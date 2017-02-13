Пуск Северной Кореей ракеты был направлен на то, чтобы послать правительству президента США Дональда Трампа сигнал и посмотреть на реакцию Вашингтона, поскольку и Трамп, и высокопоставленные члены его правительства неоднократно предостерегали Пхеньян от подобных шагов, сообщает The Global Times.

NASA Космический снимок Пхеньяна

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Хотя, как отмечает издание, выбор КНДР даты запуска демонстрирует положительные подвижки в отношениях с Пекином — он в 2017 году был осуществлен после китайского Праздника фонарей, — шаги Пхеньяна лишь ускоряют размещение Сеулом и Вашингтоном ПРО США на Корейском полуострове. Такое развитие событий идет вразрез со стратегическими целями КНР.

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Когда Пхеньян начинал разработку ядерного оружия, он считал, что так он повысит свою защищенность, однако на сегодняшний день страна находится в еще большей опасности. Военная угроза, стоящая перед страной, вполне реальна, тогда как санкции не были столь жесткими с конца холодной войны.

Можно себе представить, в какой ярости и разочаровании находится страна. После огромных жертв Пхеньян обладает лишь незначительным ядерными и ракетным потенциалом. Он больше не сможет согласиться на сделку, обменяв свое ядерное оружие на безопасность. А граждане страны считают, что их тяготы вызваны действиями США и Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом, отмечает издание, если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян и не будет видеть того, что вызывает беспокойство КНДР, конфронтация Вашингтона и Пхеньяна выльется в абсурдное противостояние.

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И хотя Сеул, Вашингтон и Токио все чаще призывают Пекин оказать давление на КНДР, чтобы тот отказался от ядерной программы, реальность состоит в том, что США, Япония и Южная Корея пытаются решать вопрос вторичного значения, а не затрагивая корень проблемы. Поэтому, если Трамп заинтересован в снижении напряженности, ему стоит начать решать ключевые проблемы, с которыми связано поведение Северной Кореи.

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