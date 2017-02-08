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Владимирцы создали очереди в жилинспекции из-за повышения оплаты за ОДН

Экономика
За две недели 221 человек пожаловался на повышение платы за общедомовые нужды

Владимир, 8 февраля 2017, 12:34 — REGNUM  В Государственную жилищную инспекцию Владимирской области в связи с повышением платы за общедомовые нужды за две недели обратился 221 человек. Об этом главный жилищный инспектор региона Сергей Шахрай сообщил в ходе круглого стола по вопросам ОДН, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии «Единая Россия». Жалобы поступили на 11 управляющих компаний и одно ТСЖ.

«Все организации получили предписания, и пока в жилищной инспекции нет сведений о том, что управляющие компании не собираются делать перерасчёт», — сообщил Сергей Шахрай.

Как сообщают местные СМИ, после введения новых правил расчета ОДН жители Владимира получили квитанции, в которых суммы были больше предыдущих на порядок. После Сергей Шахрай попросил жителей не паниковать, а либо не платить по квитанции, либо заплатить и ждать пересчета, который точно будет. При этом сами УК предпочитают использовать слово «корректировка», а не «пересчет». Региональные власти обещают урегулировать ситуацию, если надо будет, то даже законодательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобная ситуация сложилась во многих регионах ЦФО. К примеру, в Орловской области суммы в квитанции превышали обычные в три-четыре раза. Губернатор Вадим Потомский заявил, что все УК должны произвести пересчеты и вернуть деньги, полученные за ОДН в январе.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловские УК заставят сделать перерасчеты по ОДН

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