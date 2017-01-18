Вероятность того, что сирийские оппозиционеры, обратившиеся к Вашингтону с просьбой о предоставлении им переносных зенитно-ракетных комплексов, получат желаемое оборудование, практически равна нулю, если в политике США не произойдет значительного сдвига, пишет Пол Иддон в статье для War is Boring.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

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В январе 2017 года официальный представитель Демократических сил Сирии (ДСС) Таляль Сило заявил, что группировке нужны комплексы ПЗРК для противодействия любой воздушной угрозе, с которой могут столкнуться ДСС — некурдское вооруженное формирование, сражающееся наряду с курдскими бойцами против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сило тем не менее не стал затрагивать вопрос о том, против кого будут направлены данные системы, хотя велика вероятность, что их целями будут самолеты авиации Турции, Сирии или России.

В свою очередь, курдские Отряды народной самообороны (YPG) являются вооруженным крылом партии «Демократический союз», которую в Анкаре считают филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК). РПК относится в Турции к террористическим организациям. США подчеркивают, что РПК и YPG не одно и то же, и поэтому продолжают поставки оружия как YPG, так и ДСС.

Таким образом, если США поставят ПЗРК ДСС или YPG, представители этих группировок могут начать сбивать турецкие самолеты, которые наносили удары по обеим группировкам.

1080.plus ПЗРК

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Тем не менее, несмотря на наличие угрозы, вероятность предоставления ПЗРК невелика, отмечают эксперты. По словам эксперта по Сирии из Университета штата Оклахома Джошуа Лэндиса, администрация Обамы вряд ли начнет поставки этих систем в Сирию, даже тем группировкам, которые Белый дом поддерживает.

«Я не думаю, что на этот шаг пойдет и Трамп», — добавил он. «Это связано со слишком большими рисками. Вероятность того, что эти системы попадут в руки запрещенных группировок, слишком велика. Если бы РПК сбили из них турецкий самолет, это могло бы поставить крест на американо-турецких отношениях».

Есть основания полагать, что у РПК есть системы ПЗРК. В частности, в мае 2016 года бойцы организации, по некоторым данным, сбили вертолет вооруженных сил Турции из российской «Иглы». Минобороны Турции признало потерю вертолета, однако не подтвердило, что причиной крушения машины стало нападение курдов.

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По информации журналиста Ализы Маркуса, написавшего историю РПК, ПЗРК попали в руки курдских повстанцев в 1990-х годах. При этом в то время основной сторонник РПК Сирия не стремилась поставлять им такие системы из опасений эскалации, которая могла привести к прямому противостоянию между Дамаском и Анкарой. Источником оружия могли стать иракские склады.