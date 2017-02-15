«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
Приватизация
Глава национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник во время брифинга на прошлой неделе выдвинул свою версию срыва приватизации Одесского припортового завода (крупнейший химзавод Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака): «Единственная причина срыва приватизации — это коррупционные схемы. То, что мы там увидели — не может не шокировать. На предприятия повесили долг, и когда началось расследование, появились первые подозреваемые, появились и обвинения в срыве приватизации… В чем суть этих схем, подробно расписано в нашем отчете, и даже лицам без юридического образования достаточно понятно, что на самом деле срыв приватизации заключается не в том, что кто-то расследует эти коррупционные схемы, а именно в этих коррупционных схемах. Хотел бы напомнить об этом лицам, которые на эти средства организуют митинги людей на морозе и пытаются свести эти события к спекуляции относительно срыва приватизации госкомпаний». Напомним, в настоящее время Фонд госимущества планирует передать завод в аренду.
Сытник не ограничился только темой ОПЗ. Во время брифинга были обнародованы записи телефонных разговоров, из которых следует, что руководители ОГХК (Объединённая горно-химическая корпорация — компания, управляющая рядом госактивов титановой отрасли)
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в комментарии изданию «Экономические известия» назвал проволочки с приватизацией концерна «Укрспирт» (монополист спиртовой отрасли на Украине) с откладыванием решения о предоставлении очередного транша МВФ: «Украина взяла на себя множество обязательств, которые сейчас, к сожалению, не выполняются. Это и закон об обороте земель cельхозназначения, и вопрос приватизации крупнейших предприятий — таких как Одесский припортовый завод или концерн «Укрспирт». Накопился большой комплекс вопросов, которые не решаются. Поэтому можно предполагать, что успеха в переговорах с МВФ не будет и в ближайшее время решения о предоставлении очередного транша также не будет».
Народный депутат Украины Александра Кужель добавляет к этому, что закон о приватизации отрасли, голосования которого в парламенте якобы так ждут в МинАПК, ничего по сути не меняет. И министру прекрасно об этом известно: «Подготовленный министерством закон о приватизации «Укрспирта» предполагает сохранения монополии. Просто меняются хозяева, бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют… У них там все опять выписано так, что покупатель останется монополистом, и все, начиная с фармацевтов, будут стоять с протянутой рукой. Мы это уже все проходили. В таком виде это обман, а не реформа», — прокомментировала политик для Голос.ua.
Почти 30% государственных предприятий могут в скором времени попасть под ликвидацию, угрожает министр экономического развития и торговли Степан Кубив:
«Более 3500 [государственных] предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабинку, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке… А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более тысячи, по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации», — передаёт слова министра информагенство Укринформ. .
Валюта
Похоже, что расчёты бизнесменов с государством по возмещению НДС и уплате налогов на прибыль близки к завершению, что сразу же сказалось на курсе валют — они возобновили ползучий рост. По состоянию на 15 февраля доллар стоил 27,23 грн. (+0,2 грн. к курсу прошлой недели), евро — 28,92 грн. (+0,12 грн.), российский рубль также вырос — 0,471 грн. (+0,015 грн.).
На межбанке доллар ведёт себя аналогично и снова преодолел психологический 27-гривневый барьер: 27,07−27,14 грн.,
«Спрос на валюту есть, но предложение пока превалирует», — описывает ситуацию для UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзенбанка Аваль Юрий Гриненко,
Согласно данным НБУ, в январе украинцы увеличили темпы покупки доллара до 144 млн долл. (+47% к декабрю), однако и продавать стали чаще — 198 млн долл. (+49,8%).
МВФ
Фонд и правительство Украины продолжают препираться по поводу пунктов меморандума. В числе новых требований:
— Украина согласилась на монетизацию субсидий.
— упрощённая система налогообложения, отмены которой требовал МВФ, будет сохранена. Однако стороны нашли компромиссный вариант и решили ужесточить условия для бизнесменов, которые хотят в ней работать. «Ужесточить» — это пока всё, что известно по этому вопросу, деталей в правительстве не раскрывают.
— Украина предлагает МВФ не поднимать пенсионный возраст, увеличив вместо этого пенсионный стаж,
Однако в Минсоцполитики Украины работают креативные люди. Глава министерства Андрей Рева в интервью изданию Realist предлагает украинцам… докупать страховой стаж. Пока что даже в МВФ ошалели от такого предложения. «МВФ говорит: «Нет-нет. Так делать нельзя». Почему же? У человека так сложились обстоятельства. У нас такая экономическая ситуация была. Он не мог платить соцвзносы. Разные причины. Сейчас он хочет. Пусть заплатит», — аргументирует министр.
В МВФ пока не определились в своём отношении ни к проекту пенсионной реформы в целом, ни к её отдельным элементам (вроде докупания стажа). Согласно данным издания «Экономическая правда», в Фонде пока ещё настаивают на своём предложении повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет.
— Привязка цены на газ к курсу доллара. Это новшество ждёт украинцев со следующего отопительного сезона, и цена будет пересматриваться каждый месяц. В этом сезоне можно последний раз расслабиться — цена зафиксирована и до апреля меняться не будет. Проиллюстрировать новый принцип формирования тарифа можно на примере текущего сезона. Курс доллара в октябре — около 25 грн. Курс сегодня — выше 27 грн. Значит, если бы новые нормы уже действовали, отопление обходилось бы на 8−9% дороже, чем в начале сезона.
— Ещё один любопытный пункт — сокращения госслужащих и бюджетников. Ранее в МВФ предлагали уменьшить количество тех и других на 10% до 2019 года (граничный срок действия программы расширенного финансирования, стартовавшей в 2015 году). По предварительной информации, чёткие сроки и показатели в меморандуме фиксироваться не будут. С другой стороны, правительству известны пожелания кредиторов.
Исполнительный директор Фонда Блейзера на Украине Олег Устенко в комментарии для UBR.ua напоминает, что в том случае, если правительство не пойдёт на чёткое выполнение условий МВФ, это грозит двумя основными последствиями. Во-первых, тогда придётся задействовать «план Б» Минфина и занимать на внешних рынках самостоятельно как минимум под 8% годовых — с соответствующими новыми витками курса гривны. Во-вторых, через два года подойдёт срок выплаты по евробондам, которые Украина реструктуризировала в 2015 году.
Немногие адекватные украинские эксперты в очередной раз повторяют, что о партнёрстве Украины и МВФ речь не идет, более того — фонд, это по сути ростовщик, для которого то, что в Киеве пафосно называют «стратегическим сотрудничеством», не более чем сделка. И они во многом правы. Так, не слишком заметным требованием МВФ, прошедшим мимо внимания большинства СМИ, стало условие отказа Украины от мероприятий по поддержке экспорта и создания технопарков,
Глава НБУ Валерия Гонтарева традиционно сдвинула ожидания транша. В последнее время она уже ожидала его в конце 2016 года, в январе, в феврале. Новый срок — конец февраля/начало марта. Между тем на ближайшее заседание (17 февраля) Украина в повестке дня не значится.
Бензин
Топливо в рознице с точностью повторяет поведение иностранной валюты: медленно, но дорожает. Так, за литр А-95 автомобилистам теперь придётся платить 24,47 грн. (+0,07 грн. по сравнению с прошлой неделей), литр А-92 — 23,76 грн. (+0,03 грн.). Дизельное топливо не отстаёт — 22,09 грн./л (+0,02 грн.).
Более того, к весне оно будет не просто не отставать, а вырвется в лидеры. Президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук прогнозирует, что после апрельского повышения акциза на дизтопливо оно может опередить даже А-95:
«Повышение акцизов, первое, которое произошло с первого января, второе, которое произойдет с первого апреля — оно на самом деле выровняет даже. По моим убеждениям, мы будем иметь европейскую ситуацию, когда дизельное топливо будет в ту же цену, что и 95-й бензин, либо даже превышать его».
В свою очередь, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев указывает на фактор, который в ближайшем будущем может повлиять на цену бензина: «После того, как был опубликован приказ Минэкономразвития о временном запрете на внешнеэкономическую деятельность компаний, осуществляющих импорт данного вида топлива [сжиженного автомобильного газа — Ред.] на Украину, стало ясно, что цены пойдут вверх, поскольку под санкции попали практически все основные поставщики автогаза в Украину». Поскольку, продолжает эксперт, все указанные компании импортируют не только газ, но и другие виды топлива, следует ожидать роста их стоимости.
О документе, на который ссылается эксперт, стало известно 10 февраля. На сайте министерства он недоступен, однако содержание в целом известно. Указ удаляет с рынка сжиженного газа сразу 17 компаний. Причина: «…в связи с криминальным производством по ст. 258−5 УК Украины (финансирование терроризма)». Крайне маловероятно, чтобы сразу столько компаний финансировали терроризм, из чего можно допустить 2 версии: указанные компании являются связанными лицами и на самом деле принадлежат одним собственникам; компании могли поставлять НП одновременно на Украину и в республики Донбасса, именно за это их настигли санкции. Возможно также, что обвинение — удобный повод упорядочить рынок. По состоянию на конец прошлого года 70% рынка сжиженного газа находились в тени. Любой из вариантов для автовладельцев означает рост цен.
«В ближайшее время на рынке возникнет дефицит. От запланированных на февраль поставок уже отказалась компания Газпромтранс (поставляет около 10 000 тонн в месяц, или 10% рынка импорта). Объемы импортеров, попавших в списки СБУ, может заменить существующая или новая структура с хорошими связями наверху. Мы это все уже проходили во времена Курченко [Сергей Курченко во времена Виктора Януковича буквально за несколько лет сумел заработать сотни миллионов долларов на рынке газа, сжиженного газа, нефтепродуктов; другие игроки рынка подозревали, что ему покровительствует ближайшее окружение экс-президента Украины — Ред.]», — заявил один из игроков рынка изданию LB.ua на условиях анонимности.
Разное
Согласно данным Госстата. в 2016 году профицит торгового баланса Украины составил 338 млн долл.,
В министерстве экономразвития отчитались об уменьшении теневого сектора экономики: «По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики составил 35% от официального ВВП, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года», — сообщает пресс-служба МЭРТ.
Также в МЭРТ отменили своё же декабрьское решение о введении антидемпинговых пошлин на российские удобрение. Решение должно было вступить в силу с 28 февраля, однако за полмесяца в министерстве передумали. Причину этого понять довольно просто: большинство аналогичных заводов на Украине простаивают (только благодаря этому Украине удалось свести газовый баланс). Поэтому теперь аграриям придётся покупать российские удобрения. Ирония в том, что до евромайдана Украина обеспечивала себя удобрениями самостоятельно, да ещё и поставляла их на внешние рынки. Российская продукция также продавалась, однако никогда не имела внушительной доли рынка. И только теперь национальный производитель вынужден мириться с утратой внутреннего рынка.
С 38,3 до 8,7 млрд долл. упал товарооборот между Украиной и РФ с 2013 по 2016 год. Такие данные обнародовал Госстат Украины. При этом Россия пока еще продолжает оставаться основным торговым партнёром Украины (11,5% оборота).
Результаты социсследования, проведённого компанией Research & Branding Group в декабре прошлого года показали, что украинцы всё чаще экономят на самых необходимых вещах: на одежде и обуви (58%), на продуктах (54%), на лечении и покупке лекарств (37%). Почти половина опрошенных урезала расходы на отдых/отпуск. Ещё 30% урезают расходы на бытовую технику.
Согласно результатам всеукраинского опроса «Индекс здоровья. Украина-2016», с расходами на лечение дела обстоят примерно так же. Правда расходы на здоровье сократить сложнее, поэтому 43% украинцев занимали деньги на лечение. Получилось, однако, не у всех: ещё 39% опрошенных не смогли попасть к врачу из-за недостатка средств.
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