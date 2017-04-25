В Карабахе за сутки погибли двое армянских военных

Степанакерт, , 19:58 — REGNUM 25 апреля в одной из воинских частей на северном направлении Армии обороны Нагорного Карабаха при пока невыясненных обстоятельствах, получил смертельное ранение военнослужащий Армии обороны НКР, Карен Арменович Аветисян, 1998 года рождения. Об этом сообщает министерство обороны Нагорного Карабаха.

Уточняется, что для выяснения подробностей инцидента ведётся следствие.

Это второй случай гибели военнослужащего в Нагорном Карабахе за последние сутки.

В оборонном ведомстве республики ранее сообщили, что 24 апреля, около 17:50 по ереванскому времени (16:50 мск), на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 г.р.