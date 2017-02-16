Минстрой РФ разъяснил методику начисления платы за ОДН

Москва, , 09:57 — REGNUM Плата за содержание общего имущества не может превышать размер норматива. Такие разъяснения по переносу оплаты коммунальных ресурсов, расходуемых на содержание общего имущества, в размер платы за жилищные услуги дал Минстрой России на своем сайте.

В частности, в документе указывается, что при первоначальном включении в жилищную услугу общедомовых расходов коммунальных ресурсов их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года.

При этом, если фактический размер расходов меньше размера норматива и расчет осуществляется по показаниям общедомового прибора учета, то возможно начисление по фактическому объему потребления. В этом случае, плата рассчитывается как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных услуг.

Полученный фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды распределяется между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально их доле в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Для включения указанных расходов в состав платы за содержание жилого помещения в размере ниже норматива принятия решения общего собрания собственников не требуется.

«Цель переноса ОДН в жилищную услугу — защита собственников от некорректного и непрозрачного начисления коммунальных платежей. Органы Госжилинспекций обязаны проверить корректность устанавливаемых нормативов. Таким образом, платежи за ЖКХ станут понятными и предсказуемыми. Мы будем следить за реализацией этой нормы», — отметил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД», был введен новый порядок начисления оплаты за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья. Предполагалось, что новый порядок начисления оплаты за общедомовые нужды и повышение требований к Управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако, после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились.