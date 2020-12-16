Дороги

Обрушившийся Шулявский мост в Киеве

Транспортная инфраструктура Украины, конечно, находится в изношенном состоянии. 90% автодорог традиционно требуют ремонта (в 2016 году отремонтирован только 1%). Однако мосты до последнего времени всё же не обрушивались.

27 февраля вечером в Киеве произошло частичное разрушение Шулявского путепровода — вниз на тротуар рухнули 52 кв. метра пешеходной консоли моста. Под мостом, как правило, оживлённое пешеходное движение, тем более в конце рабочего дня. То, что никто не пострадал, — просто чудо.

Мост, который реконструировали последний раз 30 лет назад, а построен он был в 1964 году, уже давно находится в предаварийном состоянии. Под мостом в течение последних 15 лет находились объекты стихийной торговли (рынок секонд-хенда), которые периодически горели. С 2007 года случилось не менее трех пожаров, повреждавших в том числе мост. После последнего отдельные участки путепровода укрепили подпорками. СМИ сообщают что недавно, когда под мостом сносили очередные ларьки, некоторые из подпорок были повреждены.

«Не надо сильно паниковать… Основные пролетные строения и металлические части моста в нормальном работоспособном состоянии, проблема в бетоне, а не в самой конструкции», — утверждает на пресс-конференции, посвящённой ЧП, генеральный директор проектного института Иван Войтович. Тем не менее городские власти поручили «Киевавтодору» проверить все городские путепроводы (около двух сотен объектов), 10 из которых находятся примерно в таком же состоянии, что и Шулявский путепровод. Также директор института заявил, что строительство нового моста займёт два года и будет стоить бюджету примерно 1,5 млрд грн.

В настоящее время движение по мосту возобновлено, правда, движение грузового транспорта по нему ограничено до необъявленного времени (по всей видимости, до тех пор, когда комиссия «Киевавтодора» завершит детальное обследование состояния моста). Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «мост устал от времени», и принял решение уволить своего заместителя по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака в связи с обвалом. Также мэр инициирует увольнение главы Соломенского района в Киеве Виктора Шкуро.

Издание «Обозреватель» подсчитало, что на сегодняшний день в столице Украины 146 аварийных зданий, хотя, подчеркивается в материале, по данным некоторых экспертов, их число гораздо больше, поскольку регистрацией проблемных зданий практически никто не занимается. Опасная ситуация сложилась и с другими мостами, одними из самых проблемных являются Московский и Дарницкий. Как рассказал изданию руководитель группы авторского надзора ПАТ «Киевсоюздорпроект» Эдгар Годик, самой проблемной составляющей Дарницкого моста (известного также как мост Кирпы) являются опоры. «Там очень серьезная ситуация: трещат промежуточные опоры, что установлены на намытом островке. В ростверке (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента) трещины составляют гораздо выше, чем допустимая норма 0,3 мм», — рассказал Годик. На Московском мосту, кроме косметического ремонта проезжей части и перил, последние годы ничего не ремонтировалось — «а между тем внутри металлические коробки настолько проржавели, что ржавчина местами свисает».

Активисты в Донбассе решили не ограничиваться блокированием только железных дорог и начали перекрывать автомобильные: «Ветераны войны за независимость, активисты и волонтеры открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, что осуществляется автомобильным транспортом», — такое сообщение появилось в Facebook «Штаб блокады торговли с оккупантами». Блокпост расположен в селе Золотое Луганской области. На следующий день была перекрыта трасса на Бахмут (Артёмовск).

Нужно отметить, что перекрывать автодороги активистам будет значительно сложнее. В своё время даже ВСУ потребовалось не менее года, чтобы максимально взять под контроль перемещение между Украиной и республиками. Инициатива уже вызвала довольно резкую оценку главы МВД Украины Арсена Авакова: «Никакие автомобильные дороги я не позволю блокировать! Потому что это не игра, не амбиции, это коммуникация между нашими позициями в боевой зоне», заявил он украинским журналистам. Однако время идёт, а на силовое решение вопроса украинские власти пока не решаются.

Хотя, как утверждает заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгий Тука, Совет национальной безопасности и обороны уже разработал силовой сценарий. Загвоздка в том, что пока нет консенсуса на его применение. Вероятно, первые лица не решаются брать на себя ответственность за возможные последствия: по крайней мере один раз недалеко от одного из мест перекрытия ж/д полотна был обнаружен тайник с оружием, и наверняка имеются ещё.

Практически 90% автодорог столицы Украины требуют срочного ремонта — заявили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевавтодор». Однако с этого года это станет заботой местной власти. Министр инфраструктуры Владимир Омелян на совещании по реформированию автодорожной отрасли напомнил, что с осени 2017 года начинается децентрализация «Укравтодора», т. е. большинство автодорог теперь отходит к компетенции местных властей.

Железная дорога

Промежуточный итог намерения руководства «Укрзализници» поднять тарифы на грузоперевозки — запрет от Государственной регуляторной службы Украины. В своём решении служба основывалась на том, что такое решение со стороны перевозчика снизит конкурентоспособность промышленных отраслей и агропромышленного комплекса Украины. Профильный министр Владимир Омелян в интервью телеканалу «112.Украина» согласен с тем, что тариф повышать необходимо. Однако не в том состоянии, в котором сегодня находится «Укрзализниця»: «Проблема в том, что не улучшилась система тарифообразования — по структуре тарифа «Укрзализныця» ничего не сделала… В прошлом году мы подняли тарифы грузовых перевозок на 15%, но тогда была четкая договорённость с бизнесом… Идея была в том, что железная дорога, получив дополнительные средства, запускает экономику Украины — есть прозрачные, стабильные перевозки. К сожалению, в 2016 году мы получили совершенно иную картинку: перевозки сорваны, обновления подвижного состава не произошло, украинская экономика не увидела этих денег. Куда они исчезли — вопрос отдельный, следует детально разбираться. Тарифы на внутренние перевозки у нас гораздо ниже, чем в странах региона, и, безусловно, их надо поднимать. В таком состоянии, как находится «Укрзализныця» сегодня, фактически это вброс денег в пропасть».

Европейский банк реконструкции и развития выступил в несколько необычной роли — основателя вагонной компании Crea I UA. «Была создана дочерняя компания, которая является держателем вагонов, и пока что вагоны будут работать напрямую на нас. 2387 вагонов — этим парком мы фактически вошли в топ-5 крупнейших частных владельцев вагонного парка на Украине», — сообщил транспортному изданию ЦТС старший банкир ЕБРР Марк Магалецкий. Вагоны банк отсудил у компании экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, который в 2011 году взял у ЕБРР кредит в размере 90 млн долл и занялся вагонным бизнесом. Развивать новое направление в банке не планируют и подыскивают покупателя.

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь) из-за ж/д блокады фактически уже наполовину остановлен — предприятие работает с загрузкой 55%, хотя имеет заказы для работы 85% мощностей. Гендиректор завода Энвер Цкитишвили уточняет, что у второго крупнейшего мариупольского предприятия — меткомбината им. Ильича загрузка упала даже ниже 50%, оба завода испытывают дефицит железорудного сырья. Ранее в горсовете Мариуполя заявляли, что при сохранении блокады оба завода остановятся уже на днях.

Любопытно, что, несмотря на блокаду, согласно данным Госстата, объём ж/д перевозок в январе на Украине вырос на 14,4%, до 25,9 млн тонн.

Pixabay.com Железная дорога. Украина

С пассажирскими перевозками у компании дела обстоят более радужно: «Планируем развивать сеть скоростного движения, внедрять новые маршруты и увеличить интенсивность движения на уже существующих. Так, в 2017 году должны приобрести 4 межрегиональных скоростных поезда», — информирует глава «Укрзализници» Войцех Балчун. По его словам, компания планирует модернизацию полотна для того, чтобы можно было эксплуатировать поезда на скорости до 200 км/ч. Правда, это задачи уже на следующий год, к тому же Балчун дал понять, что их реализация будет зависеть от того, дадут ли ему поднять стоимость билетов.

Пополнение вагонного парка УЗ осуществляется с перебоями: в компании вынуждены были отменить четыре тендера на сумму 1,5 млрд грн. За эти деньги планировалось закупить 1,5 тыс. вагонов (причём тысячу не могут купить ещё с прошлого года). Причиной отмены тендеров стало отсутствие предложения. Вернее, предложение есть, но дороже, чем готова покупать УЗ. А поскольку всё это происходит в электронной системе закупок ProZorro, железнодорожники никак не могут повлиять на ситуацию.

У вагоностроителей своя точка зрения на эту проблему. Глава наблюдательного совета ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир Приходько считает, что руководство УЗ сознательно сорвало тендер на 1,5 тыс. вагонов и готовится сорвать ещё один, на такое же количество. «Складывается впечатление, что «УЗ» искусственно подталкивает предприятия национального транспортного машиностроения к отказу от участия в тендере через занижение конкурсной цены, чтобы сорвать тендер, но по вине машиностроителей», — обвиняет он железнодорожников. По его мнению, источник низкой цены — ремонтные мастерские УЗ, которые имеют возможность выпускать продукцию ниже себестоимости (они в структуре компании, и убыток всё равно будет покрыт за счёт других направлений). К тому же такой нехитрый приём даёт возможность экономить на массовых закупках — у того же КВСЗ. Может, железнодорожники в итоге и сэкономят, но расплачивается за это бизнес, который вот уже около года работает в условиях вагонного голода.

Аэропорты

Ранее мы уже сообщали о том, что ряд зарубежных авиакомпаний из-за конфликта с руководством аэропорта в Днепре (Днепропетровск) прекратили полёты в этот город. Речь преимущественно о турецких авиакомпаниях, с которыми конкурирует украинская «Днепроавиа». Её владелец — олигарх Игорь Коломойский, по всей видимости, имеет влияние на руководство аэропорта. Как оказалось, этот конфликт сказался на динамике развития аэропорта: «Все аэропорты демонстрируют рост. Кроме одного — в городе Днепр, где решили «поиграть» в монополию и ограничить рынок. В ущерб пассажирам, которые не получили более дешевые полеты и большее количество маршрутов и авиакомпаний, а также на ущерб себе. А мы предупреждали! И требовали придерживаться рыночных подходов и обеспечить конкуренцию», — комментирует Владимир Омелян. Согласно данным Госавиаслужбы, пассажиропоток в аэропорту по итогам 2016 года упал на 17,7%, тогда как в среднем по стране он примерно на столько же вырос.

Кстати, городские власти рассматривают вопрос о строительстве ещё одного аэропорта в городе — об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте горсовета. «Это не будет постройка целостного аэропорта или принятие на баланс города уже существующего. Идея в том, чтобы построить новый терминал неподалеку от существующего. Уверяю, что на постройку этого объекта не будут потрачены бюджетные деньги, — разве что мы понесем затраты в размере около 5 млн грн на подготовку проекта. Но даже эти затраты можно покрыть за счет грантовых средств. Вся прочая сумма для постройки объекта будет получена от международных финансовых организаций, которые финансируют подобные крупные инфраструктурные проекты, — это Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и прочие структуры», — объяснил изданию «Днепр вечерний» глава фракции «Самопомощь» в горсовете Артем Хмельников.

Аэропорт будет находиться в коммунальной собственности, а располагаться рядом с действующим. У них будет одна взлётно-посадочная полоса. Похоже, что таким хитрым образом в городе хотят вернуть авиакомпании, которые объявили о прекращении полётов.

Руководство аэропорта «Борисполь» внедряет программу скидок на аэропортовые сборы для авиакомпаний, сообщил исполняющий обязанности генерального директора аэропорта Евгений Дыхне изданию «Новое время». На скидку смогут рассчитывать те компании, которые наращивают количество пассажиров, отправленных регулярными рейсами. Размер скидки колеблется от 10% до 30% в зависимости от достижения пороговых значений. Так, для максимальной скидки компании нужно будет отправить 2,4 млн и больше пассажиров, для 10% — свыше 200 тыс. По словам и.о. гендиректора, на сегодняшний момент пять из примерно 20 авиакомпаний «Борисполя» уже могут рассчитывать на скидку.

Для пассажиров в аэропорту также предусмотрели новшество. За забытым или прибывшим с опозданием багажом больше не нужно будет ездить в аэропорт. Сотрудники будут сами отправлять чемоданы владельцам в сотрудничестве с компанией «Новая почта» (компания доставки посылок и грузов). Новый сервис будет доступен уже с начала марта.

Международный совет аэропортов ACI EUROPE поместил Харьковский аэропорт в рейтинг наиболее успешно развивающихся аэропортов. Динамика его развития в 2016 году позволяла надеяться на такой результат, однако теперь он подтверждён официально. Результат Харькова (+60,1% пассажиропотока) позволил ему занять 5-е место в своей группе (аэропорты с менее чем 5 млн пассажиров в год). Первое место занял румынский аэропорт Орадя с приростом 487,7%. В этом году имеет шансы попасть в рейтинг ACI EUROPE также аэропорт «Киев», который в январе показал рост пассажиропотока 101,8%, до 108 тыс. пассажиров. Т. е. по итогам года второй аэропорт Киева вполне может превысить планку в 1 млн пассажиров. В целом же за январь рост пассажиропотока в аэропортах составил 57,5%.

Но сегодняшние двузначные темпы роста — из-за низкой базы. В дальнейшем украинским городам, возможно, придётся не только драться за пассажиропоток, но и платить за него. Авиаэксперт Богдан Долинце в комментарии finance.ua пояснил, каким условиям должны будут соответствовать аэропорты, чтобы гарантированно привлечь лоукостеры: «Во-первых, должен быть постоянный пассажиропоток и 100-процентное заполнение салона, независимо ни от чего. Второе условие — за рубежом часто используется практика, когда местные власти или другие источники бюджетным авиакомпаниям доплачивают за то, что они привозят туристов в маленький городок. Есть даже информация, что в Стамбуле и даже в некоторых аэропортах Европы доплачивают за каждого привезенного пассажира».

Порты

И.о. директора Херсонского МТП Андрей Соколов сообщил об интересе Клайпедской стивидорной компании к порту: литовская компания хотела бы взять украинский порт в концессию. Впрочем, литовцы — не единственные претенденты. Присматриваются к Херсонскому МТП компании Bunge и Cargill (крупные продовольственные ТНК), последняя — крупнейший грузооотправитель порта.

Новый глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс заявил, что порты Дунайского региона (Ренийский, Измаильский, Усть-Дунайский) будут развиваться в соответствии с едиными принципами. «…В отношении портов Дунайского региона мы применим специфический подход при расчете портовых сборов, разработаем иную тарифную политику, которая будет интересна и бизнесу, и государству», — сказал он в ходе ознакомительной поездки по указанным портам. Возможно, это означает, что режим Ренийского порта (работает в СЭЗ «Рени») будет распространён и на другие порты региона: «…На Украине, как мы видим, тоже есть позитивный опыт применения такого подхода. Мы должны его детально проанализировать, изучить целесообразность его использования и в других регионах, тем более что возможность такой практики заложена в законе о морских портах Украины». Опыт, конечно, есть, но слишком успешным его назвать сложно. Указанная СЭЗ действует в порту с 2000 года, за это время в порт было привлечено 14,5 млн долл. инвестиций — менее чем по миллиону за год работы. Объём перевалки в порту (2016) — 0,972 млн тонн.

Передачу украинских портов в концессию вначале опробуют на отдельных терминалах. Первым станет один из терминалов порта «Черноморск» (бывш. «Ильичёвск»), в котором расположен железнодорожно-паромный комплекс. Именно с этого терминала Украина отправляла паромы в порты Грузии (тот самый маршрут «Нового Шёлкового пути», который якобы должен был пойти через Украину). Никакой Шёлковый путь через «Черноморск», разумеется, не пойдёт, однако терминал всё равно вызывает интерес у инвесторов: в условиях запрета транзита украинских грузов через территорию РФ транзит через Грузию — выход.

Блокада Донбасса начинает сказываться на перевалке отдельных портов. Грузооборот Мариупольского порта в январе 2017 года упал на 18,4% к аналогичному периоду прошлого года — до 347 тыс. тонн. Такие данные приводит АМПУ. Учитывая, что основной профиль порта — отгрузка продукции метзаводов города (276 тыс. тонн, — 25,4%), у порта наступает непростой период. Росла в порту только перевалка подсолнечного масла и зерна. Это предположение подтвердил директор порта Александр Олейник изданию «Дон Пресс»: «Вынужден констатировать, что с начала боевых действий в Донбассе Мариупольский порт оказался полностью отрезан от своих давних партнеров-грузовладельцев, которые хоть и зарегистрированы на территории Украины, но по политическим причинам не могут довезти свою продукцию до наших причалов. Таким образом, на сегодняшний день перевалочные мощности Мариупольского порта загружены лишь на 30%. И львиную долю наших грузов составляет продукция местных меткомбинатов им. Ильича и «Азовсталь». Если эти комбинаты не смогут более получать сырье для своей работы, то и Мариупольский порт будет вынужден остановиться».

Oleg Zima Порт Мариуполь

Однако в целом украинские портовики в январе продемонстрировали хорошие результаты: 10,03 млн тонн (+14,6% к январю 2016 года). Рост обеспечивался экспортом (+2,4 млн тонн) и перевалкой контейнеров (+11,2 тыс TEU), транзит уменьшился на 0,5 млн тонн.

Спасать транзит Владимир Омелян собирается с помощью цифровых транспортных коридоров, которые должны обеспечить возможность отслеживания груза в реальном времени без территориальных, технических или правовых ограничений и организацию бизнес-процессов на основе электронного документооборота. Правда, его пыл остужает глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения «Содействие развитию водного транспорта Украины» Алексей Мусатов: «…В масштабах страны — это очень дорогостоящая и долгая по времени вещь. Так как необходимо объединить все порты, все таможни и все пункты пропуска. В ближайшие годы реализация проекта маловероятна, так как в масштабах страны — это огромные деньги. При нынешней экономике это нереально, их никто не потянет», — цитирует его издание «Новое время».

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