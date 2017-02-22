«ДАР» окошмаривания

(Фото А.Волобуева) Владимир Райфикешт и Анатолий Чубайс

Власти региона вновь прокомментировали информацию о якобы имеющих место нарушениях при открытии перинатального центра «ДАР» в Барнауле. Пояснив, что поэтапный ввод такого огромного медицинского учреждения, построенного с нуля всего за 2 года, закономерен. А в том, что «ДАР» столкнулся со сложностями при вводе в эксплуатацию, виновата совсем не алтайская сторона, 16 февраля сообщает ИД «Алтапресс» со ссылкой на вице-премьера правительства региона Надежду Капуру.

Антон Федотов Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР»

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«Не кошмарьте ситуацию. Говорят, что переезд страшнее пожара. Нельзя требовать все и сразу. Давайте дадим нашему центру время встать на ноги! Это будет корректнее по отношению и к мамочкам, и к сотрудникам», — заявила чиновница.

В статье «Алтапресса» не указывается, кого конкретно имела в виду чиновница, попросившая не «кошмарить», но речь, очевидно идет о группе СМИ, принадлежащих известному предприятию «Эвалар». Кампания с серией критических материалов, начавшаяся еще в 2016 году, только усилилась, — об этом писал не отличающийся особой любовью к региональным чиновникам сайт «Что делать?». Действительно, анализ публикаций региональной прессы показывает, что в течение всей недели не было и дня, чтобы «Сибирская медиагруппа» (СМГ), принадлежащая «Эвалару», не вещала о том, как все плохо в перинатальном центре, и какой «кошмар» творится в регионе.

Официальный сайт Алтайского края Пациентки центра «ДАР» в Барнауле

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В качестве спикеров СМИ привлекают оппозицию или забытых политиков. Вот и 22 февраля ИА «ПолитСибРу» опубликовало интервью с первым губернатором Алтайского края — ставленником Чубайса — Владимиром Райфикештом. Несмотря на то, что он уже давно живет в Красноярском крае, судя по преамбуле к интервью, именно сейчас ему захотелось поговорить с алтайскими журналистами и высказать свою тревогу за Алтайский край.

(Фото А.Волобуева) Владимир Райфикешт и Анатолий Чубайс

«Я просто вижу, что, по-русски говоря, на Алтае хреново. Хреново. Уровень зарплат почти на 30 — 40 процентов ниже, чем в Красноярском крае. Но опять же, здесь есть большие производственные структуры: СУЭК, Роснефть, Красэнерго, МРСК, ФСК — там 40 тысяч самая маленькая зарплата. А в крае откуда это возьмётся?» — заявил Райфикешт. А тревожится он за своих родных. «Много родственников там осталось, и все сегодня отзываются о ситуации с недовольством, с сомнениями. Есть желание уехать в другие регионы, об этом говорят многие», — подчеркнул Райфикешт.

К этой кампании периодически подключаются федеральные СМИ, характер статей которых весьма схож с публикациями и сюжетами СМГ. Так, 21 и 9 февраля на сайте «Российской газеты» (РГ) статьи про «ДАР» опубликованы под авторством некоего Григория Иноземцева, который, судя по ссылке в статье, кроме как о перинатальном центре, написал в «РГ» всего 4 стати. И это притом что у этой газеты в Алтайском крае есть два собственных корреспондента. После таких публикаций СМИ «Эвалара» вновь производят материалы, информационным поводом для которых является публикация теперь уже в «федеральных СМИ».

Не забывают журналисты СМГ и о своих правах.

К примеру, 22 февраля сайт «Комсомольской правды» опубликовал новость о том, что редакция, не дождавшись ответа на запрос по перинатальному центру, обратилась с жалобой в прокуратуру на региональный Минздрав.

«Согласно закону, госучреждения обязаны дать ответ на запрос журналистов в течение семи дней. Однако ни спустя неделю, ни спустя две недели ничего не последовало. Поэтому мы приняли решение обратиться с жалобой в прокуратуру. Кстати, в настоящее время в Минздраве находятся еще несколько запросов от нашей редакции. Пока что ответы на них мы также не получили. Напрашивается вопрос — почему? Чиновникам есть, что скрывать?» — говорится в заявлении алтайской редакции «КП».

Между тем 14 февраля ИА «Амител», тоже со ссылкой на вице-премьера правительства региона Надежду Капуру, пишет о том, что алтайский центр — самый крупный и самый сложный объект, который когда-либо возводился в Алтайском крае. Его строительство велось 24 месяца в соответствии с жестким графиком, хотя для строительства менее емких и сложных перинатальных центров определены сроки в 37 месяцев.

Антон Федотов Оформление холла. Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР»

По словам Надежды Капуруы, персональный центр хоть и не работает пока на полную мощность, но открыт с соблюдением графика и принимает пациентов, поскольку отвечает всем современным санитарным нормам и правилам, включая и особые требования к помещениям для новорожденных детей, а также технологиям их выхаживания. А продолжающиеся работы, по словам властей, никаким образом не влияют на безопасность работы с роженицами и новорожденными.

«С 19 декабря по 10 февраля в амбулаторных условиях проконсультирована 5121 пациентка. Выявлено 37 пороков развития плода и три хромосомные аномалии. Прервано две беременности по показаниям угрозы жизни матери и ребенку. Всего принято десять родов», — пишет ИА «Амител».

Вероятно, чтобы снизить репутационные издержки от «кампании по окошмариванию», «Эвалар» через свои СМИ «на правах рекламы» извещает о том, как замечательно развивается бизнес по производству БАД.

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В частности «Бийский рабочий» 16 марта написал о заслугах фармацевтической компании ЗАО «Эвалар» и о том, что она, на основании Приказа Министерства промышленности и торговли РФ, получила сертификат о соответствии требованиям российского GMP.

Алтай и «карта безумия»

В рейтинге регионов России по количеству психически больных на 100 тысяч человек населения Алтайский край признан лидером — самым неуравновешенным субъектом РФ. Такие данные 17 февраля со ссылкой на федеральное СМИ, Минздрав и Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского — приводили многие алтайские издания, в том числе — СМГ и ИА «Банкфакс».

"Судя по данным статистики, психическое здоровье хуже всего в удаленных регионах. Лидером, сильно опережающим другие субъекты, уже несколько лет является Алтайский край. Так, в регионе на 100 тысяч населения приходится 6365 обратившихся за психиатрической помощью. На втором месте — Чукотка (5172), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (4592). В Республике Алтай ситуация на удивление относительно спокойная — регион занимает 61-е место с 2479 обратившимися на 100 тысяч населения», пишет ИА.

Промышленный рост

О значительном росте объемов промышленного производства в региона 15 февраля сообщило ИА «Амител» со ссылкой на региональное Минэкономразвития. По итогам января 2017 года, сводный индекс промышленного производства составил 118,5%. При этом отмечается, что наиболее существенные индексы производства (более чем в 1,5 раза) зафиксированы в производстве транспортных средств и оборудования; производстве машин и оборудования и производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Приводятся также данные о том, что за десятилетие — с 2006 по 2016 год — объем промышленного производства в Алтайском крае увеличился на 61%. При этом среднероссийский показатель составил 18,5%.

Бюджет увеличен

О депутатах алтайского парламента, которые в ходе сессии приняли решение об увеличении бюджета региона-2017 сразу на 2,146 млрд рублей, сообщает 22 февраля «Алтайская правда».

Поясняется при этом, что поправки по увеличению, как доходной, так и и расходной части стали возможными в связи с получением федеральных субсидий по различным программам (1,508 млрд рублей) и межбюджетных трансфертов (637 млн рублей). Помимо этого серьезные средства будут направлены на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в школах — 327 млн рублей. На строительство и реконструкцию дорог к общественно значимым сельским объектам и к объектам сельскохозяйственного производства и переработки — 219 млн рублей.

Также дополнительное финансирование получит Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014—2017 и на период до 2020 года» получит дополнительное финансирование, и еще почти 20 млн выделено на реализацию партийных проектов «Единой России» «Городская среда» (11,7 млн рублей) и «Театры малых городов» (8,2 млн рублей).

Крушение вертолета в Горном Алтае

О ходе следствия, связанного с вертолетом Robinson Р-66, пропавшим в акватории Телецкого озера, сообщает 20 февраля сайт ИД «Алтапресс». В частности со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ отмечается, что органы организации воздушного движения не получали уведомление о полете 12 февраля вертолета Робинсон Р-66 в районе его предполагаемого места крушения.

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Следствие по-прежнему рассматривает среди основных версий: ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. Однако сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, в ходе допросов показали, что вертолет находился в исправном техническом состоянии.

ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Поисковая операция вертолета, пропавшего в акватории Телецкого озера

Ранее сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили altapress.ru, что полет на кордон Кокши (откуда впоследствии взлетел вертолет) проходил в заповедной зоне, что является нарушением российского законодательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в момент полета на Robinson Р-66 находились: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин. Поиски продолжаются. Но в настоящее время известно только о найденном теле жены пилота и отдельных фрагментах вертолета.

Между тем 15 февраля ИА «Алтапресс» со ссылкой на очевидца — сотрудника Алтайского биосферного заповедника Сергея Усика — сообщил, что Анатолий Банных не хотел вылетать с кордона Кокши в непогоду, однако на этом настояла одна из пассажирок вертолета.

Усик в частности рассказал, что 12 февраля около 20.15 вертолет поднялся в воздух. Он летел с включенным прожектором. Вертолет пролетел примерно 800 метров на запад, но потом развернулся и полетел обратно. Однако потом снова развернулся на запад. На расстоянии около 1 километра от берега он начал резко снижаться.

«Раздался шлепок об воду, прожектор погас», — говорит Усик. По его словам, это произошло около 20.20, то есть спустя 5 минут после вылета.

Усик первым сообщил о ЧП руководству заповедника и правоохранительным органам. Однако из-за непогоды не получилось отправиться к месту крушения на лодке.

Вторая пересадка печени

О том, как алтайские врачи провели вторую в истории региона пересадку печени, 22 февраля сообщают «Вести-Алтай». В сюжете отмечается, что если первое вмешательство полгода назад алтайские хирурги делали в тандеме с новосибирскими коллегами, второе — только сами.

«Это требует большого опыта и мастерства. И мы, я надеюсь, будем этот опыт нарабатывать на операциях такого рода, как от погибшего человека. В такой ситуации чрезвычайно важно не навредить здоровому донору, поэтому мы очень осторожно высказываем свои проекты. Это, безусловно, стоит в наших планах», — пояснил заведующий отделением трансплантологии краевой клинической больницы Евгений Григоров.

«Вести» также выяснили, что в настоящее время в листе ожидания на такое вмешательство записаны 18 человек, и что донорские органы берут у умерших людей — в больнице своя программа посмертного донорства. «Органов, конечно, не хватает. В будущем хирурги освоят родственную пересадку. У донора берут фрагмент печени, до нужного объема она восстановится за полгода», — говорится в видеосюжете.

Пока снег не растает

Как известно, снега этой зимой Алтай получил в избытке, и это обстоятельство доставляет начало проблем для всех жителей региона. «Российская газета» 16 февраля приводит скандальное заявление главы Бийска Лидии Громогласовой, которая посоветовала всем недовольным «переехать туда, где зимы не бывает».

Светлана Шаповалова Заснеженный двор в Барнауле

С такой эмоциональной речью она выступила на заседании городской Общественной палаты. «Сегодня каждый суслик — агроном: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной. Не знают только те, кто работает… Зима наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать», — цитируют местные издания выступление Лидии Громогласовой перед общественниками.