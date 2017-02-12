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Реакция США на запуск ракеты КНДР: Белый дом встревожен, Трамп информирован

Политика
В Вашингтоне сомневаются, что Пхеньяном был осуществлен запуск межконтинентальной ракеты

Вашингтон, 12 февраля 2017, 06:11 — REGNUM  В Белом доме внимательно следят за развитием ситуации вокруг запуска северокорейской ракеты. Об инциденте проинформирован президент США Дональд Трамп, сообщает 12 февраля агентство Reuters.

«Мы знаем о запуске ракет Северной Кореей. Президент проинформирован, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», - цитирует агентство официальное сообщение Белого дома.

Кроме того, сообщается, что выпущенная КНДР ракета, вероятнее всего, не является межконтинентальной. К такому выводу эксперты пришли на основе дальности полета.

Ранее сообщалось, что снаряд пролетел около 500 км и упал в Японское море, не попав в территориальные воды Японии.

«Согласно нашей оценке, данная акция является частью демонстрации силы в ответ на жесткую позицию новой администрации США в отношении Севера», - говориться в сообщении Белого дома.

Как ранее сообщало ИА Регнум, жесткий протест Пхеньяну выразили власти Японии, правительство Южной Кореи намерено наказать КНДР «соразмерно».

Читайте ранее в этом сюжете: Сеул намерен «наказать» Пхеньян за пуск ракеты соразмерными действиями

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