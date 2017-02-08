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Золотая дорога на Урале: выполнение поручения Путина обойдётся в 250 млн

Общество
Как долго продержится отремонтированная дорога и не проще ли переселить жителей Серебрянки поближе к цивилизации, гадают эксперты

Екатеринбург, 8 февраля 2017, 13:42 — REGNUM  Власти Свердловской области выделяют на ремонт дороги до села Серебрянка порядка 250 млн рублей. Средства будут направлены из резервного фонда региона, сообщил на заседании межведомственной рабочей группы министр транспорта и связи области Василий Старков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, поручение увеличить финансирование дал глава региона Евгений Куйвашев. Напомним, в середине января речь шла про 100 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил губернатору до 1 июня привести дорогу Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние. Василий Старков отмечает: работы начнутся в мае и завершатся не позднее октября-ноября. Но посильная работа уже идёт А сейчас предстоит подготовить проектную документацию и найти подрядчика. В планах не только сделать твёрдое покрытие, но и восстановить водоотвод.

Дорога проходит по заболоченным участкам. И это стало одной из причин скепсиса у некоторых наблюдателей. На форумах и соцсетях развернулось обсуждение проекта. Часть экспертов полагают, что отремонтированная дорога не простоит долго. По их мнению, гораздо продуктивнее было бы направить 250 млн рублей на переселение жителей села поближе к цивилизации.

Впрочем, в планах областных властей этот пункт не значится. Зато чиновники отчитались о том, что уже отремонтирован пешеходный мост через реку Серебряную и планируется капитальный ремонт моста через речку Полуденную. Он сейчас в неудовлетворительном состоянии. И после ремонта дороги власти намерены улучшать её состояние и повышать качество жизни в селе Серебрянке. В планах: построить там пожарное депо и провести проводной интернет.

Ранее по теме: Дорога в свердловскую Серебрянку: Путин поручил, срок указан, деньги нашли

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