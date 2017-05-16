Инспекторы проекта «Карта убитых дорог» опубликовали рейтинг худших дорог России, поставив костромские дороги в число худших. ИА REGNUM встретился с сити-менеджером Костромы Виктором Емцем, чтобы узнать о взгляде местных властей на ситуацию с дорогами в городе.

Цитата Трасса Р-243 Кострома — Киров — Пермь

ИА REGNUM: Как вы оцениваете состояние дорог в Костроме?

Дороги — одна из ключевых тем, по которой жители города оценивают нашу работу. Да, мы знаем, что нам есть над чем работать. Проблем достаточно. Однако, чтобы оценить нынешнюю ситуацию, имеет смысл сравнить с тем, что было сделано с 2007 по 2012 год, и смотреть, в каком состоянии сейчас эти дороги.

Меня не устраивало то, как проводился ремонт дорог в городе до 2012 года. За ремонтные работы, которые велись в Костроме начиная с 2012 года, мне не стыдно. В 2016 году прямо у здания администрации мы разместили карту, чтобы любой житель мог узнать, какие дороги отремонтированы, пройтись по ним и оценить их нынешнее состояние.

Весной мы проверяли дороги, которые уже сделаны. У нас были претензии к улице Советской, которая была отремонтирована еще в 2013 году. Подрядчик из Ярославля, выполнявший ремонтные работы, два года выполнял гарантийные обязательства, однако сейчас оказался в состоянии банкротства и сделать ничего не может. Будем ремонтировать дорогу своими силами, а позже предъявим иски к самой подрядной организации и аффилированным лицам.

ИА REGNUM: Какие приоритеты вы выставляете при ремонте дорог?

Основной упор мы делаем на качество ремонта и поиск дополнительных источников для финансирования. По сравнению с соседними регионами у нас самая низкая цена на ремонт, потому что мы бережно относимся к тем деньгам, которые у нас есть. Цена рыночная, она позволяет делать ремонт качественно, и в цену не заложены «неправильные вещи», как в других регионах.

Мы стараемся грамотно распределять имеющиеся ресурсы с максимально возможным качеством и эффективностью.

Мы укладываемся в сроки работ по климатическим условиям. Да, возникают вопросы в осенне-зимний период, но это не ремонт дорог, это латание дыр. Бывают нарушения, мы это не скрываем. Но все отмечают, что дороги, отремонтированные за 2016−2017, в отличном состоянии.

С 2015 года мы начали уделять внимание не просто ремонту дорог, но и комплексным работам, — это тротуары и придорожная полоса, чего не делалось никогда. У нас есть понимание, какие дороги надо делать дальше, до 2019 года. Исходя из имеющегося финансирования, мы составили карту по ремонту на 2017 год.

ИА REGNUM: Бывали случаи, когда для подведения коммуникаций хорошие дороги перекапывались, а затем некачественно восстанавливались. Как решается эта проблема?

Да, у нас есть вопросы к ресурсоснабжающим организациям, которые производят раскопки. Мы приняли местный акт, согласно которому был увеличен объем ремонта. Грубо говоря — если раскопали 10 метров, то обязаны заасфальтировать 20.

Если мы делаем дорогу, то все предварительно согласовываем с ресурсоснабжающими организациями, чтобы все коммуникации, которые проходят под дорогой, которую мы ремонтируем, были заменены заранее, так, чтобы не раскапывать ее потом. Те раскопки, которые сейчас появляются, они не связаны с ремонтом. На улицах Энгельса и Ленина по две раскопки, они связаны с врезкой сети для строительства новых домов.

ИА REGNUM: Что по гарантийным срокам?

По всем дорогам, которые мы сейчас делам, гарантия пять лет, кроме ярославского подрядчика, в состоянии банкротства, о котором я уже упоминал. Все остальные подрядчики делают гарантийные работы за свой счет, в основном поднимают колодцы и устраняют незначительные провалы асфальта. По большинству дорог нам предъявить нечего.

ИА REGNUM: По поводу капитального ремонта моста через Волгу. Горожане опасаются, что это вызовет значительные затруднения при попытке попасть на другой берег. Как вы намерены решать проблему?

Планы в стадии разработки, и пока что мы их не озвучиваем. Примерно через неделю мы соберем СМИ и расскажем, что мы будем делать, чтобы облегчить жизнь костромичам и жителям Костромской области.