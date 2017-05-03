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В Костромской области капремонт моста через Волгу начнется 1 июля

Экономика

Для капитального ремонта подготовили конкурсную документацию

Мост через Волгу в Костроме
Factrory_Boy
Мост через Волгу в Костроме

Кострома, 3 мая 2017, 15:15 — REGNUM  В Костромской области подготовлена конкурсная документация на ремонт автопешеходного моста через реку Волгу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на заместителя губернатора Алексея Смирнова.

Администрация Костромы уже подготовила конкурсную документацию. Начать ремонтные работы планируют ориентировочно с 1 июля 2017 года. Сейчас городские власти прорабатывают варианты организации движения через мост, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

На заседании правительства РФ 28 апреля одобрили выделение Костромской области 414 млн рублей на капитальный ремонт моста. Подписать соответствующее постановление должен будет председателем правительства РФ.

В 2013 году на мосту отремонтировали асфальтовое покрытие. Сейчас на средства из федерального бюджета планируется провести ремонт бетонного основания моста. Кроме того, будут организованы ливневые стоки, чтобы скапливающиеся осадки уходили с моста на очистные сооружения, которые установят по берегам реки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, единственный в Костромской области мост через Волгу был открыт в областном центре в 1970 году. Через него проходит и городской, и транзитный трафик. В последние годы движение по мосту затруднено из-за регулярных пробок в часы пик. Однако о строительстве второго моста через Волгу, который обсуждается в Костроме около 20 лет, речь до сих пор не идет.

Читайте ранее в этом сюжете: Кострома нашла деньги на капитальный ремонт моста в федеральном бюджете

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