МИД РФ считает враждебным шагом поставку ПЗРК боевикам в Сирию

Передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, это должны понимать в Вашингтоне, отмечают в МИД

Москва, , 12:10 — REGNUM Россия расценивает как враждебный шаг США разрешение на поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) боевикам в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, это должны понимать в Вашингтоне.

«Возможно, (в США) даже рассчитывают на то, что так и произойдет, поскольку фактически опекают террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), являющуюся подразделением «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь», — говорит она.

Решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и посольству России в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам. «Поэтому рассматриваем данный шаг как враждебный», — резюмировала Захарова.

Президент США Барак Обама подписал закон о финансировании и политике Минобороны США на 2017 год. В нем, в частности, регламентируются действия по поставкам ПЗРК так называемой сирийской вооруженной оппозиции.

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