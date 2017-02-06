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«Киргизия не воспользовалась преимуществами нахождения в ЕАЭС»

Экономика
Слабая подготовка свела возможность успешной адаптации к минимуму

Бишкек, 6 февраля 2017, 09:11 — REGNUM  «Основной проблемой как сейчас, так и на момент вступления Киргизии в ЕАЭС остается своевременное оснащение лабораторий и сертификация сельхозпродукции. Хотя деньги на это выделялись вовремя и в полной мере», — сказал глава Евразийского аналитического клуба, экономист Никита Мендкович, комментируя ИА REGNUM споры вокруг участия страны в ЕАЭС.По словам экономиста, не до конца были использованы преимущества льготного периода, который частично заканчивается для Киргизии в этом году.

«С момента вступления в ЕАЭС Киргизия должна была перестроится, найти замену реэкспорту в виде создания реальных производственных мощностей и адаптироваться к потребностям нового рынка. Насколько успешно это произошло, по большому счету судить рано, однако есть некоторые настораживающие моменты», — сказал эксперт.

Он уверен, что Бишкеку сейчас нужно решить текущие проблемы и ускорить процесс строительства и оснащения лабораторий. Ответственность правительства за спорные результаты участия страны в ЕАЭС экономист предложил разделить между всеми чиновниками, отвечающими за подготовку страны к переходному периоду.

«Правительство Киргизии, безусловно, ответственно за нынешние результаты. Но стоит отметить, что упущения в подготовке и реализации предписанных мероприятий допускались на всех уровнях власти. Довольно распространенными остаются случаи, когда низкие зарплаты государственных служащих вынуждали людей искать приработок «на стороне» в ущерб основной работе», — пояснил Мендкович.

Аналитик отметил, что плюсом от участия Киргизии в ЕАЭС остается улучшение условий для трудовых мигрантов.

«По динамике денежных переводов граждан Киргизии видно, что их не коснулись проблемы коллег из Узбекистана и Таджикистана. В связи с экономическим кризисом и сокращением рабочих мест количество трудящихся из этих двух стран сократилось. Несомненно, положительная динамика вносит свой вклад в экономику Киргизии, стимулируя потребительский спрос», — подчеркивает экономист.

Подводя итог, Мендкович подчеркнул, что решение о вступлении Киргизии в экономическое объединение было необходимо, в первую очередь самой республике.

«Страна столкнулась с сокращением реэкспорта еще до того, как смогла выстроить новую модель экономики. А ЕАЭС стал стимулом для роста реального производства и привлечения инвестиций в рамках сотрудничества с Россией и Казахстаном», — подытожил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии оппозиция критикует ЕАЭС и готовит отставку правительства

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Евразийский экономический союз
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