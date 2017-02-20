



Иван Шилов ИА REGNUM Пулковская обсерватория

Ситуация вокруг Пулковской обсерватории стала очередной «горячей точкой» для научной и градозащитной общественности Санкт-Петербурга. Иначе и быть не могло, ведь угрожающая обсерватории застройка лишит это старейшее научное учреждение его основных функций. Попытка уничтожения обсерватории парадоксальным образом происходит на фоне того, что в российские школы, наконец, возвращают астрономию. Ситуация требует особого внимания со стороны органов государственной власти и силовых структур.

На пороге неба

Сегодня Пулковская обсерватория официально именуется как Главная астрономическая обсерватория Российской академии наук (сокр. ГАО РАН). Но далее в тексте мы будем привычно называть ее Пулковской.

Несмотря на близость к разросшемуся городу, в Пулковской обсерватории сегодня активно ведутся астрометрические наблюдения. В отличие от астрофизических, астрометрические наблюдения не требуют кристальной чистоты воздуха, и могут проводиться в относительной близости от населенных пунктов. Главное — это достаточно низкая яркость неба и спокойная атмосфера.

Вопреки сложившемуся мнению, ясных ночей в Пулково достаточно много — 130−150 ночей в год, а это более 1000 часов накопления сигнала для 26-дюймового рефракторного телескопа.

Utopiya87 Павильон Большого пулковского рефрактора

Наблюдения в обсерватории производятся на четырех телескопах: 26-дюймовый рефрактор (F=10.4 м), нормальный астрограф (F=3.4 м), зеркальный астрограф ZA — 320 (F=3.2 м), 1-й зеркальный телескоп «Сатурн» (F=4 м). Телескопы автоматизированы и оснащены системой контроля погоды, что позволяет повысить количество наблюдательных ночей.

В Пулковской обсерватории ведутся наблюдения двойных и кратных звезд, транзитов внесолнечных планет, звезд низкой светимости с большим собственным движением, спутников больших планет, астероидов, в том числе опасно сближающихся с Землей. А кроме того, ведется поиск невидимых спутников у двойных звезд и звезд с большим собственным движением.

Наблюдательные работы в Пулковской обсерватории являются важной частью международных астрономических исследований. В частности, в 2010 году важным достижением была признана работа по определению высокоточных параллаксов на основе пулковских наблюдений.

Телескопы Пулковской обсерватории участвуют в наземной поддержке миссии Gaia (космический телескоп Европейского космического агентства). Также, Пулковская обсерватория принимала и принимает активное участие в других международных кампаниях: наблюдениях кометы Хейла-Боппа в 1997 года, наблюдениях прохождения Меркурия по диску Солнца в 2003 году, наблюдениях взаимных явлений в системах спутников Сатурна, Урана и Юпитера. В 2003 году Пулковская обсерватория обеспечила около 10% от мировых наблюдений, доля наблюдений в 2014—2015 гг. достигала 14%.

Отнять звёзды

Для обеспечения подходящего астроклимата вокруг обсерватории расположена защитная парковая зона (сокр. ЗПЗ). Она, согласно никем не отмененному и действующему по сей день распоряжению Совнаркома №4003-р от 11 марта 1945 года, она была установлена в радиусе 3 км вокруг обсерватории. В защитной парковой зоне законодательно запрещается промышленное и крупное жилищное строительство, а иное — разрешено только по согласованию директора обсерватории. Эти нормы также были отражены в ряде более поздних решений от 1996 и 2016 гг. (приказ №833 от 20 декабря 1996 года КГА Администрации Санкт-Петербурга и закон Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 21 июня 2016 г.).

Состояние и содержание деятельности любого научного центра неотъемлемо связано с его руководством. С 1983 по 2000 гг. обсерваторией руководил астроном, член-корреспондент РАН Виктор Абалакин. Несмотря на самые тяжелые для научного коллектива времена, он смог сохранить научный центр и не позволить застройку прилегающих территорий. В те самые «лихие девяностые», по слухам, он неоднократно получал угрозы от строительного лобби в свой адрес, угрожали и его семье.

С 2000 по 2015 гг. обсерваторией руководил астроном, член-корреспондент РАН, Александр Степанов. При нем впервые в жизненно важном для обсерватории пространстве было начато капитальное строительство. Неподалеку от обсерватории вырос торговый комплекс «Юлмарт». Причем, согласование на строительство выдавалось на одних технических условиях, а в итоге комплекс построили совсем с иными: со значительно более яркими лампами и другой иллюминацией.

После ряда разбирательств в 2014 году, по требованию прокуратуры, «для исключения коррупционной составляющей в Пулковской обсерватории» был принят регламент выдачи согласований. Прокуратура решила, что выносить единоличные решения руководитель обсерватории не должен.

В июне прошлого года в Пулковской обсерватории был назначен новый директор — доктор физико-математических наук Назар Ихсанов. Именно после его назначения ситуация вокруг ГАО РАН резко обострилась. 21 октября 2016 года вопрос с застройкой вблизи научного учреждения рассматривался в администрации президента. После чего было поручено наложить временный мораторий на выдачу согласований на застройку в пределах защитной парковой зоны Пулковской обсерватории.

25 октября 2016 г. на заседании рабочей группы (в которую входил и Ихсанов) были рассмотрены проектные материалы строительства многоэтажного многоквартирного дома по временному адресу Пулковское шоссе, д. 103, представленные ООО «АРТ Созидание», в рамках проектирования жилого массива «Планетоград» (застройщик Setl Sity, Morgal Investments). На заседании была выработана рекомендация — не согласовывать как сам проект, так и его первую очередь, крупный жилой массив «Планетоград» (ок. 100 тыс. чел.), который сам застройщик называет «мини-городом».

26 октября прошлого года в устав Пулковской обсерватории были внесены изменения, разрешающие выдачу согласовании ТОЛЬКО с учетом мнения ученого совета. Однако внезапно появляется документ, датированный 24 октября (т.е., за два дня до изменений в уставе, минуя мораторий администрации президента), которым директор Пулковской обсерватории без какого-либо согласования с ученым советом выдает разрешение на застройку, о чем сотрудники самой обсерватории узнали только в декабре из прессы. Позже стало известно, что подобное разрешение было выдано даже не одному, а нескольким застройщикам.

Размещение подобных объектов однозначно нарушает упомянутое распоряжение Совнаркома и другие постановления, приведенные выше. Кроме того, даже три корпуса жилого дома в такой близости от обсерватории будут являться сильными источниками нестабильности атмосферы, и вносить значительный вклад в световое загрязнение. Весь же «мини-город» «Планетоград» увеличит яркость неба в зените на 2 звездных величины на кв. угл. сек.

Строительство в защитной парковой зоне крупных жилых массивов, таких как «Планетоград», приведет к значительной потере точности наблюдений и катастрофическому увеличению яркости неба. Будут недоступны для наблюдений около двух третей объектов наблюдательных программ, входящих в госзадание для Пулковской обсерватории.

Важнейшей характеристикой любой обсерватории является регулярность наблюдений с одной точки. Другими словами, поскольку Пулковской обсерватории больше ста лет, то равноценность новой площадки обсерватории, в случае ее переноса, возникнет только через 100 лет регулярных наблюдений. Но стоит ли создавать для нашей науки такие искусственные трудности?

С особым цинизмом

В середине января 2017 года Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое является руководящей структурой для ГАО РАН, сообщило одному из петербургских СМИ, что компания-застройщик официальных запросов в ФАНО не направляла. Кроме того, само руководство Пулковской обсерватории не направляло обращения в адрес учредителя (ФАНО) с целью разрешения строительства в парковой зоне обсерватории.

Директор ГАО РАН Назар Ихсанов комментариев для СМИ старательно избегает. Даже на встрече с сотрудниками обсерватории отвечать на вопросы, связанные с застройкой, руководитель категорически отказался. Тем временем сотрудники выходят на митинги, пикеты, пишут письма в адрес президента РФ, требуя остановить строительство.

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24 января в Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошло совещание, которое, помимо депутатов и членов научного совета Пулковской обсерватории, посетили директор ГУ НИПЦ Генплана, председатель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), первый заместитель председатель комитета по науке и высшей школе и многие другие городские чиновники. Но это совещание Назар Ихсанов также проигнорировал.

Гоша0102 Митинг за сохранение Пулковской обсерватории на Марсовом поле 22 января 2017 года

А 8 февраля, выступая в Заксобрании, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов сообщил, что экономическая полиция проверит действия директора Пулковской обсерватории Назара Ихсанова по согласованию им строительства жилого комплекса вблизи научного учреждения. После окончания проверки правоохранители смогут сообщить, усматривается ли в действиях Ихсанова состав преступления, подчеркнул начальник Главка МВД.

Наконец, 20 февраля собрание трудового коллектива Пулковской обсерватории подавляющим большинством голосов выразило вотум недоверия директору Назару Ихсанову. Сам директор на собрание не пришел. Итоги голосования коллектива направят в ФАНО и РАН, которые принимают решения о назначении руководителя петербургской обсерватории. 21 февраля СМИ сообщили, что ФАНО потребовало от руководства ГАО отозвать согласование застройки защитной зоны обсерватории.

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…Никто не хочет заранее считать вполне успешного ученого разрушителем научного центра. Хотелось бы исходить из императива добра. И, если решения Назара Ихсанова продиктованы каким-либо давлением или даже угрозами со стороны, это могло бы объяснить возникшую ситуацию. Но пока приходится исходить из имеющихся фактов: с помощью директора обсерватории фактически «роют могилу».

Что касается самого жилого комплекса «Планетоград», которым грезят застройщики, цинизм ситуации заключается в том, что на официальном сайте «мини-города» в художественной форме обыгрывается близость жилых кварталов к обсерватории, которую новостройка самим своим присутствием фактически убивает. И даже если «Планетоград» будет построен, то много ли найдется желающих жить в доме, часть окон которого выходят на кладбище, другие — на городскую свалку, а третьи — на умерщвленную новостройкой легендарную обсерваторию.

Как же спасти главную обсерваторию страны, и чем она может стать в ближайшем будущем?

Эксперты считают, что Пулковская обсерватория идеально подойдет для стажировки молодых астрофизиков и астрономов. Уже сейчас, даже без дополнительной финансовой поддержки, она на это способна. Особым преимуществом является доступная близость научного центра к мегаполису. Это единственная обсерватория в нашей стране, обладающая подобным расположением. Кроме того, здесь также могли бы проходить практику учителя астрономии, которую, как мы отмечали выше, наконец, возвращают в школы.

Коллектив научного центра укомплектован настоящими профессионалами, и поддержка со стороны государства вдохнула бы новую жизнь в Пулковскую обсерваторию. Вопрос же о том, как спасти главную обсерваторию страны, на сегодняшний день остается открытым.