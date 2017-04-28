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Баку и Ереван договорились продолжить контакты по карабахскому вопросу

Политика

Главы МИД России, Азербайджана и Армении – Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян на встрече в Москве продолжили обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию

Встреча Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна
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Встреча Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна

Москва, 28 апреля 2017, 14:32 — REGNUM  Завершилась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, которая состоялась в Москве сегодня, 28 апрлея, по инициативе российской стороны и была посвящена нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает официальный сайт МИД России, на встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

Уточняется, что была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года.

«Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении выразили благодарность Министру иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам», — говорится в сообщении.

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По итогам трехсторонних переговоров министров России, Азербайджана и Армении прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.

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Читайте ранее в этом сюжете: Очередной раунд переговоров по Карабаху состоится в Москве 28 апреля

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