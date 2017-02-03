Ашот Погосян, Алла Корнилова, , 19:35 — REGNUM

Алла Корнилова — выдающийся ученый, кандидат физико-математических наук, директор инновационного центра физического факультета МГУ. Никогда не теряющей далеко не типичной для ученого жизнерадостности, развиваться ей помогали сложности в жизни.

В передаче ИА REGNUM «Люди России» побеседовали о подсказках свыше, Космосе, вдохновении, а также о том, что значит слово «цинизм» для нее и ее однокурсников.

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