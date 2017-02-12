Реакция США на запуск ракеты КНДР: Белый дом встревожен, Трамп информирован
Вашингтон, 12 февраля 2017, 06:11 — REGNUM В Белом доме внимательно следят за развитием ситуации вокруг запуска северокорейской ракеты. Об инциденте проинформирован президент США Дональд Трамп, сообщает 12 февраля агентство Reuters.
«Мы знаем о запуске ракет Северной Кореей. Президент проинформирован, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», - цитирует агентство официальное сообщение Белого дома.
Кроме того, сообщается, что выпущенная КНДР ракета, вероятнее всего, не является межконтинентальной. К такому выводу эксперты пришли на основе дальности полета.
Ранее сообщалось, что снаряд пролетел около 500 км и упал в Японское море, не попав в территориальные воды Японии.
«Согласно нашей оценке, данная акция является частью демонстрации силы в ответ на жесткую позицию новой администрации США в отношении Севера», - говориться в сообщении Белого дома.
Как ранее сообщало ИА Регнум, жесткий протест Пхеньяну выразили власти Японии, правительство Южной Кореи намерено наказать КНДР «соразмерно».
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