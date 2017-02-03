США и Южная Корея продолжат работу по развертыванию системы THAAD

Сеул, , 22:58 — REGNUM Власти Южной Кореи и США договорились продолжить работу по развертыванию американской системы ПРО на Корейском полуострове, сообщает 2 февраля Reuters.

Премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан и министр обороны США Джеймс Маттис подтвердили, что установка американской системы THAAD будет произведена в текущем году, как было запланировано ранее.

Напомним, Маттис прибыл в Южную Корею сегодня, 2 февраля. Также визит министра обороны США запланирован в Японию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить военную поддержку Японии и Южной Кореи, если они не увеличат объем финансирования на содержание американского военного контингента на своей территории. В настоящий момент в Южной Корее базируются около 28 тыс. 500 военнослужащих США, а в Японии — 47 тыс. американских солдат.

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