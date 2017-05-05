В центре детского творчества (ЦДТ) «Созвездие» (отделение дополнительного образования ГБОУ «Образовательный центр на проспекте Вернадского») начались массовые сокращения педагогов, закрываются кружки и секции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали педагоги и родители воспитанников центра.

Марина Захарова ИА REGNUM На допобразовании решили поставить крест?

«Под предлогом предстоящего капитального ремонта здания ЦДТ «Созвездие» многим педагогам, руководителям коллективов и детских объединений настоятельно «предложили» уволиться. Вместо того чтобы распределить на время капремонта кружки и секции по другим зданиям Образовательного центра, их просто ликвидируют. Совершенно очевидно, что в результате таких жестких мер множество детских коллективов окажется на улице. Это десятки педагогов и сотни детей. Дети районов Тропарево-Никулино и Обручевский останутся без возможности получить доступное качественное дополнительное образование», — утверждает Александра Бриль, мама двоих обучающихся в центре ребятишек.

Еще не стихло эхо скандала, связанного с массовыми увольнениями педагогов во Дворце пионеров «Воробьевы горы», как в Москве разгорается новый, и опять в сфере образования. В этот раз речь идет об одном из старейших детских творческих центров столицы.

История «Созвездия» насчитывает почти 50 лет. За эти годы центр успел воспитать не одно поколение жителей юго-запада Москвы. По словам обеспокоенных судьбой учебного заведения родителей, в нем собрались выдающиеся педагоги, сложились уникальные творческие коллективы. Другого такого места, специально спроектированного именно для занятий детей, со специально оборудованными спортзалами, танцевальными и балетными классами, костюмерными, оснащенными музыкальными инструментами классами, в районе попросту нет. Здесь дети проводят большую часть своего свободного времени, занимаются танцами, борьбой, языками, шахматами, рисованием. Всего не перечесть.

Стоит особо отметить и то, что в нынешнюю эпоху тотальной коммерциализации всех сфер человеческой жизнедеятельности в «Созвездии» кружки и секции в основном бесплатные или за умеренную плату, и, что немаловажно, они собраны под одной крышей, что делает их доступными для многодетных семей.

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За годы работы с детьми центр также смог воспитать и плеяду талантливых педагогов. Среди сегодняшнего состава можно отметить заслуженную артистку балета России Ларису Ратенко, которая является художественным руководителем и педагогом-хореографом детского театра балета «Миниатюры», основанного ещё в 1991 году. Его выпускники благодаря профессионализму педагогов поступают в хореографические училища и вузы Москвы и других городов России, работают в профессиональных коллективах «Кремлевского балета», «Театра Гордеева», «Москвы» и в г. Вене (Австрия).

Также среди педагогов центра мастер спорта СССР по художественной гимнастике, заслуженный работник культуры РФ Наталья Кунеш, руководящая ансамблем художественной гимнастики «Грация» со дня его основания в 1986 г. Коллектив является неоднократным лауреатом московских и международных конкурсов и фестивалей. Осенью 1996 года он стал победителем в телеконкурсе «Утренняя звезда», а в 1998 г. выступал на открытии Всемирных юношеских игр в Кремле. Другие, пусть и не такие известные, преподаватели своим отношением к детям и профессии также заслужили признательность и уважение как самих воспитанников Дома творчества, так и их родителей.

В 2015 году в ходе очередной реформы власти Москвы провели реструктуризацию существующих учебных заведений и создали из них образовательные центры. В результате одного из подобных слияний и образовалось объединение «Образовательный центр на проспекте Вернадского», в состав которого сейчас вошли два детских сада, две начальные школы, средняя школа и отделение дополнительного образования «Созвездие».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детское творчество

Именно с момента слияния и начались проблемы «Созвездия», убеждена еще одна защитница Дома детского творчества Елена Титкова. По ее словам, до проведенной реструктуризации «Созвездие» было самостоятельным учреждением, использовавшим свои, годами проверенные методики ведения кружков, секций и творческих объединений. У педагогов за почти 50 лет существования учреждения сложилась своя уникальная система преподавания, накопился ценнейший опыт. Дополнительное образование имеет большую специфику, и, чтобы овладеть его приемами, требуется многолетняя специальная подготовка. Необходима преемственность, передача бесценного опыта от педагога к педагогу.

«А в «Созвездии» увольнения идут полным ходом вот уже в течение всего 2016 года. За год численность педагогов уменьшилась в три раза: осталось 39 из более 100 в 2015 году. Профессионалов с многолетним опытом просто выбрасывают на улицу, и никакая преемственность администрацию не волнует», — горько отмечает Титкова.

Апрель 2017 года принес центру новые испытания. Администрация уведомила родителей о предстоящем капремонте, который пройдет с полным выселением всех кружков и коллективов на год и рассредоточением их по помещениям садов и школ. Родители подозревают, что капремонт нужен для того, чтобы переоборудовать здание под школу. Одновременно с объявлением о предстоящем капитальном ремонте в апреле в центре провели очередные сокращения, уведомление об увольнении получили еще 17 работников «Созвездия», из них 11 педагогов дополнительного образования.

Защитники центра объясняют ситуацию сложившейся практикой так называемого «подушевого финансирования», когда образовательным заведениям выделяют средства, исходя из количества обучающихся в них детей, а не в соответствии с нуждами образовательного процесса. Тогда-то становится понятным желание нового руководства центра занять свалившееся как «снег на голову» помещение под свои нужды, да еще и получить от города дополнительные деньги.

«Администрация Образовательного центра руководствуется явно не стремлением развить уже успешно и давно существующее учреждение дополнительного образования, а занять его площади для увеличения числа школьников и получения большего «подушевого финансирования» на школу. «Подушевое финансирование» осуществляется по принципу: чем больше учеников привлечет себе школа, тем больше денег она получит. Отсюда становится ясным смысл оптимизации школьной сети: для школ — получить большее финансирование, для бюджета — сэкономить часть средств. Родители обеспокоены тем, что средства, направленные государством на дополнительное образование детей, могут послужить поводом для коррупции. Ведь бюджет на дополнительное образование в «Созвездии» выделен на весь календарный год, а сокращение педагогов и уменьшение количества кружков началось уже в апреле. Куда пойдут средства, выделенные государством и утвержденные в бюджете «Созвездия» на каждого записавшегося в кружок ребенка на весь 2017 год?» — подчеркивает Александра Бриль.

Такие подозрения родителей отнюдь не беспочвенны, поскольку еще два года назад были созданы несколько классов дошкольников, подготовка к поступлению в школу которых велась в прикрепленных к Образовательному центру помещениях детских садов. Также много занятий с дошкольниками, которых готовили к поступлению в гимназию 1543 и в начальную школу, проводилось в здании «Созвездия» в первой половине дня. Параллельно сокращался педагогический состав «Созвездия» и закрывались многие кружки. Уже с 2016 года многие кружки стали платными и недоступными для многих детей района.

«И тем не менее «Созвездие» продолжали посещать сотни детей. Теперь по плану администрации с 2017 учебного года в помещении «Созвездия» будет располагаться начальная школа на первых двух этажах и лишь на 3-м этаже будут ютиться оставшиеся коллективы «Созвездия», — утверждает Титкова.

Об этом же на экстренном собрании говорила встревоженным родителям Елена Юрчикова — бывший директор центра «Созвездие», а ныне руководитель отделения дополнительного образования ГБОУ «Образовательный центр на проспекте Вернадского», по ее словам, отныне цели «Созвездия» будут подчинены целям школы. Развивая ее мысль, можно предположить, что и далее будет происходить замена профессиональных педагогов дополнительного образования учителями школы, и как следствие выбор предметов резко сузится, а может быть, даже просто станет факультативом основных предметов.

Если на время оставить за скобками, скажем так, «этическую составляющую», то действия руководства ГБОУ «Образовательный центр на проспекте Вернадского» в отношении «Созвездия» понятны. Им негде учить детей, а «Созвездие» — ненужный непрофильный актив, и раз уж так сложилось, им нужно распорядиться в своих интересах. Хотя без оценок все равно не обойтись, поскольку непонятно, как одни педагоги могут разрушать дело всей жизни своих коллег, а главное, лишать детей возможности развиваться.

Василий Григорьевич Перов. Учитель

В заключение защитники «Созвездия» отметили, что отказ властей Москвы от своих социальных обязательств приводит не только к потере последних центров культурного притяжения и развития, но и, что не менее важно, сеет рознь между людьми. Ведь именно из-за политики тотальных сокращений и «оптимизаций», которую проводит мэрия Москвы, сложилась ситуация, заложниками которой оказались педагоги, родители воспитанников «Созвездия», родители тех будущих первоклашек, которым попросту негде учиться.

Добавим также, что прояснить дальнейшую судьбу кружков и секций центра, а также уволенных преподавателей и тех, кому, возможно, грозит увольнение, в администрации ГБОУ «Образовательный центр на проспекте Вернадского» отказались. Секретарь исполняющей обязанности директора Беспаловой Светланы Ирина Ковалева переадресовала корреспондента ИА REGNUM на сайт образовательного учреждения. К сожалению, ничего отличного от того, о чем уже рассказали родители воспитанников «Созвездия», на сайте узнать не удалось. Ответы Светланы Беспаловой оказались предельно лаконичны и свелись к тому, что все права родителей будут соблюдены, о преподавателях позаботятся. «Созвездие» закрывается только на время ремонта. Поскольку нет плана капитального ремонта, то сказать что-либо определенное о расписании на 2017−2108 учебный год также невозможно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммерциализация, которую настойчиво проводят городские власти, приводит к тому, что мы становимся свидетелями настоящих рейдерских захватов в тех областях человеческой деятельности, которые по определению далеки от больших денег и власти.

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