Власти Японии: выпущенная КНРД ракета упала в Японском море
Токио, 12 февраля 2017, 04:33 — REGNUM Запущенная с западного побережья Северной Кореи ракеты упала в акватории Японского моря между японскими островами и корейским полуостровом. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает информационное агентство Южной Кореи «Рёнхап».
По словам Суга, ракета упала в Японском море, однако не достигла территориальных вод страны, погрузивших в море за их пределами.
По данным Reuters, информацию о запуске ракеты анализируют также военные США.
Как сообщало ИА REGNUM, запуск северокорейской ракеты был зафиксирован военными Республики Корея утром 12 февраля в 07:55 местного времени. Запуск был осуществлен с территории северной провинции КНДР Пхенан.
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