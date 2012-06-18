



Postimees.ee Памятник воинам-освобдителям Таллина, облитый краской

За 26 лет независимости Эстонии и за 10 лет, прошедших после варварского переноса памятника павшим во Второй мировой войне «Бронзовый солдат», взаимоотношения в экономике, политике и гуманитарной сфере между нашими странами находятся в низшей точке за все время с момента независимости Эстонии. Даже в период «бронзового кризиса» контакты между Россией и Эстонией сохранялись, а экономическая подпитка эстонской экономики со стороны России практически не заканчивалась, несмотря на откровенно недружеские действия со стороны Эстонии.

Слом этой традиции во взаимоотношениях произошел в 2014 году. Причиной послужили не осознанная политика со стороны российских структур, а факт воссоединения Крыма с Россией. Катастрофа на Украине позволила, во многом стихийно, пересмотреть наши отношения с периферийными странами ЕС и с Эстонией в частности. Вторым негативным фактором послужил экономический кризис и сопутствующие ему санкции, которые активно поддержала политическая элита Эстонии. Охлаждение отношений между Эстонией и Россией дошло до стадии, когда визит премьер-министра Эстонии в Санкт-Петербург проходил при полном игнорировании не только официальных лиц России, но и городских властей. В политической риторике эстонские политики продолжают линию на конфронтацию с Россией, периодически делая глупые и бессмысленные заявления о желании России «напасть на Эстонию» и дежурные антироссийские выпады по любому поводу.

Pixabay.com Эстонский флаг

Сегодня оставшаяся совместная «повестка дня» между нашими странами базируется на нескольких оставшихся факторах.

Экономика

Товарооборот России с Эстонией с 2013 по 2016 год упал почти на 60%. При этом экспорт пищевой продукции из Эстонии в Россию с 2013 года упал с 40 тыс. тонн до 2 тыс. тонн в 2016 году. Транзит российских грузов через порты Эстонии сократился с 34 млн т (2013 год) до 6 млн тонн (2016 год). Перевозки по железной дороге за три года с 2013 по 2016 год сократились более чем на 60%. На фоне агрессивной политической риторики со стороны политиков Эстонии по отношению к России и в связи с переориентацией грузопотоков в собственные порты нет смысла ожидать изменения этой негативной тенденции. Робкие попытки отдельных представителей бизнеса и политиков Эстонии наладить экономические взаимоотношения с Россией будут торпедироваться в самой Эстонии агрессивным политическим большинством, которое активно транслирует антироссийские взгляды.

По-прежнему экономическим преимуществом Эстонии остается система обработки контейнерных грузов. Это преимущество достигается как объективными показателями (скорость обработки груза и электронное декларирование товаров), так и субъективными (не всегда законные махинации с инвойсами). Таким образом, обработка контейнерных грузов — это та специализация, где Эстония сможет еще какое-то время сохранять свою важность для России. Как долго это будет происходить, зависит от перестройки работы российской таможни и оптимизации логистических тарифов в России. В остальном Эстония будет продолжать терять свою экономическую и транзитную значимость для России. Понимая это, представители транзитной отрасли Эстонии предпринимают лихорадочные попытки поиска грузовой базы, способной хотя бы частично заместить грузы из России. К сожалению для Эстонии, географическое положение этой страны таково, что она является транспортным тупиком при перевалке грузов из стран Средней Азии и Китая. Порты Латвии и Литвы имеют более удобное и дешёвое «транспортное плечо» по сравнению перевалкой груза в Эстонии.

Отдельно необходимо отметить растущую депопуляцию Эстонии и концентрацию населения в крупных городах. Депопуляция не только снижает налоговую базу и сокращает потребительский рынок, но и приводит к исчезновению «рабочих рук» для обслуживания тех же транзитных потоков. В этой социально-экономической ситуации проект Rail Baltica не только утопичен по своей сути, но и ложится огромным бременем на экономику Эстонии. Но противодействовать ему со стороны России не имеет никакого смысла, поскольку ни экономических, ни политических интересов России он не затрагивает.

Отдельно необходимо отметить восстановление в 2016 году туристического потока из России в Эстонию. Однако это связано не с улучшением отношений между странами, а с укреплением курса рубля по отношению к евро. Эстония всегда воспринималась основной массой российских туристов как страна, где можно достаточно дешево провести короткий отпуск. Рост или падение туристического потока будут зависеть исключительно от колебания валюты. В случае дальнейшего укрепления рубля Эстония вернет себе одну из своих специализаций — обслуживание бюджетных туристических потоков из России.

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Соотечественники

Факт поражения в правах основной части русскоязычных граждан Эстонии продолжает играть ритуальную роль в отношениях Эстонии и России. МИД России продолжает периодически делать заявления об «ущемлении прав соотечественников», МИД Эстонии также регулярно их с «негодованием отвергает».

С 2014 года термин «российские соотечественники» стал разменной монетой во внешней политике Эстонии. Политики этого прибалтийского государства активно эксплуатируют это словосочетание каждый раз, когда необходимо показать наличие угрозы со стороны России. По мнению МИД Эстонии и основной массы эстонских политиков, «российские соотечественники» — это инструмент давления Кремля на внутреннюю политику Эстонии и пятая колонна. Тот факт, что «российские соотечественники» реально устранены от принятия экономических и политических решений, эстонские политики стараются не транслировать вовне. Необходимо понимать, что у России нет и не предвидится рычагов, способных повлиять на репрессивную политику Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Даже в прошлые годы России не удавалось отстаивать интересы противников этнократии, которые преследовались властями Эстонии. Яркий показатель неспособности повлиять на незаконные действия — дело Дмитрия Ганина (гражданин России был убит во время «бронзовых событий» 10 лет назад. Убийца до сих пор не найден). В нынешней политической ситуации любое вмешательство России в части защиты общечеловеческих прав на территории Эстонии не только не даст результата, но и приведет к новым многочисленным и громким обвинениям о «вмешательстве во внутренние дела» и «гибридной войне» против Эстонии.

Единственное, что можно сделать в сегодняшней ситуации, так это облегчить получение российского гражданства для русскоязычных граждан Эстонии и резко повысить качество работы Государственной программы переселения соотечественников в РФ.

Политика

Несмотря на вхождение в правящую коалицию Центристской партии (имела договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия», сейчас приостановлен в одностороннем порядке со стороны Центристской партии), общая политика по отношению к России не изменилась. Правящая политическая элита связывает себя с неоконсервативными кругами США, выступая застрельщиком многих антироссийских инициатив. Изменения этой ситуации в ближайшее время ждать бессмысленно.

Огромную роль во внешней и внутренней политике Эстонии играет Охранная полиции (КаПо — Kaitsepolitseiamet). Каждый год КаПо публикует открытый доклад, в котором большой раздел отводится России и её «влиянию» на Эстонию. Доклад носит абсолютно декларативный характер, где в бездоказательной форме все проявления инакомыслия по отношению к политике правящего режима относятся к «проискам спецслужб России». Ежегодник имеет достаточно большое влияние на политическую элиту Эстонии и массмедиа. Несмотря на откровенные «ляпы» в этих ежегодниках и клеветнические заявления, сочинение КаПо играет значимую роль, ежегодно формируя общественное мнение в духе нетерпимости к инакомыслию и ожиданию «российского вторжения».

Военный фактор

Данный фактор в последнее время становится одним из ключевых во взаимоотношениях России и Эстонии. Имея собственную малочисленную армию, Эстония продает свою территорию в структурах НАТО, как аванпост на «линии фронта с Россией». Эстония одна из немногих стран НАТО, которая тратит на оборону 2% от ВВП и постоянно публично это громогласно подчеркивает. Однако, необходимо отметить, что, по данным МВФ, ВВП Эстонии находится на 113-м месте в списке из 191 страны. ВВП Эстонии меньше, чем ВВП Латвии (107-е место) и Литвы (86-е место), и более чем в 100 раз меньше ВВП Германии (5-е место).

Эстония отказалась, в отличие от Латвии, от двусторонних консультаций по вопросам безопасности с Россией. На фоне этого в СМИ Эстонии и в высказываниях политиков постоянно озвучивается мысль о «возможном вторжении России». Периодически войска НАТО устраивают провокации на эстонско-российской границе. Наиболее вызывающая провокация произошла 16 января 2017 года со стрельбой холостыми патронами в сторону российской границы со стороны пограничного эстонского города Нарва. Эстония также стала местом, где сосредоточены разведывательные службы США и НАТО, которые ведут активную деятельность против России.

U.S. Army Europe Эстонские и американские солдаты на совместных учениях

Из анализа заявлений эстонских политиков, пропагандистских компаний в СМИ Эстонии и реальных провокаций со стороны вооруженных сил НАТО на границе с Россией становится очевидно, что в Эстонии проводится сознательная политика на постоянное поддержание высокого градуса «приграничного противостояния» с Россией. Правящей политической элите Эстонии выгоден этот «градус напряженности», поскольку именно правящая элита не имеет бизнес-связей с Россией и финансово завязана на структуры в США и штаб-квартире НАТО. Вхождение условной прорусской партии (Центристская) в правительство Эстонии не изменит эту тенденцию, в силу того, что вся её «прорусскость» носит декларативный характер и используется для решения немногих оставшихся бизнес-интересов в России.

При этом часть правящей элиты Эстонии прекрасно понимает, что их государство как цель крайне сомнительна с военной точки зрения. Транзитный потенциал Эстонии не интересен (см. главу «Экономика»), ценных полезных ископаемых нет, никакого важного стратегического значения эта территория собой не представляет. При попытке же гипотетической оккупации территории Эстонии Россией мир окажется на грани ядерной войны, что не выгодно ни одной из сторон конфликта. Тем не менее для политического класса Эстонии важно постоянно поддерживать высокий градус напряженности, поскольку, в случае стабильной ситуации и развития партнёрских отношений между Россией и США, Эстония моментально теряет значимость и практически исчезает с экономической карты мира.

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Выводы

Эстония, сознательно пойдя по пути «вечного противостояния» России, обрекла себя на роль «заложника» в отношениях США — Россия. К сожалению, в этой конструкции Эстония не оставила себе возможностей для выстраивания отдельных взаимовыгодных и прагматичных отношений с соседом. Эстония как отдельный субъект международных отношений исчезла из российской внешнеполитической повестки дня. С переключением транзитных потоков на собственные порты и сохранением санкций и контрсанкций Эстония стремительно теряет экономические рычаги влияния на двусторонние отношения. Сфера гуманитарного сотрудничества между Россией и Эстонией также сведена к минимуму. Сложилась парадоксальная для мировой политики ситуация, когда приграничные страны практически полностью свернули взаимоотношения без наличия вооруженного конфликта между ними.

При сохранении конфликта и военной напряженности между Россией и США Эстония сохранит себя как плацдарм для провокаций против России. С ухудшением экономической ситуации в Эстонии есть шанс, что провокации могут участиться и вылиться в попытку неядерных боевых столкновений на территории Эстонии. В случае гипотетической нормализации отношений между Россией и США Эстонии будет отведена роль недорогой туристической провинции ЕС для обслуживания туристического потока из России, Финляндии и Белоруссии с сохранением части логистических функций.