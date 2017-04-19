Дороги

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Специалисты компании «Укравтодор» провели инспекцию дорог, отремонтированных на Украине в 2016 году. Проверка показала, что дефекты присутствуют на 83% объектов (132 из 155 участков автодорог). Таким образом, ремонты на Украине в большинстве случаев не переживают даже одной зимы. Глава «Укравтодора», поляк Славомир Новак обязал подрядчиков ликвидировать выявленные недостатки до конца мая, предупредив, что в дальнейшем переделкой меры воздействия не ограничатся. «Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет по стране на подрядчиков. Наши службы в областях получают наши замечания и материалы, в том числе фото с описанием проверенных дорог с обязательством для подрядчиков исправить дефекты. Мы планируем сделать «чёрный список», в который внесём тех подрядчиков, которые не исправят дефекты», — сообщил он в ходе заседания Кабинета министров Украины.

Достаётся не только подрядчикам. Глава правления «Укравтодора» Артем Гриненко отчитался в Facebook о внезапной проверке дорог Запорожской области. Результатом проверки стало увольнение главы областного автодора. «Также есть вопросы и к Запорожской областной Службе автодорог, которая принимает эти работы и оплачивает их. Мы со своей стороны начинаем активную борьбу с подобной халатностью. С этой недели в Компании работает новый отдел проверки качества, главная задача которого анализировать качество выполненного ремонта и использованных дорожных материалов», — добавил чиновник.

К угрозам профильных чиновников присоединился и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ему явно понравилась идея Новака о «чёрных списках» подрядчиков, поэтому он повторил её во время выступления в Верховной раде.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал проект строительства автобана Одесса-Гданьск (Польша). «Мы на одном из важных транспортных коридоров Украины, который, мы надеемся, соединит Балтику с Чёрным морем, Гданьск с Одессой, проходя через Львов. Сейчас идет ремонт участка дороги, в этом году мы должны его закончить с соответствующим обустройством. Дальше будем работать совместно с Еврокомиссией, правительством Республики Польша для того, чтобы получить дополнительное финансирование и в конце концов иметь полноценный автобан европейского образца», — передаёт слова Омеляна пресс-служба министерства. Следует отметить, что это не новая магистраль — большей частью коридор пройдёт по уже существующим трассам/участкам трасс, которые планируется капитально отремонтировать.

Stroyres.net Цементобетон

Заведующий кафедрой аэропортов Национального транспортного университета, доктор технических наук, профессор Игорь Гамеляк в беседе с корреспондентом УНН отстаивает необходимость строительства дорог на Украине из цементно-бетонной смеси: «Кольцевая дорога вокруг города Львов прослужила сорок лет практически без ремонтов. Ее перекрыли асфальтобетоном к Евро-2012. В 1946 году была построена дорога с цементно-бетонным покрытием на Волыни. И она до сих пор служит украинцам. Также дорога Киев-Ковель 94 километра — она построена восемь лет назад из цементобетона, и она до сих пор служит украинцам, до сих пор в нормальном состоянии». Его аргументы: асфальтобетон производится из импортного сырья, тогда как цементобетон — из украинского. Качество асфальтобетона в последние годы ухудшилось, тогда как его цена, в т.ч. из-за курса гривны по отношению к доллару, росла опережающими темпами. И наконец, цементобетон попросту долговечнее. Правда, для смены одного строительного материала на другой нужно преодолеть серьёзное сопротивление ремонтников дорог.

Жители села Бабурка Запорожской области встали на пути экспортёров зерна. В соседнем селе Беленькое компания «Нибулон» строит зерноперегрузочный терминал, из-за чего трафик грузовых автомобилей через Бабурку возрос (а когда терминал заработает, вырастет ещё сильнее). Жители жалуются, что тяжело гружённые автомобили разбили дороги в селе, поэтому, в качестве протеста, перекрыли трассу, ведущую к будущему терминалу. Точно так же поступили жители одного из сёл Житомирщины — там протестуют против закрытия сельской школы. Украинцы интуитивно выбрали единственно верный способ быть услышанными: на угрозу экспорту и экспортным коридорам власти пока ещё реагируют.

Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик рассказал журналистам, как проходит подготовка к капитальных ремонтам дорог в области (напомним, области в этом году с подачи президента Украины Петра Порошенко обещано 3 млрд грн. на ремонт автодорог). По его словам, почти все тендеры уже проведены, их победители известны, дело за Минфином. Небольшая проблема, которая, по словам советника, портила картину — тендерный троллинг: «Когда компания, не имеющая на балансе вообще ничего, жалуется в АМКУ [на результаты тендера — Ред.], возникает всего один вопрос: «Кому это выгодно?»… Потом эта фиктивная компания заявляет, что готова отозвать жалобу, но за определенную сумму. К счастью, мы неформальная ОГА и нам удалось найти неформальные методы, чтобы все эти жалобы были отозваны». О каких именно методах шла речь, советник не уточнил. Однако похоже, что они были очень неформальными. В прошлом году даже министр инфраструктуры был вынужден вступать в переговоры с представителями криминалитета, чтобы решить похожую проблему в Николаевской области.

Дороги — вопрос не только инфраструктуры, но и политики. Директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк в эфире телеканала Zik заявил, что политик, которому удастся хотя бы частично решить эту проблему, получит колоссальный политический капитал. При этом эксперт говорил о Гройсмане, однако и президент Порошенко также активно работает с этой темой. А значит, на очереди — битва за звание главного «дорожника» страны.

Uz.gov.ua Зерновоз ПАО «Укрзализныця»

Железная дорога

Председатель набсовета «Укрзализницы» Евгений Кравцов в ходе выступления на конференции «Железные дороги Украины: развитие и инвестиции» заявил, что план развития «Укрзализници» будет представлен уже в мае. «Он уже есть. Мы финализируем детали, и в следующем месяце он будет представлен на заседании Кабинета министров и будет проведена череда обсуждений с общественностью в отношении перспектив развития всех вертикалей, которые будут выделяться к компании, и в отношении приоритетов развития компании в целом на следующие 5 лет», — информирует Кравцов. Как ранее сообщалось, отсутствие такого плана постоянно ставили в вину главе компании — Войцеху Балчуну, который за год пребывания в должности так и не закончил его разработку.

Тут же, в ходе конференции, глава набсовета компании поделился идеей, которая, вероятно, также войдёт в анонсированный план: «Есть предложение для индексации тарифа в качестве базиса взять инфляцию, например. Потому что со стороны УЗ, и со стороны участников рынка аргументы не меняются каждый год. Со стороны бизнеса — неэффективность, непонятные затраты, коррупция и т.д. Со стороны УЗ то же самое — необходимость повышения тарифов, потому что сама система монополистическая так функционирует. Для того, чтобы иметь хотя бы какой-то объективный базис, мы должны взять какой-то объективный идентификатор и от него отталкиваться». Роста тарифов на ж/д перевозки, по его словам, следует ожидать уже в июне-июле.

Если в начале апреля отправка грузов срывалась у металлургов, то теперь в аналогичной ситуации оказались зерновики. «По зерновым грузам, к сожалению, проблема остается достаточно острой. Так, к примеру, две недели назад на Одесском направлении были определенные сложности, связанные с дефицитом подвижного состава, а именно локомотивов для выполнения, в том числе, маневровых работ с пустыми и загруженными вагонами. Эти проблемы не возникли за один-два-три года, это ряд проблем, которые накапливались десятками лет. Недостаток финансирования на закупку и обновление подвижного состава может привезти к повторению ситуации, которую ощутили на себе владельцы зерновых грузов в конце 2016 года. Тогда вагоны простаивали у элеваторов по трое суток, их просто не подавали на элеватор под погрузку, а на участках, где должны работать по 5 локомотивов, работал один», — приводит слова директора по развитию бизнеса группы UkrLandFarming Александра Руденко телеканал ICTV.

Ситуацию могло бы решить финансовое участие бизнеса в обновлении вагонного и локомотивного парка, и бизнес готов на это пойти. Однако их условие в этому случае — снижение, а не повышение тарифов — на 30% от существующих.

Kbp.kiev.ua Сотрудники аэропорта «Борисполь»

Аэропорты

Georgian Airways сообщила, что возобновляет рейсы из «Борисполя» (были прерваны в 2013 году), 13 апреля один из бортов компании совершил первый рейс по маршруту Тбилиси-Киев. Рейс планируется как ежедневный, хотя, в зависимости от времени года, его расписание может меняться.

Wizz Air продолжает развивать сообщение с ЕС. С апреля открылся новый рейс в Польшу — теперь туда можно улететь из Львова (во Вроцлав) дважды в неделю. Летом компания планирует открыть также рейсы в Берлин и Франкфурт (Германия), а также Люблин и Познань (Польша).

В одесском аэропорту открылся новый терминал, который будет обслуживать внутренние рейсы (из столичных аэропортов «Киев» и «Борисполь»). Сообщается, что новый терминал позволяет аэропорту обслуживать одновременно до 12 рейсов, что позволит увеличить пропускную способность одесского аэропорта до 3 млн пассажиров в год.

Главный аэропорт страны — «Борисполь» — в январе-марте увеличил общий пассажиропоток до 2 млн человек (+32% к аналогичному периоду прошлого года). Количество же транзитных пассажиров за тот же период выросло почти вполовину, до 0,6 млн человек.

По оценке авиационных экспертов, ситуация вокруг лоу-костера Ryanair пока что идёт к тому, что компания станет совершать рейсы из Житомира или Винницы. Частный аэропорт «Киев» отказался работать с компанией, «Борисполь», конечно, может предоставить скидки в размере около 80% от сборов, как этого требует лоукостер. Однако тогда следует смириться с тем, что «Борисполь» на какое-то время станет планово убыточным. К тому же авиационный эксперт Сергей Хижняк в комментарии изданию «Деловая столица» предположил, что если Ryanair зайдёт в «Борисполь», то уже с лета следующего года начнёт отбирать пассажиров у других авиакомпаний, вводя рейсы на освоенные ими направления. Если оценка эксперта верна, то для «Борисполя» это может закончиться либо бунтом, либо бойкотом, причём плохи оба варианта.

Порты

По информации портала ЦТС, китайская компания Sinohydro интересуется концессией порта «Черноморск» (бывший «Ильичёвск»). В администрации порта им ответили, что Украина пока не применяла закон о концессии ни на одном из портов, поэтому предлагает китайским инвесторам пилотный проект — концессию одного из терминалов.

«Черноморск» — довольно привлекательный актив. Грузооборот этого порта в I квартале вырос на 14,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — до 3,85 млн тонн, сообщают в администрации морских портов Украины. Примерно половина — зерно (1,919 млн тонн). С другой стороны, порт почти потерял перевалку контейнерных грузов — всего 2 TEU за 3 месяца работы.

Бердянский порт (Запорожская область) в I квартале, наоборот, показал серьёзное падение оборота — на 43,3% в сравнении с 2016 годом — чуть более 300 тыс. тонн грузов. Практически 100% этого показателя приходится на экспорт, более половины — на зерно.

В одном из материалов, размещённых на сайте портала «Капитал», содержится предположение о том, что Херсонский МТП готовят под приватизацию конкретному инвестору — Алексею Вадатурскому (концерн «Ниболон», один из крупнейших экспортёров зерна). В качестве аргументов авторы материала обращают внимание на тот факт, что руководство порта на фоне общего падения перевалки в портах Украины в прошлом году словно нарочно делает всё, чтобы лишиться клиентов. В результате перевалка зерна в порту в 2016 году упала вдвое. Это плохо для финансовых показателей, но хорошо для инвестора: предпродажная оценка на фоне убытков покажет меньшую стартовую стоимость. Впрочем, статистика АМПУ утверждает, что в этом году ситуация в порту наладилась. Грузооборот по итогам I квартала вырос до 880 тыс. тонн (+13,6% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот Мариупольского МТП за I квартал практически не изменился за год — 1,2 млн тонн, лишь на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуация в порту любопытная: снижается перевалка тарно-штучных грузов (929 тыс. тонн, — 10%), которые всегда обеспечивали основной грузопоток порта. Зато выросла перевалка сыпучих грузов (до 236 тыс. тонн, +44,7%), основную долю которого составляет зерно (179 тыс. тонн, +64,5%). В связи с чем администрация порта собралась развивать отдельный АПК-кластер: ёмкости хранения и инфраструктура перевалки зерновых грузов и растительного масла.

Portnikolaev.com Николаевский морской торговый порт

Рекордсмен же роста грузооборота на Украине — Николаевский порт: 6,04 млн тонн за I квартал (+21,9% к аналогичному периоду прошлого года). Рост обеспечило растительное масло (683 тыс. тонн, +80,9%), уголь (389 тыс. тонн, +50,3%), зерно (2,12 млн тонн, +25,2%). Хотя перевалка тарно-штучных грузов снизилась (657 тыс. тонн, — 22,1%) как и в Мариупольскому порту, что наверняка объясняется проблемами металлургов с транспортировкой грузов в украинские порты, о чём они уже сигнализируют руководству страны, а также блокадой Донбасса.

Приближается аукцион на проведение миллиардного тендера на проведение дноуглубительных работ в МТП «Южный» (состоится 20 апреля). Все 5 участников допущены к конкурсу. Как ранее сообщалось, первый конкурс проводился ещё осенью прошлого года, однако тогда его результаты были опротестованы, из-за чего в порту срываются графики работ по строительству крупного зернового терминала.

Владимир Омелян в прошлом году активно заманивал на Украину DP World — одного из крупнейших портовых операторов в мире. Теперь министр анонсировал срок: до конца года компания начнёт работать на Украине. Чиновник выражает надежду, что компания не только привлечёт транзитные грузы в украинские порты, но и «…создаст добавленную стоимость государственным предприятиям морской отрасли». Иными словами — даст государству их выгоднее продать. Из чего мы получаем вывод: до прихода DP World любые разговоры о концессии и приватизации — только разговоры, а предметного общения до начала следующего года можно даже не ждать.

А раз так, то и снижать портовые сборы незачем. Если ранее Владимир Омелян заявлял, что к началу апреля сборы в портах будут снижены, то теперь этот срок отодвинули на IV квартал. А к 1 июля председатель АМПУ Райвис Вецкаганс обещает разработать методику расчета ставок портовых и канальных сборов. Шаг вполне логичный: зачем государству отказываться от денег?

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