Дороги

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Глава «Укравтодора» Славомир Новак в ходе ІІ Украинского инфраструктурного форума уточнил информацию по строительству автодороги Одесса-Гданьск, анонсированного в середине апреля. «Автобан Гданьск — Одесса свяжет крупные порты на Черном и Балтийском морях. Дорога будет проходить через Львов. Трассу будут строить за счёт кредитов и международных инвестиций. Часть дороги (участок Львов — Краковец) будет концессионной, также платным будет проезд грузовиков», — отметил чиновник. Таким образом, эта автодорога может стать первой концессионной трассой Украины.

Определённо концессионной станет и новая окружная автодорога вокруг Киева, о строительстве которой Новак рассказал в интервью РБК-Украина. Обойдётся она в астрономическую по меркам Украины сумму: 10 млрд евро. А поскольку ни в бюджете города, ни у государства таких средств нет и не предвидится (это примерно 10 годовых бюджетов «Укравтодора»), то в компании готовы передать все документы на строительство частным инвесторам. Осталось только мелочь — их найти.

В интервью BBC-Украина глава «Укравтодора» признал, что отремонтировать все дороги на Украине — задача утопическая. Поэтому план действий иной. «Согласно расчетам экспертов, чтобы быстро улучшить дороги в течение следующих пяти лет, нам надо примерно по 50 миллиардов гривен ежегодно. Но если мы будем иметь по крайней мере 25−30 миллиардов в следующем году и хотя бы 40 млрд грн в 2019 году, — тогда мы сможем дальше наращивать эту сумму, при этом тратя эти деньги только на 50 000 километров дорог национального значения и за 7−10 лет мы отремонтируем всю эту сеть», — размышляет чиновник. 50 тыс. км, о которых говорит Новак — это дороги государственного значения. Ранее сообщалось, что уже в текущем году местные бюджеты возьмут на содержание остальные 120 тыс. км дорожной сети Украины. В принципе и раньше было понятно, что дороги делят на главные и второстепенные затем, чтобы тратиться на ремонт только критичной инфраструктуры. Однако всегда важно услышать официальное подтверждение.

Какие-то крохи местным бюджетам на ремонт, конечно, перепадут, но в остальном — крутитесь как знаете. И они уже крутятся. «В Каменец-Подольском произвели ремонт дороги могильными плитами (мацейвами) с еврейского кладбища, расположенного неподалёку», — такую диковатую информацию разместил в своём Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Наверняка дорогу оснастят весовыми комплексами, иначе смысла строить нет. Министр инфраструктуры Владимир Омелян буквально на днях в эфире телеканала «Эспрессо.TV» рассказал о том, что в отдельных случаях на юге Украины дальнобойщики возили 100−150 тонн за рейс (разрешённый максимум для автопоездов — 44 тонны)

И.о. начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский в своём Facebook отчитался о том, что на ремонт киевских дорог таможенники направили более 250 млн грн.: «По итогам февраля и марта можем направить 250 миллионов на ремонт дорог в столице — хороший подарок городу к Евровидению. В первом квартале перевыполнили план на 527,6 миллионов гривен. Половина пойдет на дороги Киева… Если будем работать такими же темпами — до конца года на ремонт дорог столицы перечислим 1,5 миллиарда гривен». Упомянутый экспериментальный порядок распределения средств от сверхнормативных поступлений действует с сентября 2015 года, а с марта 2017-го действует не только в Волынской, Львовской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве, но и на всей территории Украины.

Но на Евровидение все 250 млн не потратят. В Киевской горадминистрации уже отчитались, что потратят на дороги 91 млн грн.

«Если раньше этот объем [ямочного ремонта — Ред.] составлял 1,8 млн кв. м. по всей стране, то сейчас ямочность достигла порядка 16 млн кв.м., увеличившись раз в десять. Соответственно состояние дорог ухудшилось в 10 раз… В этом году из 16 млн кв. м. планируют восстановить всего лишь 5−6 млн: даже ямы все не закроем», — так прокомментировал сообщение КГГА эксперт направления дорожной отрасли Реанимационного пакета реформ Андрей Мартенс для портала «Слово и дело».

Старший советник Консультативной миссии Европейского союза по вопросам общей правоохранительной деятельности Тимоти Шилстон привёл неутешительную статистику смертности на дорогах Украины: «Украина занимает одно из первых мест по уровню аварий и смертности на дорогах. В Западной Европе ежегодно в ДТП гибнет четыре человека на каждые 100 тыс. населения. В Украине эта цифра равна 13. Алкоголь — среди факторов, спровоцировавших 2358 ДТП в 2015 году. Тогда в авариях погибло 317 человек». Статистикой представитель КМЕС поделился во время встречи с руководством Нацполиции области — в КМЕС снабдили харьковских полицейских алкотестерами.

Железная дорога

Министр транспорта Владимир Омелян анонсировал запуск грузового поезда в Иран — в обход России. Предполагается, что поезд будет везти на Ближний Восток украинское зерно, а обратно — иранскую нефть. Любопытный проект, но практически сразу руководство «Укрзализници» заявило, что ничего из этого пока не получится: «До ближайшей иранской железнодорожной станции Решт [речь о маршруте Астара-Решт-Казвин из Азербайджана в Иран — Ред.] — 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3−4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти до территории Ирана», — заявил советник главы УЗ Александр Кава.

В министерстве однако тоже показали, что умеют «пускать шпильки». «Подчеркиваем, что поезд, который уже назвали «невозможным», является абсолютно реальным, а его маршрут — целостным и удобным. То, что для одних невозможно, для других — вполне достижимо, а для страны — перспективно и экономически целесообразно. Министерство инфраструктуры обращает внимание на то, что ограниченность во владении информацией отдельных представителей руководства УЗ не может быть основанием для того, чтобы ставить под сомнение результаты двусторонних украинско-иранских договоренностей на высоком уровне», — говорится в комментарии пресс-службы. Судя по тому, что на маршруте планируется 2 паромных переправы (Чёрное и Каспийское моря), зерно повезут не по строящемуся маршруту, а выгрузят на восточном берегу Каспия в порту Энзели. Нефтяной терминал в Энзели есть, так что всё сходится. Впрочем, назвать этот маршрут «удобным» (2 паромных переправы) в министерстве явно поторопились.

Информацию о подорожании билетов на пассажирские поезда на 25% уже с июня в пресс-службе «Укрзалиници» назвали провокацией. С другой стороны, в компании напомнили о необходимости индексации тарифа на грузоперевозки (Государственная регуляторная служба ещё в феврале отказалась утверждать это решение и с тех пор в УЗ пытаются опротестовать запрет).

Ситуацию с тарифами в эфире радиостанции «Голос Столицы» прокомментировал Александр Кава, который считает, что «Укрзализниця» дотирует не только пассажирские перевозки, но и промышленников: «Повышение тарифов на перевозку грузов позволит покрыть часть убытков от перевозки пассажиров. Но при этом останется коррупционная система грузовых тарифов, и «Укрзализныця» продолжит дотировать отдельные частные компании в перевозке их продукции. Эта система тарифов утверждена украинским правительством, и в год, например, одни только металлурги получают за счет заниженного тарифа на перевозку своего сырья порядка 30 миллиардов гривен. Эти деньги идут не в государственный бюджет железной дороги, а в бюджет частных металлургических компаний. За 30 миллиардов гривен можно купить 36 тысяч новых грузовых вагонов, тысячу новых пассажирских вагонов или 200 новых электровозов». Под отдельными частными компаниями следует понимать «Метинвест» (и прочие связанные структуры) Рината Ахметова. На Украине многое меняется, однако призывы раскулачить Ахметова звучат при всех властях.

Безвизовый режим с ЕС стимулирует открывать новые маршруты не только лоукостеров, но и «Укрзализницю». В компании уже объявили о намерении запустить новые международные поезда в Румынию, Венгрию и Словакию. Плюс — ещё один новый поезд будет ходить по маршруту Ковель-Ягодин-Холм (Польша). Напомним, что сегодня (если не считать прицепных вагонов) из Украины в Европу ходит только экспресс Киев-Перемышль (Польша).

Аэропорты

Подтвердилось предположение о том, что аэропорт «Киев» отказал компании Ryanair из-за слишком больших скидок, которые требовало её руководство за приход на Украину. «Переговоры — это довольно длительный процесс, и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Но на данном этапе аэропорт «Киев» временно приостановил диалог с Ryanair, потому что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с нашими возможностями… Задумайтесь, как можно предоставить 80% или даже 50% скидку от этой цены [речь об аэропортовом сборе — Ред.], если рентабельности в ней заложено всего около 10%. Это экономически невыгодно. Соответственно, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с нашей экономической моделью работы аэропорта», — такой комментарий главы совета директоров аэропорта «Киев» Дениса Костржевского приводит информагентство «Украинские новости». Из этого следует, что «Борисполь», если Ryanair всё же будет летать оттуда, будет работать с запланированным убытком.

Но в «Борисполе» такой перспективе не рады. Так, его глава Павел Рябикин в комментарии LIGA.net предложил компромиссное решение: «Аэропорту Борисполь было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в Борисполе, чем пытаться совместить стратегию хабов и тактику привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту». Гостомель — город в Киевской области, порядка 30 км на северо-запад от столицы. Рядом с городом и находится аэропорт «Антонов» (ранее известный как «Гостомель»). Правда есть целых два существенных «но».

1. «Антонов» — грузовой и испытательный аэропорт, никакой инфраструктуры для пассажирских рейсов там нет.

2. В дирекции аэропорта заявили, что никаких переговоров с Ryanair не ведут.

К тому же, Владимир Омелян продолжал продавливать руководство «Борисполя». «Я считаю, что, если мы это допустим, это будет большой ошибкой. В перспективе, если «Борисполь» станет реальным, а не потенциальным хабовым аэропортом, Ryanair действительно может пойти в тот же Житомир, Гостомель или еще куда-то. Но на нынешнем этапе это неправильно», — заявил он в интервью LIGA.net. По последней информации, Омеляну всё же удалось уломать Рябикина принять Ryanair. Однако планы уже столько раз менялись, что пока не стоит считать это окончательным решением.

Директор «Борисполя», выступая на Украинском инфраструктурном форуме в Киеве, озвучил три цифры — на ближайшее и далёкое будущее. Планку в 10 млн пассажиров «Борисполь» обещает взять уже в текущем году. Удвоить — спустя 6 лет. А вот через 15 лет, по словам Рябикина, услугами аэропорта будут пользоваться около 40 млн человек в год. Достичь таких результатов он надеется за счёт роста транзитного пассажиропотока. Для этого в течение ближайшие 5 лет в развитие аэропорта планируется вложить 6 млрд грн.

Директор запорожского аэропорта Виктор Бискупский на том же мероприятии поделился проблемами своего предприятия. Кроме ожидаемого недофинансирования оказалось, что рейсы почти всех авиакомпаний в Запорожье временно прекращены: из-за дождливого и снежного апреля в аэропорту… размокла грунтовая взлётно-посадочная полоса (искусственная ВПП с 26 марта в ремонте). Поэтому с конца марта в Запорожье летала только «Мотор-Сич» (её самолёты могут взлетать и садиться на грунтовку), а с середины апреля — не могли даже они. Ранее сообщалось, что в 2016 году запорожский аэропорт был признан лучшим аэропортом Украины.

По информации Reuters, авиакомпания Qatar Airways собирается начать полёты на Украину. Правда расписание рейсов пока не известно.

China Railway International Group предлагает Украине построить экспресс из Киева до а/п «Борисполь». Такое предложение содержится в письме компании на имя главы Минэкономики Степана Кубива. Ранее директор аэропорта отмечал, что такой проект станет крайне актуальным после того, как количество пассажиров в «Борисполе» перешагнёт планку 10 млн пассажиров в год: они будут создавать заторы на восточном въезде в город.

Порты

Стала известная одна из причин, по которой снижение ставок портовых сборов, ранее анонсированное на апрель, отодвинуто по крайне мере до конца года. По словам представителей Мининфраструктуры, разрабатывать методику определения ставок и утверждать их должна Национальная комиссия по регулированию в сфере транспорта. Однако этого органа до сих пор не существует в природе, более того — непонятно, когда он появится. Между тем ставки в украинских портах в 2−3 раза превышают как среднемировые, так и в портах черноморского бассейна. Учитывая же предстоящую не то концессию, не то приватизацию портов, вряд ли даже создание Нацкомиссии что-то в этой ситуации изменит. Интерес инвестора — скорее вернуть вложенное, а снижение ставок увеличит срок по меньшей мере вдвое.

В повторном тендере на работы по дноуглублению в порту «Южный» победила China Harbour Engineering company из Китая. Её предложение оказалось на 132 млн грн. меньшим (1,064 млрд грн.), чем ожидали организаторы конкурса (1,196 млрд грн.). Таким образом, локальная война между «Ван Оорд Украина» и «Ян де Нул Украина», которую устроили две компании осенью прошлого года за право углубить причалы в порту, оказалась бесполезной.

Также победителем стала дочерняя компания бельгийской DEME Group (второй конкурс — на реконструкцию подходных каналов к причалам), предложив выполнить эти работы за 586 млн грн. при ожидаемых 839 млн. Таким образом общие затраты составят 1,65 млрд грн. Это почти половина от суммы (3,5 млрд), которую в Администрации морских портов Украины планируют инвестировать в портовую инфраструктуру в текущем году.

В самом же порту считают, что в том числе и эти работы позволят в ближайшие 20 лет рассчитывать на привлечение инвестиций в размере 3 млрд долл. Мощности же по перевалке грузов благодаря дноуглублению вырастут до 120 млн тонн. Впрочем портовикам пока что не удаётся загрузить даже имеющиеся мощности (грузооборот в 2016 году — 39 млн тонн).

В Мининфраструктуры наконец определились с тем, какие порты сдавать в концессию. Советник Мининфраструктуры Юрий Гусев, выступая на «Украинском инфраструктурном форуме», назвал порты «Ольвия» (бывший «Октябрьск»), МТП «Херсон» и паромная переправа в порту «Черноморск» (бывший «Ильичёвск»). Любопытно, что приватизировать собираются именно паромную переправу, которой, если верить пресс-службе министерства, предполагается переправлять поезда с зерном в Грузию, и далее — в Иран.

АМПУ подписала меморандум о сотрудничестве с агрохолдингом «Кернел». К 2019 году «Кернел» намеревается увеличить грузооборот порта «Черноморск» с 3 до 7 млн тонн — компания намерена строить в порту зерновой терминал мощностью 3 млн тонн в год. Однако на «Черноморск» нацелилась и «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн», которая предлагает АМПУ инвестировать в порт 250 млн долл. «У нас есть подписанный меморандум о сотрудничестве с китайским фондом «Тачстоун кэпитал гроуп холдингс лимитед», который готов инвестировать сумму в районе 250 миллионов долларов в реконструкцию причалов в городе Черноморск», — утверждает представитель «Европиан Агро Инвестмент» Павел Шубко в комментарии одесскому порталу «Думская.net».

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