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Любовь – это встреча с самим собой

Общество
Проект «Люди России»
Наталья Тетенова
© ИА REGNUM
Наталья Тетенова

Ашот Погосян, 14 февраля 2017, 14:15 — REGNUM  

Ощущение мистики, когда двое людей начинают чувствовать и понимать друг друга без слов. «Любить — значит, видеть человека таким, каким его создал Бог», — считал Федор Достоевский. Спустя век после этого, Карл Густав Юнг полагал, что в момент сильной влюбленности мы сталкиваемся с собственными внутренними архетипами. Завороженность партнером он объяснял тем, что в предмете страсти мы видим себя и приписываем ему свои черты. «По сути, любовь — это неожиданная встреча с самим собой».

Одна из ключевых фигур неофрейдизма Карен Хорни пришла к выводу, что сильная потребность в любви у человека большей степенью указывает на наличие у него неосознанных внутренних конфликтов. «Любовь для человека, не понимающего самого себя и изведенного этим, превращается в призрак, за которым он гонится, связывая с ним все решения своих проблем», — писала она.

За два тысячелетия до нее апостол Павел полагал, что любовью можно считать только то чувство, которое долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится», — писал он в первом послании к Коринфянам (13:4−7).

О беспощадной любви и потребности в ней — в День Святого Валентина в «Людях России» — актриса Наталья Тетенова.

Читайте ранее в этом сюжете: Инновации в трагедии: о пророках в своем отечестве

regnum author Ашот Погосян
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