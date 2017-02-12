Власти Японии: выпущенная КНРД ракета упала в Японском море

Токио, , 04:33 — REGNUM Запущенная с западного побережья Северной Кореи ракеты упала в акватории Японского моря между японскими островами и корейским полуостровом. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает информационное агентство Южной Кореи «Рёнхап».

По словам Суга, ракета упала в Японском море, однако не достигла территориальных вод страны, погрузивших в море за их пределами.

По данным Reuters, информацию о запуске ракеты анализируют также военные США.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск северокорейской ракеты был зафиксирован военными Республики Корея утром 12 февраля в 07:55 местного времени. Запуск был осуществлен с территории северной провинции КНДР Пхенан.

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