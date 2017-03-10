



Иван Шилов ИА REGNUM Стена США

Проблема Северной Кореи — развивающей свой ядерный потенциал, а также средства его доставки — не вызывает никаких сомнений. Однако на фоне бесперспективности или риска существующих подходов немаловажную роль играют попытки возобновить диалог с Пхеньяном, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

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Автор указывает, что официальные лица КНДР планировали провести встречу с частными экспертами США для неофициальных переговоров, которые должны были пройти на этой неделе в Нью-Йорке. Тем не менее администрация Трампа отказала в выдаче визы главному представителю КНДР, поэтому переговоры сорвались. Так чего же добилась новое руководство США, заблокировав встречу?

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Этот шаг, объяснения которого так и не удалось получить от Государственного департамента, скорее всего, связан с недавними пусками баллистических ракет, а также убийством Ким Чон Нама, предположительно совершенное по приказу северокорейского руководства. Но отказ от переговоров со стороны США наносит такой же вред, как и действия КНДР, которая привыкла к изоляции.

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Автор напоминает, что еще во время своей предвыборной кампании Трамп указывал на возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, о чем заявил в очередной раз на прошлой неделе. Однако администрация Трампа может посчитать преждевременным любой шаг навстречу КНДР. И действительно, пока в Государственном департаменте работает, по всей видимости, один только Рекс Тиллерсон и его персонал, некому предложить и воплотить на практике политику по отношению к КНДР. Однако в любом случае администрация должна, по крайней мере, выдать визы представителям Пхеньяна.

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Ни США, ни нынешняя администрация ничего не выигрывает от срыва переговоров, целью которых была попытка в неофициальном порядке рассмотреть возможные варианты снижения напряженности кризисов, решения существующих проблем и улучшения отношений. По их окончании политики смогли бы взять на вооружение любые идеи, которые показались бы им наиболее перспективными. Хотя никто не ожидал прорыва, со временем удалось добиться хотя бы скромного прогресса.

Поэтому, чем скорее начались бы переговоры, тем лучше, и на фоне неготовности делать шаги со стороны администрации Трампа сложилась как раз подходящая ситуация для проведения неформальных обсуждений.

Но в этот раз переговоров не будет, а КНДР продолжит свое «шоу ужасов», возможно, осуществив еще одно испытание ядерного оружия, а затем еще и так далее. И никто не имеет ни малейшего представления, как решать эту проблему. Военный сценарий может привести к полномасштабной войне, санкции показали свою неэффективность, а КНР не стремится предоставлять Вашингтону геополитическую победу.

Таким образом, заключает автор, дискуссия не могла бы привести к обострению проблемы, став скорее подвижкой. Куда она привела бы, не известно никому, однако это не означает, что Вашингтон должен вставать на пути частных обсуждений с Пхеньяном. Такие шаги не приведут к большей сговорчивости КНДР, а, наоборот, ослабят готовность Ким Чен Ына идти на диалог в будущем.