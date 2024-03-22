Дороги

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Украина рискует лишиться не так давно с большим пафосом назначенного на должность главы «Укравтодора». Глава компании, поляк Славомир Новак сообщил польскому радио RMF. FM, что вызван на заседание временной следственной комиссии польского Сейма по созданию и функционированию в Гданьске финансовой пирамиды Amber Gold в бытность Новака министром транспорта Польши. Новак отметил, что вызов стал для него неожиданностью. Возможно, он в Киеве перестал следить за новостями с родины — в польских СМИ его уже больше месяца называют ключевой фигурой этого скандала, поскольку якобы к созданию пирамиды имело отношение Управление гражданской авиации — подразделение министерства транспорта Польши, однако чиновник сделает всё от него зависящее, чтобы прибыть на заседание. Дело достаточно давнее: Amber Gold была создана ещё в 2009 году и просуществовала до 2012-го, однако провести расследование решили только теперь.

Возможная причина внезапного интереса к этой давней истории — фигура Дональда Туска. В конце марта 2017 года Туска в очередной раз выбрали председателем Европейского совета. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски по этому поводу заявил для TVN24, что выборы имеют признаки фальсификации. И уже в начале апреля появляются материалы о причастности Славомира Новака к созданию Amber Gold (Новак был министром в правительстве Туска). Таким образом, не исключено, что политические противники бьют по Туску через его экс-министра, а страдает от этого «Укравтодор», которому, не дай Бог, придётся искать нового главу прямо в разгар ремонтного сезона.

Это не единственное, что может сорвать ремонтный сезон. Совсем уж неожиданно дорожникам грозит аукнуться передел табачного рынка на Украине.

Вот уже примерно месяц, как у компании «Тедис Украина» возникли проблемы с правоохранительными органами: её подозревают в финансировании терроризма. Профиль компании — дистрибуция FMCG-товаров, у неё самая крупная дистрибьюторская сеть табачной продукции, с ней работают все производители. Украинские курильщики уже жалуются на проблемы с покупкой сигарет, соответственно падает их производство. А значит и уплата производителями акциза — одного из источников наполнения дорожных бюджетов.

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В правительстве отреагировали на информацию о высокой аварийности и смертности на дорогах Украины (независимо друг от друга в конце апреля это заявили в Минздраве Украины и в Консультативной миссии ЕС по вопросам общей правоохранительной деятельности):

»…Перед руководством «Укравтодора» я поставил задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в частности, опираясь на польский опыт, — такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства», — написал в своём Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Программа — это, конечно, хорошо и правильно, однако юристы предупреждают о риске резкого увеличения количества аварий, против которого программа бессильна. В конце апреля вступили в силу поправки в ПДД, суть которых заключается в изменении правил кругового движения: теперь приоритет имеет машина, начавшая круговое движение, а остальные участники движения должны давать ей дорогу, даже если им горит зелёный свет или их дорога главная.

«Из-за того, что местные власти до сих не сняли на кругах светофоры и знаки главной дороги, которые должны соблюдать автомобили при движении, на украинских дорогах возникает опасная ситуация. Знаки не совпадают с требованиями нового законодательства… Теперь водитель, проехавший на красный свет по кругу перекрестка и совершивший ДТП, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, сможет обоснованно утверждать, что действовал строго в рамках закона и светофор установлен с нарушением норм закона», — информирует корреспондента издания «Сегодня» старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Как и обещал министр инфраструктуры, в 2017 году на Украине будет закуплено 80 габаритно-весовых комплексов для контроля соблюдения перевозчиками нормативов по весу грузов. Правда, в прошлом году Омелян говорил, что комплексы будут куплены уже в апреле. В тот раз, на совместной пресс-конференции с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым, он не стал указывать конкретных сроков, отметив лишь, что Одесская область получит часть из них.

Железная дорога

Судя по словам главы «Укрзализныци» Войцеха Балчуна, железнодорожный маршрут в Иран в обход России, ранее предложенный министром инфраструктуры, запустить реально, но не теперь.

«Провели переговоры с иранскими коллегами. Ашури Хоссейн, член правления Железной дороги Исламской Республики Иран, ответственный за международные перевозки, ещё раз подтвердил заинтересованность в транспортировке товаров из Украины в Иран [иранская сторона заявила, что готова брать у Украины до 2 млн зерна в сезон — Ред.]. Иранские партнеры всё-таки называют маршрут, что выходит на Астару. Далее — известная история о необходимости достройки 160 километров пути или же использования автомобильного транспорта. В результате переговоров согласились, что перспективы перевозок между нашими странами главным образом будут зависеть от запуска Транскаспийского Международного Транспортного маршрута, над которым мы сейчас интенсивно работаем с коллегами из Азербайджана, Грузии, Казахстана. Тогда можно будет говорить о конкретных маршрутах», — комментирует Балчун.

Напомним, «руководство Укрзализници» изначально отнеслось к идее скептически, однако в министерстве им указали на возможность доставки грузов в Иран через Каспий. Однако такой вариант, как видим, не подходит уже иранской стороне (возможно, они уже просчитали его стоимость и нашли её невыгодной).

Украинцы продолжают практиковаться в чеховских сюжетах — разбирают железнодорожное полотно на металлолом. Очередной такой случай произошёл на перегоне Шепетовка — Подольская — Изяслав. Злоумышленники успели демонтировать почти полтонны соединительных накладок и стыковочных болтов, из-за чего на перегоне даже пришлось задерживать движение поездов. В самой компании отмечают, что их настиг настоящий бум краж (хотя раньше они думали, что бум был в прошлом году). Однако сегодня количество краж на железной дороге выросло еще в 1,5 раза (до 781 кражи) в сравнении c январём — февралём прошлого года. К тому же убыток от них увеличился втрое (до 9 млн грн).

Находясь с визитом в Одесской области, Владимир Омелян упомянул, что его министерство обратилось с просьбой к правительству Германии о выделении 100 млн евро кредита для закупки 10−15 электропоездов. В случае, если деньги будут выделены, министерство не собирается «размазывать» новые электрички по региональным подразделениям «Укрзализници». Все поезда получит один из украинских городов. А вот какой именно — зависит от них самих. В министерстве предлагают побороться за электрички, предложив наилучшую концепцию их применения, а также безубыточную модель.

Если в прошлом году «Укрзализниця» сокращала убытки, то в этом уже рапортует о прибыли. За первые два месяца 2017 года компания заработала 12,8 млн грн (за аналогичный период 2016 года — убыток в размере 2 млрд грн). Такие цифры пресс-служба УЗ приводит со ссылкой на финансовый отчёт компании. За тот же период УЗ:

— перевезла 82,7 млн тонн грузов (+5,9%);

— 46,6 млн пассажиров (+3,7%;)

— оборот грузового вагона ускорился на 0,36 суток (+3,6%).

К слову, последнее может оказаться побочным следствием транспортной блокады Донбасса. Как сообщил в ходе пресс-конференции первый заместитель начальника департамента вагонного хозяйства УЗ Михаил Мурашко, компания потеряла около 20 тыс. вагонов на территории республик. Он уточнил, что в рабочем состоянии находилось чуть более трети от этого количества — 7,6 тыс. штук (на октябрь 2016 года вагонный парк УЗ составлял 104 тыс. штук). Т. е. они перестали учитываться в статистике и тем самым «подняли» коэффициент оборачиваемости вагонного парка.

Не успела пресс-служба УЗ объявить о тендере на покупку 2450 полувагонов, как последовало заявление о намерении построить 3 тыс. полувагонов на собственных вагоноремонтных предприятиях. Поскольку в планах компании на текущий год более 3 тыс. вагонов не обозначено, очевидно, что речь идёт об одном и том же заказе, которым компания, видимо, хочет убить сразу двух зайцев: пополнить вагонный парк, частично компенсировав вагоны, оставшиеся в Донбассе, а также повысить общую прибыльность компании. Напомним, стратегия «Укрзализници», разработанная нынешним руководством, предполагает разделение компании в ближайшем будущем. После чего вагоностроителям УЗ придётся принимать участие в тендерах на общих основаниях, однако пока есть отличная возможность и поддержать своё вагоностроительное подразделение, и почти честно обеспечить ему перед грядущей продажей хорошую статистику.

Учитывая, что компанию всё равно собираются продавать, несколько странно слышать от её руководства о необходимости не просто миллиардных. а многомиллиардных вливаний.

«В прошлом году «Укрзалізниця» разработала программу обновления подвижного состава на 10 лет, но опубликована она частично — на 5-летний срок. Для реализации данной программы нам необходимо 103 млрд грн [3,88 млрд долл], в том числе 85 млрд грн на приобретение подвижного состава, 7,4 млрд грн на капитальный ремонт подвижного состава с продлением срока действия, капитальный ремонт пассажирских вагонов — 5,1 млрд грн, деповский и капитальный ремонт грузовых вагонов — 4,1 млрд грн», — такие аппетиты во время пресс-конференции озвучил директор департамента развития и технической политики компании Владимир Шиш.

Учитывая практику приватизации последних лет, очень сомнительно, что в ходе продажи удастся хотя бы вернуть эти средства.

Аэропорты

Праздники прошли для украинских чиновников тяжело, особенно 9 мая. Вероятно, потому на следующий день на вопрос журналиста о том, когда возобновится авиасообщение между Украиной и Россией, Владимир Омелян ответил:

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время». Либо же это такой новый эвфемизм слову «никогда».

Peruanec Небо закрытое облаками

На Украине продолжается эпопея с лоукостером Ryanair. Настойчивое «Надо!» из министерства в «Борисполе» услышали, однако и «Есть!» пока не сказали.

«Мы продолжаем переговоры с Ryanair. Говорить о конечном результате сможем тогда, когда приказ будет принят. А сейчас проект приказа вывешен на сайте для обсуждения — это регуляторная процедура. Она предусматривает сбор всех замечаний, и через 2 месяца с момента опубликования можно принимать решение, то есть после 5 июля», — сообщил информагентству УНИАН гендиректор «Борисполя» Павел Рябикин.

По сути, в аэропорту сейчас играют с лоукостером в его же собственную игру — выкручивают руки, показывая, что могут ещё 2 месяца принимать приказ. Между тем компания начинает рейсы уже с конца октября и продала билетов на несколько месяцев вперёд.

Правда, пряник «Борисполю» тоже пришлось предложить — аэропорт всё-таки собирается снизить сборы с 17 до 13 долл. с пассажира. Это, собственно, и есть суть приказа, о котором говорит Рябикин. Однако не для одной Ryanair, а для всех перевозчиков.

«Мы ожидаем в ближайшее время от наших авиаперевозчиков снижения тарифа», — добавил Рябикин, как бы намекая, что желающие на место Ryanair найдутся.

Так, украинская авиакомпания МАУ ещё с начала апреля подаёт заявки на направления Ryanair, создавая дублирующие маршруты. Глава совета директоров компании «Мастер-Авиа» Денис Костржевский в комментарии «ЛИГА.net» отметил, что это должно снизить стоимость билетов примерно на 4 долл. (туда-обратно). Директор консалтинговой компании FAS Александр Ланецкий допускает, что экономия может доходить даже до 5,8 долл.

В руководстве аэропорта также отметили, что готовы обсуждать и более существенные скидки, до 80%, и даже указали основания для этого (помимо обычной скидочной программы, предусматривающей скидки в пределах 10−50% для компаний, обеспечивающих аэропорту высокий пассажиропоток): компания получит скидку за открытие рейса в новый аэропорт, находящийся не менее чем в 100 км от «Борисполя» (80% в первый год, 60% — во второй и так далее), а также для транзитных пассажиров, использующих аэропорт «Борисполь» только для пересадки на другой рейс (80%).

Второй столичный аэропорт — «Киев» — согласно оперативной информации, в апреле нарастил пассажиропоток почти до 120 тыс. (+91%), при этом количество рейсов выросло только на 52% (до 1766 — 1448 международных и 318 внутренних), т. е. компании стали использовать самолёты большей вместимости. В этом месяце результаты будут хуже: в период 14−24 мая аэропорт не будет функционировать из-за ремонта взлётно-посадочной полосы.

Турецкий лоукост Pegasus Airlines объявил о том, что с конца мая рейсы Анкара — Киев — Анкара станут ежедневными (в настоящее время выполняются 4 раза в неделю).

В Мининфраструктуры откликнулись на просьбу руководства «Борисполя» активизировать строительство авиаэкспресса. Однако китайской компании его поручать уже не хотят. В интервью «РБК-Украина» Омелян упомянул о другом предложении: построить лёгкое метро от ст. м. «Бориспольская» до Борисполя с ответвлением до аэропорта. Фактически речь идёт о продлении метро до аэропорта, поскольку экспресс будет пользоваться инфраструктурой столичного метрополитена (а не железной дороги, как планировалось ранее).

«Следующий год будет не только годом захода лоукостов в Украину, но и в Одесский регион. Я надеюсь, что такие компании, как Ryanair, а также другие полетят из Одессы в города Европы», — отметил Омелян во время визита в Одессу, передаёт портал ЦТС. Однако для этого в аэропорту ещё предстоит отремонтировать ВПП — в министерстве ждут необходимого финансирования от правительства.

Порты

Профсоюзная организация порта «Черноморск» (бывший «Ильичёвск») выражает протест против продажи/сдачи в концессию порта компании Hutchison Ports. Проблема — в ожидающихся массовых сокращениях.

«Сейчас почти все контейнерные терминалы полностью или частично автоматизированы. И Hutchison Ports для работы нужны максимум 150 человек. Остальных он не загрузит работой, потому что в Украине нет сегодня рынка контейнерных перевозок», — приводит «Цензор.net» слова председателя профсоюзного комитета порта Сергей Брызгалова.

Он напомнил, что ещё 4 года назад была утверждена программа развития порта, в которой чётко указано, что «…все рабочие места, существующие на момент передачи инвестору, должны быть сохранены. Зарплата людей не может снижаться». Именно на таких условиях портовики в 2013 году согласились на реформирование структуры собственности порта (готовить порты к приватизации начали ещё при Януковиче).

О несвоевременности да и просто глупости приватизации/сдачи в концессию портов лучше всего говорит статистика: Администрация морских портов отчиталась о 2,158 млрд грн прибыли по итогам января — апреля (+20,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Портовые профсоюзы этой весной особенно активны — словно только заметили, к чему всё идёт. Ещё одна причина их конфликта с Мининфраструктуры — перестановки в руководстве Бердянского МТП, которые не были согласованы с профсоюзной организацией. Это повлекло за собой коллективное обращение портовых профсоюзов к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Главное требование: уволить Владимира Омеляна.

Министр инфраструктуры заявил, что в июне он с и. о. председателя Администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом наконец представят новую методику расчёта портовых сборов. Напомним, в министерстве вплотную занялись этой проблемой прошлой осенью, поскольку стоимость перевалки в украинских портах в среднем в 2−2,2 раза выше, чем в прочих портах региона. Тогда же чиновники пообещали снизить цены уже нынешней весной, однако затем отложили скидки до IV квартала. К разработке новой тарифной политики украинские чиновники привлекли Европейскую бизнес-ассоциацию.

И.о. главы АМПУ был назначен лишь в начале года, однако сумел продержаться без скандалов не более 3 месяцев. В одесских СМИ появилась информация о том, что China Harbour Engineering company (недавний победитель тендеров на дноуглубление причалов и подходного канала в порту «Южный» с общим бюджетом 1,65 млрд грн) — хорошо знакомая главе АМПУ компания. Портал «Одесса-медиа» утверждает, что украинский чиновник плотно работал с этой компанией ещё в России и «…их сотрудничество в порту Санкт-Петербурга закончилось уголовными делами и бегством Вецкаганса в Литву». К слову, АМПУ собирается углублять дно ещё как минимум в трех портах. По Мариупольскому и Бердянскому МТП тендеры уже объявлены, на очереди — порт «Черноморск». Напомним, предыдущий глава АМПУ лишился должности из-за первого тендера в порту «Южный» — как бы второй не стоил поста нынешнему.

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