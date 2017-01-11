Казахстан активно готовится к реформированию политической системы. В среду, 11 января, президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А уже 13 января состоялось ее первое заседание.

Akorda.kz Президент Нурсултан Назарбаев

О необходимости перераспределения полномочий глава государства заявил всего месяцем ранее, 15 декабря, на торжественном собрании в честь 25-летия независимости страны. По словам Назарбаева, новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении ответственности парламента и правительства за состояние дел в стране.

Чего стоит ждать от этой реформы? Об этом корреспондент ИА REGNUM побеседовал с казахстанским политологом, LL. M (Master of Laws, ученая степень, соответствующая советскому кандидату юридических наук — ИА REGNUM ) Адилем Каукеновым.

ИА REGNUM: Какие полномочия нужно перераспределить между президентом, правительством и парламентом, с учетом того, что, как заявил Нурсултан Назарбаев 15 декабря, Казахстан был, есть и будет страной с президентской формой правления?

Говоря о перераспределении полномочий между ветвями власти, нужно понимать, что для казахстанской политической системы характерно тотальное доминирование исполнительной власти. То есть мы говорим даже не о президентской форме правления, а о суперпрезидентской.

Если на начальных этапах становления государства такая концентрация давала возможность проводить жесткие, но необходимые реформы, то на сегодняшний день, все больше симптомов, свидетельствующих о необходимости изменения баланса. Отсутствие классических сдержек и противовесов для исполнительной власти становится тормозом для дальнейших реформ. А в условиях конца «нефтяного века» и падения поступлений в бюджет они просто необходимы.

Однако реформы, направленные на либерализацию или ограничение контролирующих или силовых органов, просто-напросто саботируются на местах и не исполняются. Например, если вспомнить, в «100 шагах» (План нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» — ИА REGNUM ) немало говорилось об увеличении открытости информации для населения и экспертного сообщества. В частности уменьшении объемов закрытой информации госорганов, создании большей прозрачности для общественного контроля. Однако реальных результатов не видно. Скорее наоборот, гайки в информационном пространстве только закручиваются. Тогда как законы, играющие на руку контролирующим и силовым органам, наоборот, приходят в жизнь стремительно.

Чем это чревато, наглядно показывает ситуация с земельными митингами и «тотальной регистрацией». И там, и там проблема возникает именно в силу того, что отсутствуют механизмы сдерживания на уровне принятия и обсуждения законов. Общество начинает реагировать только постфактум, что создает серьезные риски для сохранения стабильности. И так на самом деле буквально во всем. Механизмов для блокирования волюнтаристких или непродуманных решений просто нет. Жесткая централизация приводит к региональной диспропорции, когда левый берег Астаны (часть города, находящаяся на левом берегу реки Ишим, где расположены министерства, парламент, резиденция президента — ИА REGNUM ) модернизируется в соответствии с международными стандартами жизни, а регионы, начиная с правого берега столицы, живут по остаточному принципу, исходя из порочной логики «здесь вам не тут».

На сегодняшний день начальство у госорганов, по сути, только одно. Большому начальству нужно, чтобы помпезно, красиво, монументально. Но простым жителям нужно немного другое. Чтобы не напоказ, а реально было удобно и современно. И для этого нужна обратная связь с обществом. Одно дело для региональных «бастыков» отчитаться разок перед астанинской комиссией или слать пухлые папки с победными реляциями. Совсем другое дело, если ответ держать перед простыми людьми, которые каждый день пользуются дорогами, ЖКХ, автобусами, страдают от поборов на дорогах, диких очередей и т.п. Но, это возможно при серьезном урезании возможностей исполнительной власти в пользу Маслихатов (местных выборных органов — ИА REGNUM ), Мажилиса (нижняя палата парламента — ИА REGNUM ), судов и повышения уровня свободы слова.

Parlam.kz Парламент Казахстана

ИА REGNUM: В свете принятого решения о перераспределении полномочий, нужны ли кадровые перестановки?

Кадровые перестановки в Казахстане — дело нередкое. Весь левый берег Астаны живет вечными слухами о новых перестановках, и чей «агашка» (от казахского слова «ага» — принятое у казахов обращение к мужчине старшего возраста, в разговорной речи имеет значение «покровитель» — ИА REGNUM ) сядет на очередное кресло. Но на устоявшуюся систему это никак не влияет. Иван Андреевич Крылов более ста лет назад довольно тонко иронизировал в своих баснях на эту тему: «А вы, друзья, как ни садитесь…»

Для перераспределения полномочий нужна политическая воля, для чего необходимо обозначить конкретные цели по либерализации, механизмы по достижению и волевым решением к ним прийти. Но самое главное — для такой реформы сверху — важно понимание «наверху» жизненной необходимости таких реформ. Однако таких сигналов нет.

Заметьте, в случае провала Астана винит недостаточную информационную политику или то, что граждане «якобы» не интересовались принимаемыми законами. Однако очевидно, что в отсутствие публичной политики и задушенных СМИ никакого публичного обсуждения «до» нет и быть не может. Когда СМИ выполняют пропагандистскую роль, то критиковать принимаемый закон, естественно, никто не будет. Больше того, вымирает пласт вдумчивых журналистов, так как востребованы либо пропаганда, либо реклама, либо короткие бездумные репортажи без какого-либо анализа. В таком ключе ждать каких-то серьезных изменений системы, наверное, не стоит. Скорее всего, все будет носить косметический характер.

ИА REGNUM: С чем связано возвращение Марата Тажина (один из политических тяжеловесов страны, в разное время работавший в том числе главой МИДа, секретарем Совета безопасности, государственным секретарем, главой Комитета нацбезопасности, последняя до настоящего назначения должность — посол Казахстана в России — ИА REGNUM ) на должность первого заместителя руководителя Администрации президента? Имеет ли это кадровое решение, на ваш взгляд, отношение к перераспределению полномочий?

Это решение — очередная кадровая ротация. Причем ротация кадров в верхнем эшелоне власти — это событие для жителей Левобережья значительно более важное, чем очередная реформа.

Более вероятно, что назначение Тажина больше связано с коррупционными скандалами и провалами в информационной политике очередных «младотюрков», в результате чего возвращается один из «проверенных тяжеловесов». Надо заметить, что «скамейка запасных» во властном Олимпе крайне мала, причем ее роль нередко выполняет позиция посла или депутата. Там у политического игрока есть возможность быть на виду до поры до времени и при удачном стечении обстоятельств вернуться на вершину. Ну, или пропасть в безвременье вечно голосующих «за».

ИА REGNUM: Возникнет ли при перераспределении полномочий необходимость в отставке правительства или роспуске парламента?

Все может быть, хотя опять же, это, скорее, будет связано с аппаратными и кулуарными политическими игрищами, нежели со стремлением обновить составы. А так как данная борьба, по выражению еще старых советологов, носит характер схватки бульдогов под ковром, то делать какой-то точный прогноз, чей политический труп выбросит наружу в очередной раз, несколько бесполезно.

Government.kz Заседание правительства Казахстана

ИА REGNUM: Стоит ли ожидать, с учетом обсуждаемой темы, прямой выборности акимов (мэров и губернаторов — ИА REGNUM ), хотя бы региональных?

Вопрос крайне сложный. Дело в том, что выборность акимов — это самый понятный, очевидный элемент выстраивания демократического общества. Выборность акимов будет носить мультипликативный характер на всю политическую систему Казахстана. Ведь тогда в регионах появится политическая жизнь, уменьшится их зависимость от центра, требования региональных элит перейдут в другую плоскость. Конечно, не надо думать, что стоит начать избирать акимов, как манна небесная попадает с небес. Больше того, во время выборов, в первые годы, возрастет конфликтность между разными слоями общества с разными политическими установками. Но это именно тот шаг, который даст серьезную «обратную связь». Даст шанс регионам на иной уровень развития. Но на сегодняшний день в политическом дискурсе Казахстана тема выборности акимов очень редко поднимается. Так как Астана опасается снизить уровень зависимости региональных властей от центра, опасается снижения личной лояльности акимов.

Например, ранее неоднократно поднималась тема эксперимента по выбору акима в городе Алматы (Алма-Ате). Ведь южная столица, как никакой другой город, готова к проведению подобного эксперимента. Здесь представлены все СМИ, горожане обладают высоким уровнем свободы мышления и политической культуры, имеется пул экспертов и политических деятелей, есть офисы всех международных организаций. Однако здесь вопрос встает о прозрачности выборов. Ведь если результаты будут подтасованы в пользу угодного власти кандидата, то ситуация для центральных властей может пойти по самому непредсказуемому сценарию. Именно поэтому очень сомнительно, чтобы в ближайшее время были введены прямые выборы акимов.