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КНДР: Испытания баллистической ракеты прошли успешно

Политика
На запуске присутствовал Ким Чен Ын

Пхеньян, 13 февраля 2017, 01:54 — REGNUM  Северная Корея заявила о том, что испытания баллистической ракеты прошли успешно. Об этом пишет северокорейское агентство ЦТАК.

Издание отмечает, что утром в воскресенье, 12 февраля, была испытана баллистическая ракета средней дальности «поверхность — поверхность» Pukguksong-2. Причем на запуске ракеты присутствовал сам глава северной Кореи Ким Чен Ын.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранним утром воскресенья с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто КНДР осуществила запуск своей баллистической ракеты. По информации и южнокорейских и японских военных, ракеты пролетела около 500 метров и упала в Японское море, не достигнув территориальных вод Японии.

Токио, в свою очередь, назвал такие действия со стороны КНДР недопустимыми, провокационными и выразил жесткий протест. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ находился в это время в США с официальным визитом и общался с Дональдом Трампом.

Узнав о произошедшем, он поручил всем ведомствам готовиться к самому неожиданному развитию событий. Правительство созвало экстренный Совет по национальной безопасности. Япония также попросила ООН незамедлительно направить КНДР четкое послание о недопустимости таких действий.

Что касается реакции Южной Кореи, то в Сеуле заявили, что намерены соразмерным образом ответить на запуск баллистическое ракеты Северной Кореей.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО осудил запуск баллистической ракеты КНДР

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