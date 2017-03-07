После ареста главы партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева его сторонники проводят митинги и требуют освобождения своего лидера. Жители Бишкека опасаются беспорядков.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Отряд ОМОН на митинге. Киргизия

Митинги в Киргизии неоднократно доказывали свою эффективность. Массовые протесты сопровождали смену власти в стране в 2005 и 2010 годах, когда бежали из страны первый и второй президенты — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.

В обоих случаях не обошлось без жертв. В 2010 году в Бишкеке во время столкновений и последовавшего за ними мародерства погибло более 80 человек. Пришедшие на место Бакиева политики обвинили в убийстве людей сотрудников спецслужб, оборонявших Белый дом от вторжения. Исполнявших приказ бойцов долго судили за «предательство народа» и защиту «антинародного режима». Погибшим «героям апрельской революции» поставили памятник, пострадавших наградили медалями и подарили квартиры.

Милиционеров за выполнение приказов в республике судили неоднократно. В результате фактически в Киргизии произошло официальное узаконивание насильственных действий. А в памяти граждан закрепилось чувство страха перед многолюдными акциями протеста.

Протестующие — организаторы, исполнители, сочувствующие и любопытные

В наиболее крупных митингах, вылившихся в столкновения в центре Бишкека, помимо силовиков, участвовали несколько категорий граждан:

Организаторы, для которых митинги являются инструментом для достижения цели. Они знают механизмы управления толпой и используют ее для выполнения «программы-минимум» и «программы-максимум».

Программа-минимум — создание информационного повода, освещение в прессе, отсрочка вынесения какого-либо решения, выполнение части требований, демонстрация готовности к конфликту.

Программа-максимум — принуждение к переговорам, выполнение большей части требований.

Исполнители , для которых акции протеста стали способом заработка. К ним относят группы боевиков/спортсменов, обеспечивающих силовое прикрытие мероприятий, а также « ОБОН» — (Отряд баб особого назначения) — так в Киргизии называют группы агрессивных женщин среднего и старшего возраста, которые за оплату участвуют в протестах, беспорядках и провокациях. Гонорар у подобных профессионалов зависит от активности и сложности «работы». К примеру, за драку с милиционерами платят заметно больше, чем за переноску транспаранта или крики у министерства. Впрочем, выгоднее всего выступать с трибуны. Хорошие ораторы, способные завести толпы, получают за пятиминутный спич в разы больше.

, для которых акции протеста стали способом заработка. К ним относят группы боевиков/спортсменов, обеспечивающих силовое прикрытие мероприятий, а также « — (Отряд баб особого назначения) — так в Киргизии называют группы агрессивных женщин среднего и старшего возраста, которые за оплату участвуют в протестах, беспорядках и провокациях. Гонорар у подобных профессионалов зависит от активности и сложности «работы». К примеру, за драку с милиционерами платят заметно больше, чем за переноску транспаранта или крики у министерства. Впрочем, выгоднее всего выступать с трибуны. Хорошие ораторы, способные завести толпы, получают за пятиминутный спич в разы больше. Сочувствующие. Для них участие в митинге — единственный доступный способ быть услышанными властью. В Киргизии акции протеста, где большая часть участников относилась к этой категории, возникали после принятия Бишкеком непопулярных решений, касающихся всех или почти всех категорий граждан. Например, в 2010 году протестующие требовали не повышать тарифы не коммунальные услуги и отменить дополнительную плату за услуги сотовой связи.

В случае с арестами отдельных политиков, как, например, с Омурбеком Текебаевым, группа «сочувствующих» не может быть большой по определению. Родственники, земляки и коллеги — да, но в целом судьба политиков слабо волнует население.

Любопытные. Они не преследуют каких-то определенных целей. Могут оказаться в толпе и, после длительного пребывания в ней, быть вовлеченными в действия, руководствуясь простым любопытством.

Две последние категории граждан, в отличие от организаторов и нанятых работников, у которых есть четкие цели и правила поведения, являются легковнушаемыми и управляемыми. Они же и составляют основную «ударную» силу при возникновении конфликтов.

Психологические характеристики толпы

Особенность поведения в толпе объясняется несколькими базовыми характеристиками: размывание границ личности и дальнейшее изменение индивидуального поведения на групповое.

Психологические особенности группы проявляются в нескольких сферах:

Характеристики мышления, восприятия и воображения:

Сложные схемы максимально упрощаются, события имеют четкие причинно-следственные связи. Причины и последствия действий не подвергаются сомнению. Толпа категорична в суждениях, консервативна в убеждениях и легко внушаема. Для управления группой людей используют самые упрощенные образы, лозунги и призывы.

Логика заменяется бессознательностью и инстинктивностью. Включается так называемый стадный инстинкт.

Характеристики эмоционально-волевой сферы:

Высокая чувствительность, чрезмерная эмоциональность вместе с заражаемостью в сумме приводят к накалу общего настроения, за которым неизбежно происходит «взрыв».

Как в случае с упрощенными когнитивными схемами эмоции максимально упрощены. Толпе свойственны полярные эмоции «добрый — злой», «хороший плохой», без полутонов.

Волевой процесс отдельного человека в случае попадания его в толпу также претерпевает изменения. Понятие «я» заменяется на «мы». Растворяется чувство страха, и снимается понятие об индивидуальной ответственности. Именно поэтому человек, находящийся в толпе, может совершить такие действия, на которые он не способен в повседневной жизни. В том числе храбрость, агрессию, жестокость и т. д.

Выводы: