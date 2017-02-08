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Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек

Общество
Начальник петербургского Главка МВД в курсе конфликта вокруг девелоперских проектов на территории обсерватории
Пулковская обсерватория
Иллюстрация: Gao.spb.ru
Пулковская обсерватория

Санкт-Петербург, 8 февраля 2017, 13:09 — REGNUM  Экономическая полиция Санкт-Петербурга проверит действия директора Пулковской обсерватории РАН Назара Ихсанова по согласованию им строительства жилого комплекса вблизи научного учреждения. Об этом сообщил сегодня глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, отчитываясь перед городским парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат от Партии роста Максим Резник поинтересовался, знает ли начальник Главка о разгоревшемся конфликте вокруг Пулковской обсерватории, руководство которой согласовало реализацию первого этапа девелоперского проекта «Планетоград». Предполагается, что на территории в 240 га вдоль Киевского шоссе на юге Петербурга возведут жилье на 100 тыс. человек.

По мнению Резника и общественных активистов, «это означает отказ от астрономических наблюдений, которые годами вела Пулковская обсерватория», так как засветка, тепло и пыль от новой застройки необратимо изменят астроклимат. Кроме того, Резник убежден, что Ихсанов согласовал документы в обход требуемой процедуры. В конце 2016 года парламентарий обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить действия директора обсерватории.

«На днях я, как заявитель, опрашивался в управлении по борьбе с коррупцией по этому делу. Хочу проинформировать, что нами выявлено еще три случая согласования документации этим директором подобным образом. Какова вероятность возбуждения уголовного дела и в какие сроки это может быть осуществлено?» — уточнил свой вопрос Резник.

Сергей Умнов сообщил, что он проинформирован о ситуации, однако пока рано говорить о каких-либо процессуальных решениях. «Я знаю об этих фактах. Будет проведена тщательная проверка управлением по борьбе с экономическими преступлениями. Она проводится, сроки установлены законодательством», — сказал Умнов. Только после ее окончания правоохранители смогут сообщить, есть ли в действиях Ихсанова состав преступления, подчеркнул начальник Главка полиции.

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Пулковская обсерватория является особо ценным объектом культурного наследия, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта — «0 метров».

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