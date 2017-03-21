Дороги

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Год для украинских дорожников начинается с неприятных новостей: «Я был бы очень счастлив, чтобы те 35 миллиардов [гривен, которые в конце 2016 года правительство обещало выделить на ремонт дорог — Ред.] были. Но из этих 35 миллиардов мы сразу должны вычесть долговую нагрузку Евро-2012 — это около 7 миллиардов. Поэтому 35 миллиардов — я бы хотел, чтобы это было правдой. Но реальная сумма, на которую мы рассчитываем для содержания дорог, — это диапазон 15−20 миллиардов гривен на этот год», — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK. В гривнах это, конечно, вдвое больше, чем в 2016 году, однако из-за роста курса разница в валюте будет уже меньшей. Плюс обращает на себя внимание «долговая нагрузка Евро-2012» — с момента проведения чемпионата прошло уже 5 лет, а Украина до сих пор за это расплачивается.

Однако ремонтировать придётся. Эксперты Всемирного банка, оценившие состояние главных транспортных магистралей Украины (общая протяжённость — 20 тыс. км). пришли к выводу: при полном отсутствии средств на ремонт уже через 2 года в негодность придёт 45% этих магистралей, что, в свою очередь, грозит Украине потерей доходов от транзита и окончательным вылетом из международных транспортных коридоров. Выделение 5 млрд в год (только на эти трассы) уменьшит количество аварийных магистралей до 34% (к тому же 2019 году). А вот чтобы привести их в порядок, необходимо вкладывать 32 млрд грн. ежегодно в течение 3 лет.

Мининфраструктуры даёт даже большую оценку: «Минимум 50 миллиардов гривен (ежегодно. — Ред.) надо на дороги, чтобы их качественно ремонтировать, и тогда через 5 лет мы будем иметь нормальную европейскую страну с нормальными европейскими автодорогами», — такие цифры приводит пресс-служба министерства.

Подход к ремонту и структура бюджета выглядят примерно так: 2,5−3 млрд грн. — на ямочный ремонт и ликвидацию последствий зимнего периода. Остальные средства планируется направлять на средний ремонт на направлениях, обслуживающих экспортные коридоры (Запад и Юг). Именно поэтому в числе называемых в министерстве трасс фигурируют обычно Львовская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская области. Последней, к слову, вообще сильно повезло. Если верить заявлению президента Украины Петра Порошенко, дорожники Днепропетровщины получат в этом году 4 млрд грн. Правда, 1 млрд из них придётся изыскать местным бюджетам.

Ситуацию с дорогами после окончания зимы иллюстрирует случай в Полтавской области, где асфальт в прямом смысле сошёл со снегом — до грунта. В результате прямо посреди дороги образовалась колея, в которой застряли 2 тяжелогружёных фуры (одна с жидким азотом). Начальник Служба автомобильных дорог в Полтавской области Владимир Трояновский обвинил в случившемся самих водителей (ехали с перегрузом) и предупредил, что по территории области сегодня разрешено движение грузовых автомобилей с общей массой не более 10 тонн.

«В этом году мы имеем более 12 млн кв. м. ям на дорогах. Эксперты предполагают увеличение объема ямочности в течение весны до 18 млн кв м. Средств на сегодняшний день нам хватает на 6 млн кв. м. В случае дополнительного финансирования в размере 1 млрд грн. — в общей сложности хватит на 8 млн кв. м. Таким образом, минимум, 4 млн кв. м ям останутся», — признаёт проблему глава «Укравтодора» Славомир Новак.

В Киеве грозит обвалиться ещё пара путепроводов (в районе станции метро Нивки, а также Воздухофлотский) — об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Facebook-паблике «Киев-Оперативный», а также порталом «Информатор». На них можно заметить коррозию несущих конструкций, которые обнажились из-за выкрашивания слоя бетона, дыры до 30 см в диаметре. Напомним, 28 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода. Городскими властями сразу же была проведена ревизия состояния транспортной инфраструктуры в Киеве и оба указанных путепровода были названы в числе попавших в группу риска. Следует отметить, что Воздухофлотский мост — один из маршрутов на ж/д вокзал Киеве. Т. е. в случае чего центру города грозят серьёзные пробки

Глава правления общественной организации «Моя дорога» Роман Хмиль уточняет, что 2 из 3 мостов на Украине — аварийные: «…ситуация хуже, чем на самом деле выглядит. И 65% мостов находятся в аварийном состоянии, мы уже увидели, что в Киеве «мостопад» начинается, и то же самое ожидается и на магистральных дорогах». Омелян приводит менее пугающие цифры (хотя это как посмотреть): «Из 17 тысяч мостов, которые есть на Украине, около 9 тысяч в аварийном состоянии, 4 тысячи подлежат немедленному ремонту», — отметил он на пресс-конференции в начале марта. Сколько же мостов планируется отремонтировать в 2017 году? 80. Такими темпами только немедленный ремонт мостов Украина будет вести 50 лет.

Железная дорога

Если на востоке Украины есть проблема в блокаде, то на западе — в старателях-добытчиках. «Злоумышленники повредили 300 метров подъездного пути к Клёсовскому карьеру [Ровенская область — Ред]. На месте инцидента работали 10 мотопомп и находилось более 100 посторонних лиц. Полотно пути промыто водяными насосами через каждые 15−20 метров», — говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализници». Речь о добытчиках янтаря, которые в погоне за солнечным камнем не остановились даже перед разрушением ж/д полотна. Более того, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, их встретили около четырех сотен человек и не пустили осмотреть повреждения. Это отнюдь не первый случай препятствования старателей работе полиции, ранее страдала и техника (копатели сбивали беспилотники), и люди, и природа. Однако объекты инфраструктуры ранее не повреждались.

CodeCondo Железная дорога

По сути же события в Донбассе (самозванная блокада, длившаяся без малого 2 месяца) и в Ровенской области имеют общую природу. В обоих случаях власть не контролирует ситуацию. В обоих случаях участники событий — люди, колеблющиеся между двумя пограничными состояниями: убеждённое асоциальное поведение и невозможность иными средствами заработать на проживание.

Кстати, одним только повреждением путей эта история не кончилась. Спустя примерно неделю копатели перекрыли трассу Киев-Ковель (в направлении Польши): «Люди требуют легализации добычи янтаря, а также требуют информации об одном из их товарищей. Несколько дней назад произошел инцидент между копателями янтаря и правоохранителями, в результате которого одного человека забрали в полицию, и сейчас люди не знают, что с ним», — сообщил корреспондент «112,Украина» с места событий. Дорога была недоступной для движения около 10−12 часов.

Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, который ещё летом прошлого года начал сигнализировать о том, что «Укрзализниця» срывает металлургам годовой план, подвёл итоги 2016 года: «Во 2-м полугодии операционная работа УЗ была хуже, чем за последние годы. ГМК Украины недовыплавили около 3 млн тонн стали, а государство недополучило миллиарды налоговых поступлений и миллионы долларов валютной выручки», — приводит его слова информагентство «Украинские новости». Одновременно он пожаловался на тарифную политику компании: «Нам говорят, что ставки низкие, а в презентациях для европейских инвесторов указывается рентабельность грузоперевозок на уровне 35−50%».

Специалист не упоминает (просто это выходит за пределы его интересов), что если бы не российские вагоны, — то украинский экспорт давно остановился бы в принципе. Вот какую оценку можно прочитать в украинской прессе: «…40 тыс. [вагонов — Ред.] просто не хватает — их давно порезали на металлолом по причине старости. И потому российские частные вагонные компании получили возможность загнать на украинские железные дороги 28−30 тыс. своих вагонов и здесь неплохо зарабатывать», — пишет журналист издания «Обозреватель» Ипполит Игнатов.

Аэропорты

Украинские аэропорты продолжают покорять вершины рейтингов. В пресс-службе Мининфраструктуры заявили, что в рейтинге европейских аэропортов по классификации ACI Europe «Борисполь» вошёл в тройку лидеров в своей категории (от 5 до 10 млн пассажиров). Такой результат ему обеспечили темпы роста — +18,8% пассажиров в прошлом году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж пассажиров

Исполняющий обязанности генерального директора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне в своём материале для портала «112.Украина» разъяснил систему скидок, которую ранее руководство аэропорта анонсировало для лоукостеров: «Авиакомпания начнет выполнять новый рейс, получит в первый год полетов 75% скидку к сбору за посадку-взлет и пассажирскому сбору, второй год — 50%, третий — 25%». Для классических перевозчиков, как уже сообщалось, предусмотрены скидки за рост пассажиропотока.

Лоукостер Ryanair всё-таки официально зашёл на Украину после многих лет бесплодных переговоров. Очевидно в компании обратили внимание на восстановление рынка авиаперевозок на Украине в 2016 году, а также позитивно оценивают перспективу предоставления Украине безвизового статуса с ЕС. По состоянию на сегодня компания предлагает рейсы в Эйндховен, Манчестер, Лондон, Стокгольм (из Киева, всего 15 рейсов в неделю) и Будапешт, Берлин, Краков, Вроцлав, Эйндховен (из Львова, всего 7 рейсов в неделю). В честь открытия компания предлагала билеты по цене 19,99 евро, регулярная же минимальная цена будет составлять 35 евро. При этом министр инфраструктуры обещает, что на этом сюрпризы не кончились: «2016 год стал годом роста авиаперевозок в Украине, а 2017 — лоукостеров в Украине. Мы видим, что Rynair уже вышел. Мы ведем сейчас еще переговоры с двумя лоукостерами из Европы. Мы надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры по созданию еще одной национальной авиакомпании, которые обеспечат свободную конкуренцию», заявил он в эфире телеканала «Громадське.ТВ».

Вслед за Rynair подтягиваются и прочие перевозчики. Компания LOT в ближайшее время собирается зайти в Днепр (Днепропетровск), Ивано-Франковск, Винницу, Ровно — в дополнение к тем 5 аэропортам, куда она уже осуществляет регулярные рейсы.

WizzAir объявил об открытии сразу трёх рейсов из Киева (Познань, Люблин, Франкфурт) и одного из Львова (Берлин). Минимальная стоимость билетов колеблется в пределах 20−30 евро.

Впрочем, рейсами в Европу удивить уже сложно. Поэтому выделяется приход на Украину немецкого лоукостера Condor, который осуществляет рейсы в США. Правда, для этого придётся лететь из Киева в аэропорты Германии, и тем не менее для желающих сэкономить появляется возможность попасть в один из восьми городов США, в которые летает компания (Анкоридж, Биллингс, Бойсе, Бозмен, Венатчи, Юджин, Фербанкс, Фресно, Спокан и Джуно). Цены стартуют от 500 долл.

Порты

Поскольку тема угольной блокады Донбасса актуализировала импортные поставки угля на Украину, замминистра инфраструктуры решил напомнить возможности страны в морском приёме грузов: «На сегодняшний день мы имеем только два порта, которые могут принимать участие в импорте энергетического угля антрацитовой группы, это — МТП «Южный» и МТП «Черноморск [Ильичёвск — Ред.]», — заявление Юрия Лавренюка передаёт портал ЦТС. При этом портом «Черноморск» можно пренебречь: он не может принимать крупные балкеры размером 70−80 тыс. тонн.

Мы неоднократно писали о том, что на Украине продолжается бум строительства зерновых терминалов. Очередной собираются строить в порту Рени (Одесская область). Однако он будет отличаться от прочих, поскольку предназначен для перевалки органического зерна. Данный терминал будет небольшим — будет обслуживать перевалку всего 120 тыс. тонн зерна в год. Планируемые инвестиции — 1,6 млн долл.

Новый руководитель Администрации морских портов Райвис Вецкаганс отмечает, что именно агробизнес сегодня является основным инвестором в портовую инфраструктуру:

«Нынешняя геополитическая ситуация несколько изменила направление, связанное со строительством терминалов. Сегодня активнее всего к нам обращаются именно инвесторы и собственники грузов из агросектора, и это главное направление, в котором есть перспектива строительства портовых активов», — приводит его слова портал ЦТС.

Исходя из чего можно предположить, что какую бы схему раздачи портов (приватизация, концессия) не утвердило правительство, большая часть портовых мощностей по итогу уйдёт именно зерновикам.

Согласно оперативным данным АМПУ, грузооборот в портах Украины за январь-февраль был не самым удачным. Так, в порту «Южный» он снизился на 13,5%, до 6,26 млн тонн. Почти 1 млн тонн за эти 2 месяца приходятся на уголь, что лучше всего демонстрируют пропускную способность угольных терминалов. Кроме роста перевалки угля (почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года), рост показывало зерно (1,567 млн тонн, +18%), перевалка нефтепродуктов (53 тыс тонн, в 2,8 раза), металлопроката и чугуна (53 и 90 тыс тонн).

Грузооборот в Азовском бассейне (порты Мариуполя и Бердянска) снизился ещё больше, на 15,2%, до 897 тыс. тонн. Особенность портов Азова в том, что тут падает вся структура: экспорт, импорт, транзит. В черноморских портах, как правило, хотя бы что-растёт. Доля Бердянского порта в этих 897 тыс. тоннах — всего 18% (161 тыс. тонн — как два судна с углём). В связи с этим на предприятии всерьёз опасаются того, что в грядущей приватизации их если и купят, то только затем, чтобы тут же порезать на металлолом.

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии намерено через немецкий госбанк инвестировать средства в развитие контейнерного терминала в Одесском порту. «Мы серьезно рассматриваем инвестиции в данный проект. И мы как Федеральное правительство готовы содействовать в привлечении кредита KfW и в проведении технической экспертизы проектных решений. Так, сложности были, но мы рады конструктиву, который наметился в диалоге с украинской стороной. Уверен: все получится», — такое заявление секретарь министерства Райнер Бомба сделал ходе визита на украинское предприятие. Инвестиции, о которых он говорил — 40 млн евро.

В МТП Николаева собираются реализовать проект т.н. «облачного порта». Его суть в том, что перевалку грузов частично можно будет проводить даже без швартовки суден — с помощью специальных плавучих кранов. Такими планами с городскими журналистами поделился глава областной администрации Алексей Савченко. Подробности и сроки внедрения схемы неизвестны.

Александр Каленков распространил информацию, согласно которой «Металлоинвест» Алишера Усманова может получить 50%-ную скидку к портовым сборам на перевалку своих грузов в портах Украины. Эта история тянется как минимум с прошлого года (а по данным экс-чиновников из Мининфраструкты подобные скидки «Металлоинвест» неофициально имел и ранее). Однако АМПУ не так давно получила нового руководителя и, возможно, что президент «Укрметаллургпрома» решил попытаться поднять проблему снова. «Является ли это нормальной практикой, когда конкуренты украинских компаний получают скидки и по ж/д тарифам, и по портовым сборам? Не хочет ли Мининфраструктуры предоставить такой же дисконт отечественным производителям?» — интересуется он у компании, руководящей украинскими портами.

Впрочем, возможно, что коллизия решится сама собой. По данным портала UAprom, который, в свою очередь, ссылается на слова начальника отдела стратегического развития АМПУ Владимира Шемаева, в III квартале текущего года АМПУ вместе с Мировым банком намерены разработать новую политику тарифообразования в портах Украины. Введение новых сборов, по идее, должно обнулить все более ранние договорённости, в том числе и неформальные.

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