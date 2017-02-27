С избрания Дональда Трампа президентом США в Вашингтон не прекращается поток украинских политиков, число которых с января только возросло. По словам официального лица, занимающегося вопросами политики США по отношению к Украине и России, ни дня не проходит без того, чтобы украинский политик не появился на Капитолийском холме, пишут Исаак Уэбб и Рейд Стендиш в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

Одной из причин такой популярности Вашингтона среди представителей политического класса этой восточноевропейской страны авторы считают ту непомерно большую роль, которую играют США в её политике, при которой признание или поддержка влиятельных граждан США может сделать или разрушить карьеру того или иного украинского политика. Однако еще одной причиной такого стремления к Вашингтону является отсутствие четкости в позиции Дональда Трампа в отношении Киева, а также того, на кого возложена обязанность поддержания связи между двумя странами.

Хотя период передачи власти от администрации Обамы команде Трампа был неспокойным для многих стран, нигде сигналы, поступающие из Белого дома, не создали большей неразберихи, чем на Украине. И противоречащие друг другу заявления Трампа о России лишь обострили беспокойство в Киеве. И в отсутствии четкой позиции в Белом доме украинские политики стали искать поддержки в других местах. Так, сенаторы-республиканцы под давлением со стороны антироссийски настроенных Джона Маккейна и Линдси Грэма стали призывать к поддержке Киева. Тем не менее правительство Украины не оставляет попыток создать надежную линию связи и Белым домом как для того, чтобы иметь возможность защищать свою позицию, так и для избежания подрыва их позиций кем бы то ни было, кто стремится воспользоваться создавшейся неопределенностью.

«Мы хотим понять, кто ответственен за внешнюю политику США в европейском регионе», — отметил посол Украины в США Валерий Чалый. «На данный момент не очевидно, кто будет этим человеком».

При этом в результате опустошения верхних эшелонов дипломатических институтов США двери открылись для любительской, даже в некоторых случаях грубой дипломатии. Одним из таких примеров стал случай, описанным изданием New York Times, когда представитель «Радикальной партии» Олега Ляшко Андрей Артеменко взял отношения с администрацией Трампа в свои руки, работая с личным юристом Трампа Майклом Коэном и давним партнером президента Феликсом Слейтером для предоставления секретного «мирного плана» бывшему советнику по национальной обороне Майклу Флинну. Артеменко — маргинальный, но амбиционный политик, связанный с группировкой «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — по всей видимости, действовал независимо от правительства своей страны.

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После этого появились и другие мирные планы, в частности, бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью Der Spiegel и The Wall Street Journal заявил, что он разослал лидерам России, Германии, Франции и Польши свой план мирного урегулирования. После этого появились сообщения о том, что Константин Килимник, бывший партнер Пола Манафорта, также составил мирный план.

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Авторы отмечают, что эти вмешательства были мотивированы предвыборными соображениями более, чем что-либо. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом, который, по некоторой информации, гарантировал ей, что новая администрация США не откажется от поддержки Киева и не снимает санкций с России, пока «Москва не выведет свои войска». По сведениям издания Politico, команда Порошенко была в ярости от этой импровизированной встречи, хотя Чалый и опроверг информацию о негативной реакции Порошенко.

«Они соперничают за политическое влияние и рейтинги в Киеве, но не тогда, когда дело заходит об обороне и безопасности Украины», — подчеркнул дипломат.

При этом правительство Украины стремилось добраться до Трампа по своим каналам, пользуясь «неформальными контактами». Одним из таких контактов могла стать Александра Николаенко — украинская модель, вышедшая замуж за Фила Руффина, который является близким другом президента Трампа. Руффин также — верный сторонник Трампа, пожертвовавший $1 млн на его кампанию. Как стало известно из одного источника, Николаенко сказала Чалому, что может связать его с «кем угодно в администрации». Чалый подтвердил факт встречи с моделью, однако опроверг информацию про то, что она помогла создать новые контакты.

Еще одним неожиданным каналом связи с администрацией Трампа, появившимся за последние месяцы, может стать Виктор Пинчук, который в статье для The Wall Street Journal в декабре 2016 года призвал Украину к «болезненным уступкам» для разрешения конфликта на востоке страны. Несмотря на первоначальную реакцию Порошенко, позднее президент Украины согласился посетить организованную Пинчуком встречу с бывшим главой Минобороны США Робертом Гейтсом в надежде на то, что тот поможет созданию связей с окружением президента.

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По традиционным или по неформальным каналам, но Украине удалось связаться с администрацией Трампа и его внутренним кругом, в чем ключевую роль сыграл Чалый. Так, состоялась встреча Порошенко и Пенса на Мюнхенской конференции 18 февраля, в Киеве надеются организовать визит Порошенко в Вашингтон в марте, однако дезорганизация, вызванная действиями администрации Трампа, может угрожать стабильность восточноевропейского государства.