Дороги

Иван Шилов REGNUM Министерство инфраструктуры Украины

Украина обращается к Белоруссии за помощью в строительстве дорог. «Мы ждем белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендеры по строительству на территории Беларуси», — такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко во время рабочего визита в Белоруссию в конце апреля. Мысль вполне здравая, строить дороги в РБ умеют. Даже удивительно, что раньше тамошних дорожников на Украину не звали.

Начальник управления оказания медицинской помощи Департамента медицинской помощи Минздрава Андрей Гаврилюк подтверждает данные о запредельной аварийности украинских дорог. По его словам, в 2011—2016 гг. на дорогах Украины погибли более 26,5 тыс. человек, при этом количество аварий в 2016 году выросло на 11,5%, что сделало ДТП самой распространённой причиной смерти украинцев в возрасте от 15 до 24 лет. Напомним, ранее о высокой аварийности на дорогах Украине напоминали в Консультативной миссии ЕС по вопросам общей правоохранительной деятельности.

Директор программы «Инфраструктура будущего» и экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер прямо говорит, что основная вина за это лежит на «Укравтодоре», «…который, вместе с дочерними госпредприятиями, наживаются на этом [некачественном ремонте]», — написал он в колонке для издания «Новое время».

«Укравтодор» продолжает практику ремонта транспортных коридоров, ведущих к западным границам Украины. Компании удалось договориться с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита для реконструкции международной автомобильной дороги М-07/Е-373 Киев-Ковель-Варшава до КПП «Ягодин». Причём только половина средств будут кредитными, остальное покроют гранты ЕС. Указанный коридор — один из крупнейших на Украине, ежегодно через КПП «Ягодин» проходит свыше 300 тыс. грузовых автомобилей.

Европейские туроператоры упоминают плохое качество дорожного покрытия на Украине в числе причин, по которым европейские туристы воздерживаются от посещения Украины: «…я думаю, что Украине следует заботиться об организации групповых туров, так как индивидуальный турист на собственном авто вряд ли захочет путешествовать вашей страной из-за ужасного состояния дорожного полотна», — пояснила менеджер офиса туринфоцентра из города Ниредьгаза (Венгрия) Онико Тотар для информагентства «Вчасно». Её коллега Арпад Ганус тут же приводит противоположный пример: «Та же Румыния, которая когда-то была гораздо более отсталая, после того, как сделала основные дорожные магистрали, получила 30%-й рост туристических потоков».

Одну из самых разрушенных трасс Украины (Н-11 Кировоград-Николаев-Кривой Рог) могут сделать бетонной. Такие планы на заседании Кабинета министров озвучил глава «Укравтодора» Славомир Новак: «По этому участку разрабатывается проектная документация технологии строительства бетонной дороги. Это занимает время. Мы будем готовить этот участок к среднему текущему ремонту еще в этом году, чтобы улучшить плохое состояние дороги». Вероятная причина того, что «бетонку» хотят делать именно тут — общее состояние трассы, а также её расположение. Дороги на юге испытывают высокие нагрузки от зерновозов, которые берут до 100−150 тонн груза за рейс. Ни одна асфальто-бетонная дорога не способна выдержать таких нагрузок, тем более в условиях жёсткого континентального климата.

Железная дорога

«Дарницкий вагоноремонтный завод» («Укрзализниця») объявил о тендере на закупку 2465 полувагонов. Ожидаемая общая стоимость — около 3 млрд грн., при этом по условиям тендера вагоны должны быть изготовлены в 2017 году и поставлены не позднее конца года. Победителей тендера, скорее всего, будет несколько, поскольку он изначально разбит на 11 лотов. По всей видимости, это те самые 3 тыс. вагонов, о закупке которых в УЗ объявили ещё прошлой осенью, однако она так и не состоялась.

Пассажирские вагоны закупают в более скромных масштабах. В конце апреля «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл) победил в конкурсе УЗ и теперь поставит компании 38 вагонов на сумму 0,9 млрд грн. При этом эксперты предупреждают, что пассажирские вагоны следует закупать в качественно больших количествах — иначе уже спустя несколько лет пассажиров будет попросту не на чем возить из-за массового устаревания вагонного парка. Для понимания, 38 вагонов — это примерно 1,3% от того количества, которое необходимо заменить.

Глава «Укрзализници» (компании, отвечающей за функционирование железной дороги на УКраине) Войцех Балчун, наконец-то, презентовал стратегию развития компании, которую от него в течение года пытался добиться министр инфраструктуры Владимир Омелян: «Бизнес-модель… будет построена на пяти бизнес-вертикалях: грузовые перевозки и логистика, пассажирские перевозки, инфраструктура, услуги тяги, производство и сервис. В текущем и следующем годах будут созданы все компании по сегментам рынка», — заявил он во время презентации стратегии.

Иными словами, единой УЗ в ближайшие два года наступит конец, Помимо прочего, это означает, что все пять компаний, на которые она разделится, будут вести собственную хозяйственную деятельность, а значит должны стать прибыльными: пассажирские перевозки больше нельзя будет дотировать за счёт грузовых, а услуги по ремонту подвижного состава будут обходиться железнодорожникам в полную рыночную стоимость. Принципиально нового в реформе ничего нет, это польская модель реформирования ж/д — даже странно, что в УЗ ждали целый год, чтобы её представить.

Железная дорога. Украина

Как утверждает директор консалтинговой компании «Уильям-Инвест-Эксперт» Виктор Медведь в комментарии телеканалу «24», причина разделения компании в стремлении её приватизировать. А поскольку оценочная стоимость УЗ (200 млрд грн. по мнению эксперта) слишком велика, то единственный способ её продать — продавать по частям.

В свою очередь, Владимир Омелян во время заседания правительства упомянул, что в 2017 году министерство планирует завершить процесс корпоратизации «Укрзализници».

В ближайшее время у компании станет меньше на одно структурное подразделение: УЗ ликвидирует «Донецкую дирекцию железнодорожных перевозок». Из скана приказа, опубликованного журналистами в СМИ следует, что под сокращение попали почти 8500 сотрудников. Правда, ранее руководство компании предлагало предоставить им рабочие места в других подразделениях (с переездом из зоны проведения т.н. АТО и без компенсации стоимости аренды жилья).

Согласно отчётности за 2016 год, опубликованной УЗ, компания впервые за несколько лет из планово-убыточной превратилась в прибыльную. Прибыль за прошлый год составила 0,3 млрд грн. Методика подсчёта у международных аудиторов отличается от методики УЗ (вернее отличалась, с 2017 года компания переходит на международные стандарты). Согласно аудиту Ernst and Young, компания всё ещё убыточна, однако в прошлом году она действительно серьёзно сократила убыточность: 7,3 млрд грн. против 16,78 млрд в 2015 году. Впрочем эксперты, тот же Виктор Медведь, утверждают, что это фиктивный убыток, поскольку в этом году Ernst and Young насчитала УЗ амортизации почти на 11 млрд грн.: «Если в предыдущие годы они [«Укрзализниця»] не проводили эту амортизацию в полном объеме, в этом году её провели на бумаге. По сути те убытки, которые есть, — это бумажные убытки», — такое мнение высказал эксперт корреспонденту телеканала «24».

Поезд в Иран — развитие темы

Азербайджан неожиданно поддержал проект Киева по отправке зерна в Иран железной дорогой в обход России. «Азербайджанская сторона сообщила об открытии паромной линии на Курык (Казахстан) и перевозки фидерными судами на порты Амирабад и Энзели (Иран)», — отмечает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры.

«Маршрут Алят-Курык позволяет экономить при пересечении Каспия два часа времени, поскольку он на 70 миль короче традиционного пути. Кроме того, в отличие от порта Баку, на переправе в Аляте практически отсутствуют очереди, благодаря чему вместо 3−4 дней ожидания транспорт здесь задерживается не более двух дней. Это обусловлено тем, что через новый порт не транспортируется нефть, приоритет в отправке которой отдается на переправе в старом порту Баку. На Казахстан очередей нет», — добавляет заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в комментарии для портала ЦТС.

Таким образом, в министерстве действительно решили взяться за иранский маршрут, если уже согласовывают детали переправы через Каспий.

Аэропорты

Слова директора а/п «Борисполь» были услышаны в Мининфраструктуры — чиновники попробуют реанимировать проект «Воздушный экспресс» (электричка от Центрального ж/д вокзала до аэропорта). По словам Владимира Омеляна, в ближайшее время сотрудники министерства проведут переговоры с китайской корпорацией ССЕС, которая получила контракт на строительство еще в мае 2013 года. Однако у правительства до сих пор не нашлось средств на строительство. Между тем актуальность экспресса растёт: пассажиры вскоре начнут создавать пробки на восточном въезде в Киев.

Текущие финансовые показатели подтверждают необходимость строительства. В I квартале «Борисполь» — главный аэропорт Украины — увеличил чистую прибыль в 2,1 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 372 млн грн.

Запорожский аэропорт передвинул время возобновления приёма и отправки рейсов на 10 мая — ремонт взлётно-посадочной полосы был начат 26 марта и всё ещё не окончен.

Эксперт офиса эффективного регулирования BRDO Сергей Хижняк в интервью еженедельнику «Фокус» разъяснил, почему авиакомпания МАУ (главная авиакомпания Украины, принадлежит структурам Игоря Коломойского) подаёт заявки на те же маршруты, по которым собирается летать лоукостер Ryanair: «МАУ может начать полеты по вышеуказанным направлениям, чтобы «Борисполь» не имел права предоставить Ryanair по ним скидки до 80% от базовой цены, как по новым направлениям». Причём направления, которые выбрал Ryanair, и без того не слишком популярны на Украине (Стокгольм, Манчестер) и отечественные эксперты уже высказывали сомнения, что компания сможет их загрузить. А уж набрать пассажиров на двоих и вовсе нереально. МАУ сознательно идёт на убытки, однако останавливаться не собирается. Ну, а руководству Ryanair вскоре предстоит узнать, что украинский рынок ещё более непредсказуемый, чем они могли представить.

Пока Ryanair и МАУ сражаются за украинских туристов, «Белавиа» без шума увеличивает частоту рейсов. С 27 апреля полёты на направлении Минск-Одесса-Минск осуществляются дважды в день.

Итальянская Alitalia вернулась на Украину, чтобы возить пассажиров по направлению Рим-Киев-Рим. Рейсы ежедневные, но только до конца октября. В этот раз авиакомпания летает в а/п «Киев» (до того, как уйти из Украины в 2014-м, Alitalia осуществляла полёты в «Борисполь»). Практически одновременно с Alitalia итальянское направление начали разрабатывать в МАУ. С конца апреля компания осуществляет рейсы в Бергамо из аэропорта в Черновцах.

Порты

В Минэкономики Украины обвинили ряд госпредприятий в саботировании внешнего независимого аудита. В числе компаний, отнесённых к саботажникам, и Администрация морских портов Украины. Причём обвинения звучат на фоне прихода портовых операторов DP World (ОАЭ) и HPH Hutchison Port Holdings (Китай) в порты «Южный» и «Черноморск». Владимир Омелян заверял, что до конца года операторы уже начнут работать в портах. А затягивание процедуры аудита затягивает и передачу активов в концессию, поскольку для этого нужно определить стоимость передаваемого имущества и имеющиеся финансовые риски.

О возможных причинах затягивания аудита догадаться несложно. В каждом порту можно найти нарушения, а уж тем более — в таких крупных. Но плохо даже не это — после аудита налаженные схемы придётся выстраивать заново. Зато если ухитриться передать порты без аудита, на непубличных договорённостях с концессионерами, о проблемах можно будет забыть до конца концессии.

Russianname Одесский порт

«Черноморск» и «Южный» не единственные порты Украины, где готовятся концессионные проекты: «Запланирован старт концессионных пилотных проектов в портах Ольвия [бывший «Октябрьск», Херсон, что позволит привлечь ведущие западные технологии в развитие терминальных мощностей и увеличить объемы перевалки грузов», — приводит слова своего министра пресс-служба Мининфраструктуры. К слову, в правительстве надеются, что концессионеры вольют в украинское порты до 0,5 млрд долл. уже в среднесрочной перспективе.

Собственный порт китайцам необходим не просто так. Вполне вероятно, что Китай и Украина в перспективе подпишут соглашение о зоне свободной торговли. И тогда HPH Hutchison Port Holdings будет ответственной за украинский маршрут товаров.

Директор компании «Нибулон» (одного из крупнейших агрохолдингов Украины) Андрей Вадатурский заявил о планах вложить в инфраструктуру Украины 5,5 млрд грн. в течение ближайших нескольких лет. Учитывая профиль компании, речь в основном о строительстве новых речных перегрузочных терминалов на реках Днепр и Южный Буг. Так, уже до середины июня компания вводит в эксплуатацию два таких терминала в Херсонской и Запорожской области. Впрочем, в компании утверждают, что не собираются останавливаться только на сплавлении зерна по рекам до морских портов:

«Мы сделаем всё, чтобы украинские грузы пришли реками в Белоруссию, и по дороге Е40 в Европейский союз. В мае мы начинаем также регулярные пассажирские перевозки в Николаевской и Херсонской областях», — приводит слова Вадатурского пресс-служба компании. Для реализации таких планов компании собираются активизировать строительство собственного грузового флота (до 15 судов ежегодно).

В Мининфраструктуре идут навстречу Вадатурскому: разработали и готовятся подать в парламент законопроект «О внутренних водных путях». «Каждый миллион тонн, который мы переносим с автодорог на реку, экономит почти 800 млн гривен на ремонт автодорог ежегодно», — поясняет нехитрую мотивацию Омелян. В случае принятия закона в министерстве рассчитывают довести речные грузоперевозки как минимум до 35 млн тонн в год (6,4 млн тонн в 2016 году). Если расчёт Омеляна насчёт экономии правдивы, то реки позволят «Укравтодору» увеличить бюджет вдвое — сэкономив эквивалент 23 млрд грн.

Руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс подтвердил: Украина подпишет с China Harbour Engineering company соглашение на проведение работ по дноуглублению в порту «Южный. В конце апреля китайская компания выиграла повторный тендер на углубление причалов, а буквально на днях — ещё и тендер на реконструкцию морского подходного канала и внутренних водных подходов к причалам (1,07 млрд грн. и 0,586 млрд грн. соответственно). Всего же, по словам министра, в ближайшее время планируется отремонтировать 19 причалов в 4 портах Украины, на что будет потрачено около 3 млрд грн.

В АМПУ заявляют, что Всемирный банк заинтересован инвестировать в Одесский МТП. В конце апреля предприятие посетила делегация МБРР. «Экспертов интересовали перспективы изменения схемы таможенного досмотра, возможности инвестирования в создание альтернативного въезда в порт, повышение эффективности взаимодействия порта с экспедиторами, перевозчиками, грузовладельцами за счет более широкого применения IP-технологий», — говорится в сообщении на официальном сайте АМПУ.

Активное строительство зерновых терминалов совершенно логично приводит к падению стоимости перевалки зерна в портах. Если ещё 5 лет назад перегрузить тонну зерна стоило в районе 18−22 долл, то теперь — уже около 12 долл. Есть куда дешеветь: в портах черноморского региона можно сторговаться за 7−8 долл./тонна.

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