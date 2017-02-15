С приходом в Белый дом новой администрации начались и новые провокации со стороны Северной Кореи. США и их союзники осудили КНДР, тогда как в Вашингтоне активно идут разговоры о необходимости сделать что-то для демонстрации своих решительности и лидерства. Но делать это — значит, играть на руку Пхеньяну, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Vat

Читайте также: КНДР: Испытания баллистической ракеты прошли успешно

Автор отмечает, что КНДР с радостью наблюдает, как в её сторону устремляется критика международного сообщества. Дошло до того, что Пхеньян стремится к этому всемирному вниманию в надежде получить рычаги воздействия против своих антагонистов, прежде всего, Южной Кореи, Японии и США. Особого удовольствия Пхеньяну доставляет внимание далекой Европы.

На этом фоне самую большую озабоченность вызывает намерение Вашингтона продемонстрировать свою значимость, отсюда возникает вопрос, что сделает или сможет сделать администрация Трампа в ответ на действия КНДР.

Читайте также: Реакция США на запуск ракеты КНДР: Белый дом встревожен, Трамп информирован

Почти ничего, подчеркивает автор, поскольку перед США стоит тот же выбор. Так, нанесение военных ударов будет сопряжено с большими рисками, санкции — дважды усиленные в 2016 году — доказали свою неэффективность, а в свете отказа лидера Ливии Муаммара Каддафи от своих программ создания ядерного оружия и баллистических ракет не представляется возможным и проведение переговоров с Пхеньяном, о которых Трамп упоминал в ходе предвыборной кампании. Более того, даже если бы Пхеньян и проявил готовность идти на переговоры, прежде Вашингтон отказывался предлагать КНДР что-то, что могло заинтересовать её руководство, а именно заключение мирного договора, дипломатическое признание и вывод войск.

В этих условиях официальным лицам США лучше попросту не говорить о КНДР, принижая серьезность её последних действий и рассматривая возможность пересмотра политики по отношению к Пхеньяну. Хотя становление Северной Кореи как значительной военной державы нежелательно, это реальность, и как бы кто ни хотел, ни ядерная, ни ракетная программы страны не исчезнут. На фоне всего администрации Трампа нужно пойти на следующие шаги.

Mil.ru Пуск ракеты

Во-первых, необходимо признать, что КНДР не является угрозой для США. Ким Чен Ын может быть и злодей, но он не дурак, а его режим не намерен наносить удар по США. Вместо этого, Пхеньян хочет сдержать Вашингтон от действий против себя как посредством смены режима, так и с помощью поддержки Сеула в вооруженном конфликте. И ядерное оружие Пхеньяна может быть использовано против баз США в Азии и на их собственной территории только потому, что Вашингтон считает нужным оставаться на полуострове. В противном случае Пхеньяну не было бы дела до США.

Во-вторых, причин для США поддерживать свои обязательства по безопасности или военное присутствие в Южной Корее нет, Республика Корея превосходит КНДР по многим показателям, кроме военной силы. Однако это сознательный выбор Сеула, поэтому Южной Корее нужно взять большую ответственность за собственную безопасность. И США не могут вечно субсидировать преуспевающих экономически и демографически союзников.

В-третьих, Вашингтону нужно обдумать, какой курс выбрать в ответ на ядерное испытание КНДР. Так, США могут сохранить «ядерный зонтик» над южной Кореей, хотя это и может привести к тому, что США будут втянуты в ядерный конфликт на Корейском полуострове. С другой стороны, Сеул может пойти на создание собственного потенциала сдерживания. И сама по себе такая возможность может оказаться достаточной, чтобы заставить КНР надавить на Пхеньян.

Ygos2

В-четвертых, США необходимо убедить Пекин делать больше, что означает учет и китайских интересов. Так, Китай опасается негативного воздействия от распада Северной Кореи, за которым последует объединение Кореи и усиление потенциала сдерживания КНР со стороны США. Пекин не будет действовать против собственных интересов, поэтому Вашингтону необходимо, чтобы сотрудничество с Белым домом было выгодным и ему.

Наконец, США нужно пойти на прямое взаимодействие с КНДР. Это не означает любовь к режиму, поддержку правления Ким чен Ына или игнорирование нарушения прав человека. Тем не менее Вашингтон имеет опыт поддерживания дипломатических отношений со своими противниками, в том числе с Советским Союзом. Тот факт, что СССР представлял серьезную военную угрозу, делало этот контакт еще более значимым. Поэтому нет смысла отказывать в обмене дипломатами, которые могут открыть маленькое окошко в Северную Корею.

Таким образом, если администрация США хочет продемонстрировать свое лидерство в вопросе КНДР, ей следует принизить серьезность северокорейской угрозы, отвести войска и предложить выгодные предложения Китаю для того, что он оказал давление на Пхеньян.