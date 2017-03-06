7 марта президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил за досрочный роспуск республиканского парламента. «Уже 2−3 месяца в Жогорку Кенеше без конца создаются депутатские комиссии, не стихает шум… Парламент день ото дня превращается из законодательного в орган, генерирующий сплетни. Может, лучше распуститься, чем сидеть молча, как рыбы или разводить в парламенте мародеров?»

Иван Шилов ИА REGNUM

Высказывание президента Киргизии вызвало острое беспокойство среди парламентариев. Если днем ранее они обсуждали слухи про президента, то на следующий день заговорили о готовности к продуктивной работе на благо страны.

Бывший глава местных коммунистов, а ныне один из членов партии «Онугуу-Прогресс» выразил надежду на то, что «президент высказал всего лишь точку зрения относительно работы шестого созыва, но не призывал нас распуститься». Также, Исхак Масалиев признался ИА «24.kg», что лично он не готов расстаться с депутатским мандатом, и убежден, что 90% его коллег не хотят досрочно слагать с себя полномочия.

Сначала аресты и допросы оппозиционеров, а теперь еще и роспуск парламента. Неужели Киргизия вновь пошла вразнос? Неужели Алмазбеку Атамбаеву так скучно живется, что он самостоятельно решил усложнить жизнь окружающим его людям?

При сухом анализе ситуация выглядит иначе: заявление Атамбаева следует рассматривать не как намерение, а, скорее, как предупреждение к депутатам, означающее — «если вы не возьмете себя в руки и не начнете работать — будет роспуск, и большая часть из вас потеряет места». И предупреждение это, в первую очередь, относится к членам президентской партии СДПК.

Нынешняя парламентская система начала действовать в 2010 году. Тогда, после смены Конституции, значительная часть президентских полномочий была передана парламенту. Предполагалось, что тот станет действенной силой, способной снизить накал страстей, предотвратить скатывание к авторитаризму, а также дать импульс к развитию страны. Нынешний парламент был избран в октябре 2015 года. Согласно закону, прекратить свои полномочия нынешний созыв парламента должен был через 5 лет — в 2020 году.

В реальности получилось иначе — вместо того, чтобы отражать интересы избирателей и бороться с авторитаризмом, партии выродились в объединения популистов и олигархов. Ни о каком стратегическом видении развития государства речь и не шла. Об интересах народа парламентарии упоминали лишь тогда, когда надо было пролоббировать выгодный им закон.

Не смогли парламентарии и сохранить реальную власть. Пока 120 депутатов делили кабинеты и наиболее прибыльные сферы бизнеса и публично выясняли, кто из них сильнее любит страну, аппарат президента постепенно брал под контроль рычаги управления. В результате на сегодняшний день не все, но большая часть процессов внутри Жогорку Кенеша контролируется президентской командой.

В первые годы бардак среди законодателей был выгоден президентской команде — руководствуясь принципом «divide et impera» («разделяй и властвуй» — лат.), Атамбаев наращивал влияние на происходящее в стране. Некоторые депутаты инстинктивно ощущали угрозу, однако в целом парламент даже и не пытался стать реальным центром принятия решений, подобные амбиции требовали сил и времени, мешая заниматься более важным делом — бизнесом.

Но теперь ситуация изменилась — Алмазбек Атамбаев до конца года должен покинуть президентский пост. После этого у него появляется возможность попасть в парламент и уже оттуда, будучи главой крупнейшей фракции, влиять на нового президента и правительство. При таком раскладе слабая партия в слабом парламенте его не устраивает. Поэтому Атамбаеву за оставшийся срок необходимо реформировать СДПК, обеспечив себе прочные тылы на момент транзита власти. Попутно можно нейтрализовать наиболее ярких или неконтролируемых конкурентов. Выполнение задачи осложняется тем, что раздрай наблюдается не только в парламенте, но и в ближайшем окружении главы Киргизии.

Вариант роспуска киргизского парламента маловероятен

Большая часть нынешних депутатов не заинтересована в подобном развитии событий — ведь, чтобы переизбраться, им потребуется вложить значительные силы и средства (покупка места в избирательном списке может стоить от 40 000$), и это без гарантии победы.

Не заинтересованы в смене состава парламента и те люди, которые прошли на государственные посты по партийным квотам. Предприимчивые граждане приложили множество усилий, чтобы занять кресла в министерствах и ведомствах. Смена парламента грозит им либо досрочной отставкой и потерей вложений, которые они, возможно, еще не успели окупить.

Возможные выборы представляют риск и для лидеров большинства партий. Далеко не факт, что какая-то из партий получит больше мест, чем получила во время последних выборов осенью 2015 года. Некоторые из представленных в парламенте вообще со свистом могут вылететь из него. Особенно этот риск касается находящейся сейчас под ударом «Ата Мекен».

Ее лидер, как известно Омурбек Текебаев арестован по обвинению в коррупции и мошенничестве на 2 месяца и находится сейчас в СИЗО. Его сторонники предпринимают все попытки мобилизовать силы и защитить своего лидера, однако скромные ресурсы не позволяют им всерьез выйти за рамки дебатов в Facebook.

Несмотря на очевидные сложности, для Текебаева последние события предоставляют не только угрозу, но и шанс на возврат в большую политику. В последние годы партия «Ата Мекен» и Омурбек Текебаев постепенно сдавали позиции — финансовые источники сокращались, более резвые и дерзкие конкуренты наступали на пятки, участие в выборах на местах становилось все более сложной задачей. Побед становилось меньше. В 2015 году на парламентских выборах «Ата Мекен» едва прошла в парламент, набрав 7,75% при минимально необходимых 7.

Если Текебаеву удастся выйти на свободу, то он, используя накачиваемую последние недели популярность и имидж мученика, получит шанс собрать вокруг себя протестный электорат и бросить вызов партии власти. На этот раз уже всерьез.

Из парламентских партий под ударом в случае выборов оказываются практически все. В СДПК (на предыдущих выборах получила 27,4% голосов) царит разброд и шатания — не факт, что им удастся получить прежнее количество голосов. Схожие риски у «Кыргызстана» (12,87%) и «Онугуу-Прогресса» (9,3%). Слабее всего выглядят позиции «Бир Бола» (8,5%) и «Ата Мекена» (7,75%) — они могут в новый созыв парламента не попасть вообще. Перевыборы могут быть выгодны «Республике» — это одна из немногих партийных организаций, руководство которой вкладывает ресурсы в развитие и обучение.

Кто в Киргизии заинтересован в парламентских выборах?

Во-первых, это те внепарламентские политические силы, которые намерены заявить права на места и доступ к распилу бюджетного пирога. Среди прочих, побороться за мандаты могут весьма достойно показавшие себя на последних выборах органов местного самоуправления партии «Улуу Кыргызстан», «Табылга», «Мекеним Кыргызстан».

Заинтересованы в выборах местные СМИ, политтехнологи, владельцы типографий, организаторы праздничных и протестных массовок и прочий простой люд, кормящийся во время предвыборной кампании.

Изменят ли выборы в парламент ситуацию в стране?

По большому счету — вряд ли. Местные политические объединения мало чем отличаются друг от друга. Названия и программы не играют никакой роли — в парламент идут люди циничные и предприимчивые, идеалисты, всерьез волнующиеся за судьбу страны, до таких высот не добираются. Чтобы положение в стране изменилось, требуется либо приход в корне новых людей, либо серьезные внешние вызовы.

Первое произойдет в случае появления серьезной политической силы религиозного толка. Приход исламской партии в парламент может в корне изменить местный политический ландшафт.

Внешние причины могут быть разными — серьезная угроза безопасности, исходящая с южного направления, крупная экологическая катастрофа (землетрясение, прорыв хвостохранилища с радиоактивными материалами, прорыв плотины на Токтогульской ГЭС и т.п.).

Ближайшее политическое будущее страны будут определять не имена президентов и названия партий, а гораздо более важные моменты, в том числе: состояние бюджета, источники внешних заимствований финансов, источники поступления ГСМ в страну, основные рынки сбыта киргизской продукции, дефицит поливной воды и проблемы с генерацией электроэнергии, приближающиеся сроки выплат по внешним долгам и т.п.

Пока что Киргизии рассчитывать на резкий рост не приходится. Вместо решения насущных проблем президент Атамбаев обзывает оппонентов «вонючей партией», а депутаты выступают за усиление контроля над блоггерами.

К слову о насущных проблемах — прошло уже 6 лет с начала работы Таможенного Союза, но Киргизия так и не смогла подготовить на границах необходимые для экспорта киргизских продуктов санитарно-карантинные пункты.