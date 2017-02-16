На Украине возбудили уголовные дела в отношении Пинчука и Прилепина

Украинский олигарх и российский писатель подозреваются в на территориальную целостность Украины и в участии в деятельности террористической организации, а также в финансировании терроризма

Киев, , 21:14 — REGNUM Служба безопасности Украины расследует уголовное дело о посягательстве олигархом Виктором Пинчуком на территориальную целостность Украины. Об этом 16 февраля в Twitter написала председатель комитета ВР по иностранным делам, народный депутат из фракции «Самопомощь» Анна Гопко, передает ИА REGNUM.

В материалах дела говорится, что СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией статьи Пинчука в издании The Wall Street Journal.

Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук в статье для Wall Street Journal написал, что Украина должна убрать с повестки вопрос возвращения Крыма ради мира с РФ и урегулирования ситуации в Донбассе.

В свою очередь, 16 февраля спикер СБУ Елена Гитлянская проинформировала, что спецслужбы также открыли уголовное производство против писателя, гражданина РФ Евгения (Захара) Прилепина. Она сообщила, что Прилепина подозревают в участии в деятельности террористической организации, а также в финансировании терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале российский писатель Захар Прилепин получил звание майора ВС ДНР и набрал свой спецотряд. Ранее Прилепин был советником главы ДНР Александра Захарченко. Комментируя свое участие в войне на Украине, Прилепин отметил, что «защищает украинство» и пообещал взять Киев.