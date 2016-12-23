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«Президентская вертикаль в Казахстане укрепляет систему государственности»

Политика
Политологи комментируют предложение Нурсултана Назарбаева о перераспределении властных полномочий

Астана, 23 Декабря 2016, 11:57 — REGNUM  Последствия заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о перераспределении власти могут вылиться в детальную конституционную реформу. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM доктор политических наук, публицист, профессор МГИМО Елена Пономарёва.

Напомним, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана, Нурсултан Назарбаев сказал о необходимости перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом и создании для этой цели специальной комиссии. «Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, — подчеркнул он. — Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно и Конституции».

Президент Казахстана и раньше отмечал назревший характер вопроса. «Сейчас задача такая: постепенно от президента передавать больше власти правительству, парламенту. Мы это будем делать. Слишком много с президентом связывать не надо, постепенно нужно учиться этому», — заявил он в конце ноября в интервью агентству Bloomberg.

«Это заявление достаточно серьёзное, и последствия этого заявления могут выливаться в правовых нормах, то есть в детальной конституционной реформе», — отметила Пономарева. Однако, по ее мнению, «централизация власти — на нашем евразийском пространстве — имеет гораздо больше плюсов, чем децентрализация власти».

«Поэтому реформу в Казахстане проведут так, чтобы не допустить распыления властных полномочий, — полагает эксперт, — которое может нанести определенный ущерб той стабильности, которая сформировалась уже в Казахстане. На примере Российской Федерации мы видели в начале 1990-х годов, как весы власти качались и к каким тяжёлым последствиям это привело, — когда была неурегулированность отношений между парламентом и президентской вертикалью, в частности, при Борисе Ельцине».

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев напомнил, что перераспределения полномочий происходили в Казахстане в прошлом регулярно, и этот процесс имеет постоянный характер. Так, в действовавшую в Казахстане до 1993 года Конституцию, по словам Ашимбаева, поправки вносились чуть ли не ежемесячно. Следующая Конституция 1993 года продержалась всего два года, а в Конституцию 1995 года поправки вносились уже трижды или четырежды. При этом создавались и упразднялись различные министерства, комитеты, агентства, ведомства и так далее. Иными словами, как выразился политолог, полномочия «гуляли туда-сюда» и это продолжается до сих пор. «Даже сейчас идет большая работа над очередной реорганизацией правительства, — заявил он. — Недавно обсуждалось возможное создание Министерства иностранных дел и торговли, вопросы о передаче сферы туризма ведению Министерства культуры, миграцию в ведение МВД. Текущее объявление об очередном распределении полномочий не является экстраординарным. Такой процесс идет постоянно, он шел и будет идти».

Разговор о перераспределении полномочий ведется уже десять лет, фактически со времен конституционной реформы 2007 года, напомнил политолог Эдуард Полетаев. «Назарбаев уже подчеркнул, что республика сохранит президентскую форму правления, — отметил он. — Нужно просто посмотреть, какие полномочия могут быть переданы парламенту либо премьер-министру. Это весьма дискуссионный вопрос. Вполне возможно, не президент будет акимов областей или городов республиканского значения назначать, а это будет делаться с подачи парламента».

«Президентская вертикаль как в России, так и в Казахстане или Белоруссии лишь укрепляет и усиливает саму систему государственности, — отметила Пономарева. — Поэтому, повторяю, я бы к этому очень осторожно относилась. Но поскольку вопрос идёт о предложении, которое высказал Нурсултан Абишевич — он видит это дело изнутри…».

На резкое сокращение своих полномочий президент Казахстана не пойдет, полагает Данияр Ашимбаев.

«Давно ходил разговор, что Нурсултан Назарбаев отменит всенародные выборы с тем, чтобы президента выбирал парламент. А также о новой модели для поэтапной смены политической системы и руководства страны. На самом деле глава государства никогда не променяет легитимность от всего народа на легитимность, полученную от нескольких десятков депутатов», — уверен политолог.

Задел для реформ есть достаточно большой, отмечает Ашимбаев. К примеру, может быть расширен контроль за полномочиями парламента, правительства и акиматов, которые во многом действуют бесконтрольно. «Это самое уязвимое место в нашей политической системе. Мы видим по отчетам Счетного комитета, что с каждым годом нарушений и злоупотреблений фиксируется все больше, но никаких мер практически не предпринимается. Повышение внутреннего контроля в политической системе является наиболее важной задачей», — заключил Ашимбаев.

Эксперты в целом уверены, что конституционная реформа в отношении полномочий ветвей власти будет проведена точечно, чтобы повысить эффективность и качество управления государственным механизмом.

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Конституционная реформа в Казахстане
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