, руководство будет заменено каким-то внешним управляющим, по логике с предприятиями, на которых вводится внешнее управление. Видимо, будет заморожено все развитие, то небольшое, которое в городе осталось. Защищенные статьи не пострадают, а бюджет развития, видимо, будет весь идти на погашение задолженности. Понятно, что ничего хорошего при таком нас не ждет», — отмечает депутат.

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Интересен тот факт, что когда где-то называется Новосибирская область, то в первую очередь имеется в виду город Новосибирск — областной центр, столица Сибири. А сейчас получается, муниципальные власти, депутаты города неоднократно говорили о финансовых проблемах областного центра, просили вернуть хотя бы доход по НДФЛ, но региональные власти то ли не слышат, то ли не хотят развития своего центра, что не может не вызывать удивления. Удивлен этим и Дмитрий Прибаловец.

«Я совершенно не понимаю сложившуюся ситуацию, потому что не секрет, что бюджет Новосибирской области город Новосибирск формирует чуть ли не на ¾, такие цифры я слышал примерно год назад. Это очевидно. Это крупнейший населенный пункт Новосибирской области, действительно, такой область формирующий, и почему такое отношение — непонятно. Конечно, перепадают крохи нам, область участвует в каких-то городских программах, но результат налицо, — отмечает городской парламентарий. — Мало того, что у нас скорбные межбюджетные отношения между городом и областью, у нас еще и земельные отношения: сейчас город должен 30 га своей земли отдать застройщику под строительство жилья, чтобы он смог построить хоккейный стадион. А 30 га земли если продать с аукциона, то это очень хорошие деньги в городской бюджет. В рамках программы помощи обманутым дольщикам область распорядилась еще несколько га земли отдать застройщику. У нас и так доходы выпадающие, итак возможностей у города зарабатывать немного, потому что подавляющее большинство налогов уходит в областной и вышестоящие бюджеты. У нас очень много забавных ситуаций, когда, например, предприятие работает на территории города, идет экологическая нагрузка на город, а муниципалитет получает от этого копейки — лишь налог на землю и кусочек налога на НДФЛ, а подавляющее большинство налогов уходит в область и в федерацию. Множество таких примеров, когда уже непонятно с чего и как городу зарабатывать».

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Что нужно делать, чтобы изменить ситуацию, — вопрос для Новосибирска сегодня актуален как никогда. Депутаты отмечают, что пытаются делать это уже давно. Пока же городские парламентарии и муниципальные власти обращаются к тем властям, что поближе, — региональному правительству.

«Но, видимо, областное правительство считает, что мы и так прекрасно живем, а они плохо, и им нужно дополнительные деньги из города иметь, а возвращать можно кусочками — на какие-нибудь программы. Ситуация дикая, когда все, что можно, забрали, а ты потом ходишь и выпрашиваешь свои деньги обратно. Если ничего не изменится, а я не вижу никаких объективных причин для увеличения и поступления доходов в городской бюджет сейчас, потому что экономика не в самом лучшем состоянии, говорить о фискальных мерах по увеличению собираемости налогов — это все на бумаге остается, поэтому я не вижу, с чего вдруг город может стать лучше, но вижу, с чего он может стать хуже. Пока город на грани, и, возможно, критической ситуации мы избежим путем обрезания каких-то статей незащищенных: это, условно говоря, ремонт дорог, какой-то ремонт садиков, школ и т.д. Но город формирует большую часть областного бюджета, и люди, которые это делают, имеют право ходить по ровному асфальту, чтобы их дети играли в городках во дворе, чтобы они ходили в отремонтированный садик. Или получается, мы тут перетопчемся, а пусть где-нибудь в Коченево ходят по ровной дороге на наши деньги. Ситуация вопиющая, перекос огромные, и то что надо городской и областной власти садиться и диалог начинать, а не перепалку, это очевидно», — говорит Дмитрий Прибаловец.

Для Новосибирска и Новосибирской области привычным стало говорить, что большинство недопониманий мужду муниципальной и региональной властью возникают на почве того, что мэр является членом КПРФ, а губернатор — «Единой России». Этот факт уж очень любят муссировать и общественники, и некоторые СМИ. Однако в данном случае, по мнению новосибирского депутата, роль играет даже не разнопартийная принадлежность представителей власти, а их межличностные отношения.

«То, что мы видим, ответ напрашивается очевидным. Удивительна тут позиция Городецкого. В то время, когда Владимир Городецкий был мэром Новосибирска, я сам не раз слышал, что мы и тогда были не очень довольны межбюджетными отношениями, и удивительно, что, придя на пост губернатора, он достаточно жестко с городом обходится в плане финансов», — недоумевает Прибаловец

Надежда на то, что Новосибирск все же не станет первым муниципалитетом в России с внешним финансовым управлением, есть.

«Это будет чересчур знаковым событием, если первый муниципалитет (если не считать Москву и Санкт-Петербург, которые являются субъектами) прогремит и уйдет в банкротство. Есть города, где похуже финансовое положение, но все-таки они балансируют. И я надеюсь, что до этого и в Новосибирске не дойдет, потому что даже странно представить, что будет. Это будет громкий прецедент, о котором даже думать не хочется. И эти заявления, которые со стороны мэрии сейчас звучат, мне кажется, это крик о помощи», — сказал в заключение разговора с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Прибаловец.

Но вот услышат ли этот крик те, к кому он обращен, — областное правительство — пока большой вопрос. Возможно, его услышат намного выше.

Сегодня же, согласно официальным данным, бюджет города Новосибирска на 2017 год выглядит так: доходная часть — 36, 1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей