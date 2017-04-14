«Консервация нынешней ситуации усиливает зависимость Киргизии от внешних факторов и делает страну еще уязвимее. Финансовое благополучие Бишкека по-прежнему зависит не от действий нынешней власти, а скорее от желания и возможностей стран, которые выделяют средства», — глава Евразийского аналитического клуба, экономист Никита Мендкович рассказал ИА REGNUM, что нужно успеть сделать главе Киргизии до окончания президентского срока.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

ИА REGNUM: Что за оставшееся время нужно успеть сделать президенту Киргизии?

До выборов в стране, если они пройдут по плану, осталось совсем мало времени. Вероятно, произойдет смещение акцента с экономических вопросов на политические. Именно поэтому трудно сформулировать, какие проекты нужно успеть закончить нынешнему президенту Алмазбеку Атамбаеву и есть ли смысл начинать новые.

Реально успеть довести до конца строительство и оснащение лабораторий, которые должны отслеживать качество киргизстанской продукции и ее соответствие стандартам ЕАЭС. Во-первых, основная часть проблем уже решена — помещения готовы, оборудование куплено, остается только последний «финишный рывок». Во-вторых, президенту не составит большого труда проконтролировать, чтобы распоряжения выполнялись в срок. В этом случае с гораздо большей уверенностью можно утверждать, что работа будет сделана.

Что касается решения долгосрочных проблем, с которыми страна досталась нынешнему лидеру и которые не решались годами, то было бы странно утверждать, что их можно преодолеть за оставшиеся семь месяцев до выборов.

Если выходить за обозначенные временные рамки, то есть вероятность того, что Атамбаев продолжит работать над экономическими проектами уже после сдачи президентских полномочий

ИА REGNUM: Почему?

Президент даже после ухода с поста сохранит часть влияния и связи. Особенно если удачно завершит электоральный цикл и передаст власть мирным путем, т. е. сделает то, что не удавалось его предшественникам — Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

ИА REGNUM: Нынешний президент ввел в страну в ЕАЭС. Насколько сбылись ожидания от членства в экономическом союзе?

При любом глобальном изменении невозможно предугадать все. Можно просчитать вероятные сценарии развития и постараться смягчить предполагаемые риски. То, чем в какой-то степени занимались Москва и Астана для Бишкека, когда предоставили льготный период, отсрочили внедрение части положений и предоставили материальную помощь не только для поддержания республиканского бюджета, но и для строительства и оснащения лабораторий, логистических центров и т.д.

ИА REGNUM: Перед вступлением в ЕАЭС партнеры определили приоритетные направлений развития экономики: легкая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая отрасль и т.д. Насколько реализован потенциал этих секторов?

К сожалению, Киргизия находится в самом начале решения проблем в названных отраслях.

Например, до сих пор не решен вопрос с поставками фруктов и овощей на рынок ЕАЭС. Препятствий несколько: во-первых, отсутствие лабораторий. На их строительство и оснащение можно смотреть бесконечно — как на горящий огонь или льющуюся воду. Во-вторых, сказывается невозможность обеспечения промышленных объемов продукции.

В Киргизии по-прежнему преобладают мелкоземельные хозяйства, отсутствуют кооперация и стратегия развития. Частично эту проблемы пытаются решить строительством логистических центров. Но пока они не заработали — праздновать победу рано.

В-третьих, остаются нерешенными вопросы по качеству продукции и методам ее переработки. Эта проблема является последствием разделения крупных хозяйств на мелкие. Фермерам с небольшими участками земли нет смысла закупаться современным оборудованием и использовать новые технологии. При их объемах производства такие вложения никогда не окупятся. Поэтому они продолжают использовать старую технику и удобрения, которые не отвечают стандартам безопасности, сказываются на объемах производства и качестве продукции.

Mr. Theklan Киргизия. Народные промыслы

В секторе швейной промышленности до сих пор существует серый сектор. Проблема существовала много лет назад и до сих пор не устранена. Актуален вопрос и об объемах производства. Надо сказать, что Киргизия испытывает трудности по всей цепочке вывода своей продукции на внешний рынок.

Само направление по-прежнему очень перспективно. Если устранить обозначенные проблемы, то киргизстанский текстиль вполне может занять нишу на рынке ЕАЭС.

Горнодобывающая отрасль — одна из самых проблемных в Киргизии. Участие в ЕАЭС повысило привлекательность республики для потенциальных инвесторов. Однако, эти преимущества нивелируются существующими проблемами.

ИА REGNUM: Какими?

Угроза национализации, приостановления работ, акции протеста, которые периодически возникают в связи с работой рудника «Кумтор», создают определенный негативный фон.

Zolteh.ru На золотоносном руднике Джеруй в Киргизии

Крупный бизнес с интересом следит за ситуацией на руднике «Джеруй». Если здесь история повторится как с Кумтором и работу российских инвесторов тоже будут сопровождать скандалы, то имидж Киргизии как бизнес-партнера серьезно пострадает. Любой крупный скандал бьет по инвестиционной привлекательности страны.

В Киргизии сохранилось такое явление, как пересмотр раннее достигнутых договоренностей в одностороннем порядке. Это наводит на определенные мысли. Если между государством и крупным иностранным бизнесом существует проблема, которая потом перерастает в системный конфликт, значит, этот «сбой» может распространиться и на другие сферы.

То есть незащищенность, отсутствие гарантий и несоблюдение условий контракта могут выйти за пределы ситуации с золоторудными месторождениями и перекинуться, например, на сельское хозяйство.

Это не единичный сбой в отношениях между инвестором и государством, а системная ошибка, которая повторяется год за годом. К сожалению, сохранилась и агрессивная риторика по отношению к иностранным бизнесменам, которую продолжают использовать для политических спекуляций.

ИА REGNUM: Предпринимаются ли меры, чтобы устранить эти проблемы?

Я этих попыток не вижу.

ИА REGNUM: Что будет, если в ближайшее время Киргизия не устранит имеющиеся недостатки?

Едва ли такой сценарий возможен. Ошибки рано или поздно будут устранены. Конечно, чем скорее это произойдет — тем лучше.

Консервация нынешней ситуации усиливает зависимость Киргизии от внешних факторов и делает страну еще уязвимее. Финансовое благополучие Бишкека по-прежнему зависит не от действий нынешней власти, а скорее от желания и возможностей стран, которые выделяют средства.

Долго оставаться в таком положении страна не может. И мне кажется, киргизстанские власти это понимают. По крайней мере последние действия нынешнего президента говорят о том, что он намеренно повышает эффективность работы государственных институтов через реформирование существующей бюрократической системы.