Дороги

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Мосты и путепроводы Киева продолжают намекать, что шуточки закончились, пора бы и чинить. На прошлой неделе в столице Украины кусок облицовки путепровода на бульваре Гавела (не аварийный, но входит в десятку проблемных, необходим капитальный ремонт) разбил голову молодой девушке. До ремонта опасное место отметили предупреждающими знаками.

Тем временем на киевских мостах станут учиться немецкие мостостроители. В 1993 году в Киеве было начато строительство Подольско-Воскресенского моста. Планировалось, что мост облегчит связь со спальными микрорайонами в северной части города, по нему даже должна была идти новая ветка метро. В будущем году с начала строительства исполнится четверть века, однако мост до сих пор не готов (более того, отдельные предприимчивые горожане потихоньку пилят его на металл). Зато теперь он попадёт в учебники к немецким мостостроителям: на его примере будут объяснять, как не надо строить.

На западной Украине продолжаются забавные казусы с дорогами. В прошлый раз там откопали мостовую, построенную ещё при Австро-Венгрии: на брусчатке трясёт меньше, чем на ямах в асфальте. В этот раз забавный случай произошёл в Ивано-Франковске. Жителям уже не впервой самостоятельно ремонтировать дороги, однако ещё никогда за это на них не подавали в суд — причём те, кто и должен об этих дорогах заботиться. Аргумент властей: ремонт, сделанный местными жителями, не соответствует градостроительным нормам, поскольку «угол наклона тротуара более 20 градусов». В результате городские власти требуют от ответчицы отремонтировать тротуар ещё раз. И снова за свои деньги.

Жителям Закарпатья, которые осенью прошлого года сами отремонтировали дорогу через своё село, повезло больше. На них не только не подают в суд, но и дорога отлично перенесла зиму. Даже несмотря на то, что на 1 км селяне тратили 50 тыс. грн., а не миллион, как местный автодор. Начальник Службы автомобильных дорог в Закарпатской области Михаил Попович оправдывается: дорога боковая, фуры по ней не ездят, оттого и ремонт она держит лучше, чем участки.

В Ровенской области копатели янтаря приватизировали дорогу. Пользователи соцсетей сообщают, что на дороге вблизи посёлка Клёсов появился незаконный КПП. «Дорога перекрыта шлагбаумом. Домик с застеклёнными окнами. Люди в камуфляже. Государственный флаг. Это стационарный блокпост клёсовских старателей дорогой на урочище Рожки, так называемое Болото… Они не считают, что нарушают закон, а если нарушают, то считают, что имеют на это право», — пишет местная журналистка Инна Билецкая в своём Facebook. Напомним, Клёсов появляется в наших обзорах не впервые. Ранее жители посёлка копали янтарь так старательно, что повредили 300 метров железнодорожного полотна, отказавшись затем пускать к месту повреждения ремонтные бригады.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил руководству НБУ, что ждёт от него 15 млрд грн. на ремонт автодорог. Как ранее сообщалось, деньги планируется получить от процедуры репрофайлинга: НБУ реструктуризирует часть облигаций внутреннего займа, а сэкономленные таким образом деньги пойдут на ремонт. Теперь, как сообщает пресс-служба Кабмина, с банками достигнута договорённость и слово за НБУ, которому предстоит изменить целевое назначение средств. Глава Минфина Александр Данилюк добавил, что документы уже в Нацбанке и он ожидает завершения процедуры в течение 1−2 недель. Единственное, что потенциально может задержать решение — отставка главы НБУ Валерии Гонтаревой, о которой та заявила в начале этой недели.

Экономический эксперт Андрей Головачёв в своём материале для портала «112.Украина» утверждает, что единственный способ построить на Украине хорошие дороги — сделать их изначально платными (новые), либо же продавать (старые): «Наши власти, скорее всего, введут новый специальный налог на дороги. Тут и к бабке не ходи, держу пари, что так и будет на следующий год. Это не только не решит проблему, но только ухудшит общую ситуацию в экономике. Налог всё равно будет разворован. 40−50 млрд долл. из экономики вытащить невозможно. А те 400−500 млн долл., которые насобирают через новый налог на дороги, просто заберут у других бизнесов. Поэтому поступления налогов от этих бизнесов упадут. Это всё «тришкин кафтан». А если завтра начнут прорываться плотины, взрываться АЭС, рушиться мосты и «хрущёвки»? И что, вводить новые налоги на мосты, дома и ТЭС?

В наших условиях единственным путем решения проблемы дорог может быть только продажа дорог в частную собственность. Но так как многие дороги после этого станут платными, то соответственно налоговая нагрузка на физические и юрлица должна быть существенно уменьшена. Это приведёт к повышению зарплат и доходов людей. Ну, а весь тотально погрязший в коррупции автодор надо просто ликвидировать и серьезно уменьшить нагрузку на бюджет».

Частично предположение эксперта (о новом налоге) подтверждает глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. На брифинге во Львове министр заявил, что с 2018 года 50% акцизных сборов будут направляться на ремонт дорог, причём 50% — это для начала, в дальнейшем процент вырастет.

Также министр сообщил о разработке инновации: за ремонтом дорог украинцы смогут наблюдать онлайн: «Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему «Кост», которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных — заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн».

Железная дорога

Металлурги снова жалуются правительству на работу «Укрзализныци» и просят вмешаться в ситуацию.

«На Украине стремительно ухудшается ситуация с обеспечением железнодорожных перевозок предприятий горнодобывающей отрасли Украины. Проблемы, которые еще недавно считались форс-мажором, сегодня становятся обычной практикой работы «Укрзализныци». Горнодобывающие предприятия Кривого Рога в течение только последних 3 суток недогрузили около 70 тыс. тонн железорудного сырья… При сохранении такой тенденции до конца апреля 2017 года на экспорт будет отгружено около 350 тыс. тонн запланированного объема продукции, в результате чего наши предприятия понесут убытки в виде сокращения объемов продаж, штрафов от покупателей за задержки с погрузкой морских судов и репутационных потерь как ненадежного поставщика сырья», — говорится в коллективном письме, направленном на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана руководителями 4 горно-обогатительных комбинатов. Следует отметить, что в результате блокады Донбасса положение «Укрзализныци» значительно облегчилось: поставки ЖРС и коксующегося угля на метпредприятия, находящиеся на территории республик теперь невозможно. Однако, как видим, даже это не спасает украинские ГОКи, которые всё равно продолжают страдать от простоев.

В этот раз дело не в вагонах, уточняет глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, а в дефиците локомотивов. Причём с его слов, ситуация — классический «тришкин кафтан»: ГОКам не хватило локомотивов из-за того, что они были переброшены на другие участки, где возникли заторы. «А ведь впереди нас ждет осень с рекордными для украинских портов объемами перевалки импортного угля и экспортного железорудного сырья», — цитирует его газета «Сегодня».

Ситуацией не преминул воспользоваться Владимир Омелян, который давно и безуспешно добивается отставки главы «Укрзализници» Войцеха Балчуна с занимаемой должности. «Хроническая проблема одна и та же: локомотивов не хватает, вагонов не хватает. Здесь вопрос, в первую очередь, управленческий. Как только будет изменена команда на качественную, мы сможем говорить о том, что мы готовы идти навстречу бизнесу. К сожалению, Одесская железная дорога на протяжении последнего месяца не смогла обеспечить нормальную работу около десяти поездов, что привело к колоссальным убыткам. Об этом в прессе не говорится, но это печальный факт. Подобная ситуация дважды была в марте. Сейчас это уже третий раз. Такие вещи недопустимы… Я надеюсь, что в этом месяце будут приняты соответствующие решения на уровне Кабмина», — цитирует своего главу пресс-служба министерства.

По оценке Омеляна, действия руководства «Укрзализныци» привели к убытку для бизнеса в размере как минимум 5 млн долл. с начала апреля. Сами же директора ГОКов утверждают, что могут до конца месяца потерять 25 млн долл. валютной выручки, а порты и железная дорога лишатся 90 млн грн. за провоз и перевалку грузов.

Как ранее сообщалось, Украина в 2016 году провела переговоры сразу с несколькими компаниями-производителями локомотивов. Однако похоже, что заказы «Укрзализници» на модернизацию подвижного состава получит американская GE. В ходе встречи с представителями компании первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив намекнул, что Украина была бы заинтересована в локализации производства, однако чёткого согласия американской стороны на это он не получил. Вот только модернизированные локомотивы необходимы Украине уже сейчас, слишком долго тянула «Укрзализниця» с выбором партнёра.

В ситуации дефицита локомотивов «Укрзализниця» делает, что может — меняет названия ж/д станций. Кроме того, Войцех Балчун в ближайшее время собирается дать ход инициативе профсоюза железнодорожников: отсчёт километров будет вестись от Киева, а не от Москвы, как сейчас. В дополнение к этому он призвал своих подчинённых подумать над сменой названий региональных подразделений «Укрзализници». Львовская или Приднепровская ж/д его вполне устраивают, а вот Южная и Юго-Западная — нет.

Аэропорты

На Украине появился ещё один государственный аэропорт. Нет, его не построили: Хозяйственный суд Днепропетровской области обязал вернуть в собственность государства компанию «Днипроавиа», принадлежавшую бизнесмену Игорю Коломойскому. В числе прочего это компания контролирует аэропорт Днепропетровска. Для города это означает сразу две вещи. Во-первых, можно будет не строить второй аэропорт — ранее в правительстве рассматривали такую возможность. Во-вторых, жители города смогут надеяться на снятие своеобразной блокады: ранее турецкие чартеры не летали в Днепропетровск из-за конфликта с руководством «Днипроавиа». Горожанам из-за этого приходилось либо летать в Турцию рейсами «Днипроавиа», либо пользоваться услугами других аэропортов. Например, Харькова, в который с конца марта начала осуществлять регулярные рейсы крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines, причём с 30 мая рейсы станут ежедневными.

Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин во время встречи с журналистами упомянул о необходимости рельсового сообщения между городом и аэропортом: «Жизнь продиктует нам эту необходимость. Как только получим 10 млн пассажиров [8,65 млн в 2016 году — Ред.] point-to-point — увидим большие пробки на дорогах при подъезде к «Борисполю». К этому моменту мы должны иметь четко отлаженную систему общественного транспорта. Не важно, будет это железная дорога, или метрополитен, или Tram-Train — все варианты имеют право на жизнь».

Аэропорт «Киев», второй аэропорт столицы, вознамерился побить даже прошлогодние показатели пассажиропотока. В январе-марте этот показатель вырос на 81% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 294 тыс. человек. При этом количество рейсов выросло только на 44% (4,4 тыс. рейсов на прилёт и вылет за указанный промежуток), а значит, в «Киев» стали летать более вместительные самолёты. Впрочем, в пресс-службе уточняют, что такие результаты не являются беспрецедентными в 2013 году у «Киева» уже были такие показатели (1,83 млн пассажиров). В руководстве аэропорта возлагают большие надежды на рейсы LOT, Alitalia, Pegasus, которые ещё только начинают полёты, а также на предоставление Украине безвизового статуса, который должен загрузить эти рейсы туристами.

Ryanair начнёт полёты из Львова уже в сентябре: лоукостер столкнулся с непредвиденным спросом. А вот в какой из киевских аэропортов будет летать компания — пока решается. Во всяком случае в «Борисполе» утверждают, что Ryanair просит слишком больших уступок, которые в аэропорту не смогут предоставить без решения Мининфраструктуры. Впрочем, министр уверяет, что рейсы будут именно из Борисполя.

Порты

Администрация морских портов Украины намерена инвестировать в развитие четырёх из них немалые средства — 5,56 млрд грн. Повезёт портам «Южный» (2,06 млрд), «Черноморск» (бывш. «Ильичёвск», 1,46 млрд), Одесскому порту (1,06 млрд грн.) и Мариупольскому (440 млн грн.). Средства будут потрачены на дноуглубление и реконструкцию причалов.

Международная финансовая корпорация предоставила кредит в размере 37 млн долл. украинской М.В.Карго для окончания строительства нового терминала в порту «Южный». «Строительные работы в порту Южный уже начаты. Мы планируем запуск нового терминала уже весной 2018 года. Сейчас мы расширяем железнодорожную инфраструктуру и углубляем дно. Нам важно обеспечить наличие глубоких портов для дальнейшего увеличения украинского экспорта зерна. Этот проект — одна из крупнейших инвестиций в Украину за последнее время», — приводит портал Украгроконсалт слова совладельца М.В.Карго Андрея Ставницера. Речь о том самом терминале, строительство которого стартовало в феврале прошлого года — открывал его экс-посол США на Украине Джеффри Пайетт. Посол говорил тогда о судьбе Украины как аграрной сверхдержавы, и новый терминал должен её приблизить: планируется, что его мощность достигнет 5 млн тонн в год.

Сообщается также, что по состоянию на март 2017 года в проект инвестировано уже 30 из 150 млн долл., а сам причал готов примерно на 40%.

Ещё один потенциальный инвестор в порты юга Украины — американский инвестфонд Navigator Principal Investors LLC, который в настоящее время присматривает объект для вложений на Украине: «Мы смотрим на порты и сельское хозяйство. Там не так много портов. Мы смотрим на Одессу, Николаев, на Херсон и на больших сельхозпроизводителей в этих регионах. Мы говорим о частных компаниях и говорим об инвестициях до 100 миллионов», — рассказал глава фонда Кайл Шостак корреспонденту Украинской службы информации. Иными словами, глава фонда хочет создать на Украине сцепку: агропроизводитель плюс собственный портовый терминал — примерно так же, как ранее это сделали Bunge и Cargill.

Аналогичный интерес демонстрирует и арабская SALIC (Saudi Agricultural & Livestock Investment Company). Правда, агробизнес у компании уже есть, теперь она хочет дополнить его собственным портовым терминалом в одном из портов Украины, для чего собирается привлечь средства инвестфондов Саудовской Аравии. Интерес арабских бизнесменов к Украине подтверждает и тот факт, что Киев и Эр-Рияд в скором времени станут связаны прямым авиарейсом: в апреле переговоры по этому вопросу вышли на завершающую стадию, сообщают в министерстве инфраструктуры.

Согласно официальным данным, в январе-марта грузооборот портов Украины вырос на 2,5% — до 32,71 млн тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом перевалка экспортных грузов выросла на 5% (до 25,94 млн тонн), импортных — сократилась на 0,6% (до 4,373 млн тонн), транзитных — сократилась на 18,3% (2,22 млн тонн). Оборот контейнеров вырос на 7,4% (150,6 тыс TEU).

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