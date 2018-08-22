



Brokev03~commonswiki Сгоревшее здание Генпрокуратуры Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 5 апреля проявил невиданную до этого откровенность — на встрече с генпрокурором Индирой Джолдубаевой он передал документы, свидетельствующие о том, как в 2003 году продал акции промышленного предприятия в Турции, выручив за них около 35 миллионов долларов. Что это было за предприятие, как Атамбаев стал его акционером и кто был покупателем — ни президент, ни его пресс-служба не сообщили.

Откровенность главы Киргизии объяснялась политической целесообразностью — так Атамбаев, во-первых, опроверг обвинения его оппонентов в том, что он до 2010 года был беден и лишь после смены власти начал обогащаться, во-вторых, атаковал в ответ, потребовав проверить источники дохода его критиков. В первую очередь, он назвал наиболее яркого своего оппонента — лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и коррупции.

«Омурбек Текебаев, а также некоторые его сопартийцы и члены Временного правительства тоже должны представить сведения об источниках того многомиллионного имущества, которое появилось у них и у их близких родственников после 7 апреля 2010 года» — заявил президент.

Предложение президента укладывается в уже обозначенную линию. Ключевая тема — мародерство. 27 марта генпрокуратура Киргизии передала в ГКНБ уголовное дело по фактам мародерства в Бишкеке во время смены власти в апреле 2010 года, а уже на следующий день по подозрению в причастности к мародерствам арестован экс-депутат, член партии «Ата Мекен» Райкан Тологонов.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Политическая подоплека

Расследование случаев мародерства и грабежей, происходивших в 2010 году, неторопливо идет уже 5 лет, однако только сейчас, перед президентскими выборами, это дело вышло на первый план. Процесс явно носит политический характер и затрагивает интересы большого количества местных политиков и бизнесменов.

С приближением президентских выборов (запланированы на осень 2017 года, но могут состоятся и раньше) политическая борьба заметно активизировалась. В качестве оппонентов Атамбаева в последнее время выступают несколько бывших коллег по Временному правительству — структуре, существовавшей в 2010 году и собравшей профессиональных оппозиционеров, участвовавших в смещении двух предыдущих президентов Киргизии — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

В апреле 2010 года эти люди пришли к власти, заняв ключевые посты и назначив на остальные своих ставленников. Возглавила структуру Роза Отунбаева, за финансы отвечал Темир Сариев, за силовиков — Азимбек Бекназаров и Болот Шерниязов. Омурбек Текебаев занимался законотворчеством, а сам Атамбаев отвечал за экономический блок. Ныне все вышеперечисленные персонажи, кроме Сариева, замечены среди критиков президента.

После бегства Курманбека Бакиева из страны в 2010 году в Киргизии возник вакуум власти. Его пытались заполнить победители — «Временное правительство». Вместе со строительством новой вертикали и попытками установить контроль над страной одним из основных направлений деятельности революционеров стал захват наиболее интересных активов.

К апрелю 2010 года далеко не все профессиональные оппозиционеры, вошедшие позже в состав Временного правительства, были обеспеченными людьми. Кто-то лишился нажитого в процессе борьбы с предыдущими властями, кто-то изначально не был особо богат.

Справедливости ради надо отметить, что нынешний президент Киргизии Атамбаев на тот момент был состоятельным бизнесменом. Именно он являлся одним из главных источников финансирования оппозиционной деятельности. Часть акций протеста проводилась или стартовала от расположенного в Бишкеке офиса его компании «Форум» в Бишкеке.

В обеих революциях ресурсы Атамбаева сыграли важную роль — 24 марта 2005 года именно подход колонны во главе с нынешним президентом помог протестующим успешно взять штурмом Белый дом и сместить Аскара Акаева. 7 апреля 2010 года столкновения со спецназом и бойцами «Альфы», закончившиеся их разгромом, захватом оружия и последовавшим многочасовым кровавым противостоянием Белого дома, начался также у здания «Форума».

Brokev03 Штурм президентского дворца в Бишкеке. 2010 год

Шанс, который нельзя упускать

Безвластие, наступившее после 7 апреля 2010 года, предоставило предприимчивым людям отличный шанс значительно обогатиться. Представители клана Бакиевых, а также часть аффилированных с ними бизнесменов бежали из страны. Пока дымился захваченный Белый дом, а в больницах врачи пытались спасти раненных в столкновениях граждан, предприимчивые граждане пытались обогатиться.

Увиденное напоминало 1918 год — по Бишкеку перемещались группы крепких молодых людей в кожаных куртках. От революционного Петрограда образца 1918 года Бишкек боевые команды отличало лишь отсутствие тельняшек, автоматы и помповые ружья вместо наганов, да тонированные джипы «Lexus».

Грабители врывались в принадлежащие Бакиевым офисы и квартиры, вынося все ценное. Чуть позже они нанесли визиты и к сотням граждан, связанным с предыдущими властями — кого-то избивали и предлагали немедленно отдать все сбережения, от других, угрожая убить детей, требовали отписать акции предприятий.

«…в Бишкеке неизвестные напали на директора ОсОО, забрали $15 тыс., а затем заставили сына предпринимателя привезти еще 7 млн сомов. После этого похищенный был отпущен».

Перед лицом столь веских аргументов большинство соглашалось. В соответствии с известным принципом «грабь награбленное» за короткий срок значительные средства и сотни фирм сменили владельцев. Часть команд сопровождали нотариусы — для скорейшего улаживания формальностей.

Работа кипела — одна команда за сутки могла нанести более десятка визитов. Захваченное имущество свозилось в импровизированные штаб-квартиры, откуда после короткого отдыха команды вновь отправлялись в путь.

«Выносили из домов и офисов все ценное — сейфы, деньги, оружие, из лаборатории — золотую пыль или порошок, расфасованные в брикеты … Специально для вывоза имущества подготовили бусики со снятыми сиденьями»

Доставалось не только бизнесменам или чиновникам — к примеру, жертвой вымогателей стал глава мусульман Киргизии муфтий Мураталы ажы Жуманов. Его вывезли за город, обвинили в сотрудничестве с предыдущими властями, избили, потребовали отдать миллион долларов и на следующий день отпустили. 37-летний Жуманов скончался через 2,5 месяца.

Лакомой добычей были не успевшие вовремя покинуть страну высокопоставленные чиновники администрации Бакиева. Им «делали предложение от которого нельзя отказаться» — либо они выкупают «проездной» до границы, либо пропадают в неизвестном направлении.

Кто были люди, которые в те дни устраивали налеты?

Желающих поживиться во время безвластия было много. Переделом собственности занимались криминальные группировки. Но не только они.

Среди трофейных команд были и группы единомышленников, объединенные вокруг некоторых пришедших к власти политиков. Это был их момент триумфа — ненавидимый ими враг и угнетатель Бакиев, правивший страной 5 лет, побежден и бежал из Киргизии, оставив большую часть имущества в стране. Почему бы не обогатиться на этом? К тому же деньги надо было срочно изъять — ими «сторонники прежнего режима» могли попытаться профинансировать попытку реванша.

За помощью к милиции обращаться было бессмысленно. Стражи порядка отказывались что-либо делать, либо сами участвовали в грабежах и рейдерских захватах.

Сколько награбили?

Деньги и стоимость имущества, сменившие в те дни хозяев, достоверно подсчитать невозможно. В качестве крайне грубой оценки можно утверждать, что суммарный объем мародерств и грабежей в апреле-мае 2010 года в Киргизии исчислялся миллионами, а то и десятками миллионов долларов.

Как шло расследование?

С тех пор прошло 7 лет. Тема мародерств и поиска виновных неоднократно поднималась и вновь затухала. Среди возможных организаторов «трофейных команд» упоминались десятки имен, в том числе и влиятельные политики, представляющие несколько партий. Подозреваемые говорили о полной невиновности и утверждали, что клевету распространяют их политические противники. Сама по себе тема действительно хороша для сведения политических счетов.

Геракл, очищающий Авгиевы конюшни (слева стоит Афина). Метоп из святилища Зевса в Олимпии. Около 460 год до н.э

Грязная история

История с мародерствами — одна из самых грязных и кровавых страниц в истории современной Киргизии. Честное и профессиональное расследование событий 2010 года может привести к неожиданным результатам и поставить под сомнение порядочность многих влиятельных и высокопоставленных людей. Кто-то грабежи организовывал, кто-то в них участвовал, кто-то знал, но молчал, а кто-то — все эти годы не давал хода расследованию. В идеале, все эти люди должны понести ответственность. Надо отметить, что тщательное расследование мародерств и грабежей неизбежно зацепит еще одну трагическую страницу в истории страны — так называемые «Ошские события» — межэтнический конфликт на юге страны, разгоревшийся спустя 3 месяца после смены власти, в ходе которого погибли более 400 человек.

Решится ли президент Атамбаев разгрести «авгиевы конюшни» или использует тему как инструмент для сведения счетов с конкурентами? Добьется наказания всех причастных или ограничится полумерами?

В последнее время появились слухи о том, что глава Киргизии до ухода с поста намерен вычистить «Систему» от коррупционеров и казнокрадов. Ответ на вышеперечисленные вопросы покажет реальные намерения Алмазбека Атамбаева.