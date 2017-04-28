Интерес к встрече в Москве министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна подспудно подогревался. Баку выступал с категорическими обвинениями в адрес Еревана, подозревая партнера в нежелании восстановить переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Выглядело это несколько загадочным, так как накануне Мамедъяров заявлял, что «его встреча с российским и армянским коллегами в Москве станет продолжением конструктивных переговоров, прошедших в Санкт-Петербурге».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, что после апрельской войны 2016 года в Вене уже 16 мая прошли переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна с участием глав внешнеполитических ведомств стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция). Затем 20 июня в Санкт-Петербурге азербайджанский и армянский президенты встречались с российским коллегой Владимиром Путиным. В итоге на уровне, близком к официальному, появились сообщения, в которых утверждалось, что «стороны договорились предпринять дополнительные усилия по мониторингу ситуации в районе линии соприкосновения, в том числе создать механизм расследования инцидентов, а также заявили о взаимопонимании по ряду вопросов урегулирования». Но позже выяснилось, что Баку не поставил подпись ни под венским, ни под санкт-петербургским соглашением. А раз так, то о каком «конструктивизме» прошедших в Санкт-Петербурге переговоров ведет речь глава МИД Азербайджана?

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. Санкт-Петербург, 20 июня 2016 года

Напрашиваются два вывода. Первый: Баку фальсифицирует события. Второй: под санкт-петербургским переговорным процессом имеется в виду нечто иное, не зафиксированное на бумаге, но существующее на уровне устных договоренностей. В свою очередь Лавров, говоря о перспективах урегулирования конфликта, заявлял, что «по многим спорным моментам благодаря усилиям посредников Азербайджану и Армении удалось существенно сблизить позиции», но «остается ряд моментов, по которым понимания достичь пока не удалось». Кроме того, отмечалось, что «между Баку и Ереваном сохраняются расхождения относительно последовательности шагов по разрешению конфликта». И тут не обошлось без интриги! Выступая на пресс-конференции по итогам 2016 года, глава российской дипломатии, обращая внимание на торможение внедрения механизма расследования инцидентов и отказ увеличить число наблюдателей в зоне конфликта, в качестве одного из препятствий назвал не позицию Азербайджана, а «отсутствия консенсуса внутри Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».

Это объективно создает новую ситуацию во всем переговорном процессе. Наконец, вылетая в Москву на переговоры, министр иностранных дел Азербайджана в эксклюзивном комментарии российскому бюро Report заявил, что, во-первых, инициатива встречи в Москве принадлежит Москве, во-вторых, Баку ждет готовности «вывода войск с оккупированных территорий вокруг Карабаха», в-третьих, Мамедъяров специально подчеркнул, что «закрытость московской встречи для прессы является требованием протокольной службы МИД России», хотя раз «встреча пройдет за закрытыми дверями — это само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное». При этом он призвал всех ждать по итогам переговоров официального заявления. Однако такого заявления не последовало.

Mid.ru Встреча Эдварда Налбандяна, Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова. Москва, 28 апреля 2017 года

На сайте МИД России появилось только сообщение для СМИ, которое мы приведем полностью, поскольку оно немного проясняет ситуацию: «28 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — С. В. Лаврова, Э. М. Мамедъярова и Э. А. Налбандяна. На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в мае и июне 2016 года. Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении выразили благодарность министру иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврову за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам. По итогам трехсторонних переговоров министров России, Азербайджана и Армении прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании».

Из этого следует, что на официальном уровне конфликтующие стороны не зафиксировали положительных подвижек в переговорах, все остались при своих интересах. Продолжает действовать формула Вены и Санкт-Петербурга, предусматривающая в первую очередь создание механизма расследования инцидентов и увеличение числа наблюдателей ОБСЕ. Главное в том, что дипломаты стремятся распутать «карабахский клубок», ведут переговоры. Что делать, уже этому можно порадоваться — лишь бы поменьше стреляли.